30 ноября в матче 17-го тура чемпионата России сыграют «Ахмат» и «Оренбург». Начало встречи — 19:00 мск.
«Ахмат»
Турнирное положение: Грозненский клуб занимает десятую строчку после 17 матчей, набрав 19 очков.
В активе «Ахмата» пять побед, четыре матча вничью и восемь поражений при разнице мячей — 21:25.
Последние матчи: в последнем поединке команда минимально обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.
Ранее «Ахмат» проиграл поединок против «Рубина» со счетом 0:1 и не смог справиться со «Спартаком», уступив московскому клубу со счетом 1:2.
В пяти последних матчах грозненский коллектив четыре раза потерпел поражение и смог выиграть всего один поединок при пяти забитых и девяти пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победа в последнем матче позволила команде прервать серию из восьми матчей без побед. Отметим слабую игру в обороне, о чем говорит серия из девяти поединков с пропущенными мячами.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков при разнице мячей — 17:28.
Последние матчи: в последнем матче команда проиграла ЦСКА со счетом 0:2. «Оренбург» пропустил оба мяча во втором тайме.
Ранее команда крупно проиграла «Краснодару» в Кубке России со счетом 0:4 и поделил очки с «Балтикой» в чемпионате (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Оренбург» в последних пяти матчах не знает побед: четыре поражения и одна ничья. Команда пропустила в этих матчах десять мячей, что показывает о способности игры в обороне, похожей на «решето».
Статистика для ставок
- «Оренбург» проиграл четыре из пяти последних матчей
- «Ахмат» одержал всего одну победу в пяти последних поединках
- «Ахмат» пропускает в девяти матчах к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.85, а победа «Оренбурга» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.89.
Прогноз: Ожидаем победу хозяев в этом матче. Команда обладает более сильным составом и готова развить успех после победы в прошлом матче.
Ставка: Победа «Ахмата» в матче за 1.83.
Прогноз: Команды много забивают в последних матчах, а игра в обороне не впечатляет. Поставим на тотал больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 2.46.