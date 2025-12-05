В пятницу, 5 декабря, грозненский «Ахмат» примет «Оренбург» в рамках 18-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

«Ахмат»

Грозненский клуб занимает десятую строчку после 17 матчей, набрав 19 очков. В активе «Ахмата» пять побед, четыре матча вничью и восемь поражений при разнице мячей — 21:25. В последнем поединке команда минимально обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее «Ахмат» проиграл поединок против «Рубина» со счетом 0:1 и не смог справиться со «Спартаком», уступив московскому клубу со счетом 1:2. В пяти последних матчах грозненский коллектив четыре раза потерпел поражение и смог выиграть всего один поединок при пяти забитых и девяти пропущенных мячах.

Победа в последнем матче позволила команде прервать серию из восьми матчей без побед. Отметим слабую игру в обороне, о чем говорит серия из девяти поединков с пропущенными мячами.

«Оренбург»

«Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков при разнице мячей — 17:28. В последнем матче команда проиграла ЦСКА со счетом 0:2. «Оренбург» пропустил оба мяча во втором тайме. Ранее команда крупно проиграла «Краснодару» в Кубке России со счетом 0:4 и поделил очки с «Балтикой» в чемпионате (0:0).

«Оренбург» в последних пяти матчах не знает побед: четыре поражения и одна ничья. Команда пропустила в этих матчах десять мячей, что показывает о способности игры в обороне, похожей на «решето».

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках РПЛ. В Оренбурге соперники разошлись миром 0:0, а в Грозном победил «Ахмат» 1:0. В нынешнем сезоне, коллективы успели сыграть 3 матча. В рамках Кубка России на групповом этапе оба раза победил «Оренбург», дома 2:1, в Грозном 0:1. В РПЛ, в 6-ом туре в Оренбурге была зафиксирована ничья 2:2.

За всю историю команды сыграли 20 матчей. В Обе команды одержали по 8 побед, оставшиеся 4 игры завершились вничью.

