Официальный сайт российской Премьер-лиги на своем сайте сообщил о договоренности с новым титульным партнером.

Новый логотип premierliga.ru

«Соглашение начнёт действовать в июле 2026-го и рассчитано на четыре года. С нового футбольного сезона-2026/2027 турнир получит название "Альфа-Банк Российская Премьер-Лига".

Я чрезвычайно доволен, что, начиная с сезона-2026/2027, "Альфа-Банк" станет титульным партнёром Российской Премьер-Лиги. Верю, что наше сотрудничество сделает бренд РПЛ ещё сильнее, а чемпионат — зрелищнее за счёт ярких совместных активаций. Хочу выразить благодарность "Альфа-Банку" за конструктивный диалог в ходе переговоров и желание поддерживать и развивать российский футбол. У нас есть опыт взаимодействия с "Альфа-Банком", и на примере конкретной работы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают. Убеждён, что нас ждёт надёжное, насыщенное событиями и впечатлениями сотрудничество!» — сказал президент лиги Александр Алаев.