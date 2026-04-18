«Пари НН» продолжает бороться за выживание и цепляется за очки, а «Динамо» при Ролане Гусеве постепенно набирает ход, но живёт с оглядкой на Кубок. При этом игра обещает быть открытой: обе команды нестабильны в обороне и регулярно дают шансы соперникам. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:15 Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Бальбоа, Урванцев, Смелов, Сефас, Карич, Вешнер, Олусегун.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Бителло, Гомес, Миранчук, Рубенс, Осипенко, Тюкавин, Фомин.

19:00 Обслуживать встречу будет Андрей Прокопов, которому будут помогать судьи на линии Максим Гаврилин и Андрей Болотенков. За систему видеопомощи арбитрам (ВАР) будут отвечать Сергей Цыганок и Артур Фёдоров.

«Пари НН»

Нижегородцы проводят сезон на грани — 14-е место, минимальный отрыв от зоны вылета и постоянная необходимость реагировать на результаты конкурентов. Весной команда Алексея Шпилевского выглядит неровно: хорошие отрезки сменяются провалами, и это напрямую отражается на таблице.

После паузы «Пари НН» показал, что может брать очки у прямых конкурентов, победы над «Сочи» и «Крыльями Советов» добавили оптимизма. Но стоило столкнуться с соперником другого уровня, как последовал болезненный разгром от «Краснодара» (0:5). Затем было обидное поражение от «Ростова», а в последнем туре — уже более живой матч в Калининграде, где команда смогла дважды забить «Балтике» и увезти ничью.

Кадрово ситуация относительно спокойная: из серьёзных потерь — только долгосрочная травма Эктова. Но есть дисквалификация Шнапцева, из-за чего Шпилевский, скорее всего, вернётся к более привычной схеме с четырьмя защитниками. Это решение логично под «Динамо», но оно же делает команду чуть более уязвимой в переходах. Отдельный фактор — статистика личных встреч. «Пари НН» исторически крайне неудачно играет против «Динамо»: всего одна победа за всю историю и регулярные проблемы в обороне. Причём тенденция сохраняется, в последних матчах нижегородцы стабильно пропускают от москвичей по три и больше.

«Динамо»

При Ролане Гусеве «Динамо» стало выглядеть цельнее, но идеальной эту команду не назвать. В чемпионате есть прогресс — серия уверенных побед в марте, включая разгромы ЦСКА и «Крыльев», но апрель показал, что стабильности пока не хватает. Ничья с «Оренбургом» (3:3) — яркий пример того, что команда много создаёт, но легко допускает ошибки у своих ворот. В Кубке — нулевая ничья с «Краснодаром», где «Динамо» контролировало игру, но не дожало. В последнем туре РПЛ — тяжёлая победа над «Акроном» (3:2), причём решающий мяч пришёл уже в компенсированное время.

Состав на игру в Нижнем Новгороде должен быть ближе к основному. Возвращаются Тюкавин и Битело, что усиливает атаку и добавляет вариативности впереди. Плюс снова доступен Касерес, который закроет правый фланг обороны.

Но главной проблемой остаётся защита. Постоянная ротация, травмы и поиск оптимальных сочетаний приводят к тому, что команда пропускает слишком много, даже от соперников уровня «Оренбурга» и «Акрона». Тревожный сигнал перед выездом к команде, которая дома играет смело.

