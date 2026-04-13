Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев считает, что его команда при счете 2:0 в игре с «Акроном» (3:2) стала играть чересчур вальяжно и чуть было не потеряла очки

«Тревожные мысли были, честно говоря. Надо такие игры, скажем так, доигрывать. Игра ведь давалась. Но ребята молодцы, что проявили характер, не остановились. Заработали три очка.

При 2:0 чуть‑чуть расслабленность появилась какая‑то. Футболисты начинают играть более вальяжно. После матча на базе об этом и поговорим», — сказал Гусев «Матч ТВ».

«Динамо» быстро повело в два мяча, но позволила сопернику сравнять счет на 88-й минуте, а затем Константин Тюкавин на 90+5-й минуте принес победу бело-голубым.

После 24 туров «Динамо» занимает 7-ю строчку в таблице РПЛ с 34 очками.