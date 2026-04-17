18 апреля в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Пари НН — Динамо с коэффициентом для ставки за 3.75.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы продолжают борьбу за выживание в РПЛ. После 24-х туров «Пари НН» занимает 14-е место в таблице с 21-м очком в активе.

Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей, а от спасительной 12-й строчки отстает на один балл. При этом, «Пари НН» опережает 15-е место (зона вылета) также на 1 очко.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ нижегородцы сыграли вничью с «Балтикой» (2:2), сравняв счет на 90+1-й минуте. Матчем ранее «Пари НН» уступил «Ростову» со счетом 0:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Пари НН» сумел забить 7 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграют: Эктов (травма) и Шнапцев (перебор желтых карточек).

Состояние команды: У «Пари НН» есть все шансы сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона. Команды выдают неплохие отрезки, а от 12-й позиции всего один балл — вся борьба еще впереди.

В последних 5-и очных встречах «Пари НН» ни разу не обыграл московское «Динамо», дважды сыграл вничью и трижды проиграл. Получится ли на сей раз доставить проблемы «бело-голубым»? Большой вопрос...

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» располагаются на 7-й позиции в таблице РПЛ с 34 очками в активе. Московское «Динамо» уже не сможет побороться за место в топ-5, ведь отставание уже составляет 8 пунктов.

Команда выступает довольно уверенно на чужом поле, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Динамо» сумело набрать 18 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «бело-голубые» обыграли в гостях «Акрон» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+5-й минуте. До этого «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0) в Кубке России.

В последних 5-и встречах у команды только одна победа, а также по 2 раза «бело-голубые» проиграл и сыграли вничью. За этот отрезок «Динамо» забило 7 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграют: Александров и Зайнутдинов (у обоих — травмы).

Состояние команды: После зимней паузы «Динамо» стартовало бодро, выиграв серию матчей, а затем случился небольшой спад. Сейчас «бело-голубые» возвращают свой победный настрой.

Помогает команде в этом нападающий Константин Тюкавин, который в последних 3-х встречах забил два гола и сделал голевую передачу. Именно он может стать ключевым игроком в предстоящем матче против «Пари НН».

Статистика для ставок

«Пари НН» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

У «Динамо» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 3 встречи подряд

В последних 5-и очных встречах «Динамо» М ни разу не проиграло «Пари НН»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Динамо» М с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.75, а победа «Пари НН» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Пари НН» продолжает ожесточенную борьбу за выживание.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Команды забьют хотя бы по одному голу.

