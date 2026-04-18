«Пари НН» продолжает бороться за выживание и цепляется за очки, а «Динамо» при Ролане Гусеве постепенно набирает ход, но живёт с оглядкой на Кубок. При этом игра обещает быть открытой: обе команды нестабильны в обороне и регулярно дают шансы соперникам. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:15 Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Бальбоа, Урванцев, Смелов, Сефас, Карич, Вешнер, Олусегун.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Бителло, Гомес, Миранчук, Рубенс, Осипенко, Тюкавин, Фомин.

19:00 Обслуживать встречу будет Андрей Прокопов, которому будут помогать судьи на линии Максим Гаврилин и Андрей Болотенков. За систему видеопомощи арбитрам (ВАР) будут отвечать Сергей Цыганок и Артур Фёдоров.

«Пари НН»

Нижегородцы проводят сезон на грани — 14-е место, минимальный отрыв от зоны вылета и постоянная необходимость реагировать на результаты конкурентов.  Весной команда Алексея Шпилевского выглядит неровно: хорошие отрезки сменяются провалами, и это напрямую отражается на таблице.

После паузы «Пари НН» показал, что может брать очки у прямых конкурентов, победы над «Сочи» и «Крыльями Советов» добавили оптимизма.  Но стоило столкнуться с соперником другого уровня, как последовал болезненный разгром от «Краснодара» (0:5).  Затем было обидное поражение от «Ростова», а в последнем туре — уже более живой матч в Калининграде, где команда смогла дважды забить «Балтике» и увезти ничью.

    • Кадрово ситуация относительно спокойная: из серьёзных потерь — только долгосрочная травма Эктова.  Но есть дисквалификация Шнапцева, из-за чего Шпилевский, скорее всего, вернётся к более привычной схеме с четырьмя защитниками.  Это решение логично под «Динамо», но оно же делает команду чуть более уязвимой в переходах.  Отдельный фактор — статистика личных встреч.  «Пари НН» исторически крайне неудачно играет против «Динамо»: всего одна победа за всю историю и регулярные проблемы в обороне.  Причём тенденция сохраняется, в последних матчах нижегородцы стабильно пропускают от москвичей по три и больше.

    «Динамо»

    При Ролане Гусеве «Динамо» стало выглядеть цельнее, но идеальной эту команду не назвать.  В чемпионате есть прогресс — серия уверенных побед в марте, включая разгромы ЦСКА и «Крыльев», но апрель показал, что стабильности пока не хватает.  Ничья с «Оренбургом» (3:3) — яркий пример того, что команда много создаёт, но легко допускает ошибки у своих ворот.  В Кубке — нулевая ничья с «Краснодаром», где «Динамо» контролировало игру, но не дожало.  В последнем туре РПЛ — тяжёлая победа над «Акроном» (3:2), причём решающий мяч пришёл уже в компенсированное время.

    Состав на игру в Нижнем Новгороде должен быть ближе к основному.  Возвращаются Тюкавин и Битело, что усиливает атаку и добавляет вариативности впереди.  Плюс снова доступен Касерес, который закроет правый фланг обороны.

    • Но главной проблемой остаётся защита.  Постоянная ротация, травмы и поиск оптимальных сочетаний приводят к тому, что команда пропускает слишком много, даже от соперников уровня «Оренбурга» и «Акрона».  Тревожный сигнал перед выездом к команде, которая дома играет смело.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.75.