прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.83

30 ноября в матче 17-го тура чемпионата России сыграют «Ахмат» и «Оренбург». Начало встречи — 19:00 мск.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненский клуб занимает десятую строчку после 17 матчей, набрав 19 очков.

В активе «Ахмата» пять побед, четыре матча вничью и восемь поражений при разнице мячей — 21:25.

Последние матчи: в последнем поединке команда минимально обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее «Ахмат» проиграл поединок против «Рубина» со счетом 0:1 и не смог справиться со «Спартаком», уступив московскому клубу со счетом 1:2.

В пяти последних матчах грозненский коллектив четыре раза потерпел поражение и смог выиграть всего один поединок при пяти забитых и девяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победа в последнем матче позволила команде прервать серию из восьми матчей без побед. Отметим слабую игру в обороне, о чем говорит серия из девяти поединков с пропущенными мячами.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков при разнице мячей — 17:28.

Последние матчи: в последнем матче команда проиграла ЦСКА со счетом 0:2. «Оренбург» пропустил оба мяча во втором тайме.

Ранее команда крупно проиграла «Краснодару» в Кубке России со счетом 0:4 и поделил очки с «Балтикой» в чемпионате (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» в последних пяти матчах не знает побед: четыре поражения и одна ничья. Команда пропустила в этих матчах десять мячей, что показывает о способности игры в обороне, похожей на «решето».

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл четыре из пяти последних матчей

«Ахмат» одержал всего одну победу в пяти последних поединках

«Ахмат» пропускает в девяти матчах к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.85, а победа «Оренбурга» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.89.

Прогноз: Ожидаем победу хозяев в этом матче. Команда обладает более сильным составом и готова развить успех после победы в прошлом матче.

1.83 Победа «Ахмата» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Ахмат» — «Оренбург» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Ахмата» в матче за 1.83.

Прогноз: Команды много забивают в последних матчах, а игра в обороне не впечатляет. Поставим на тотал больше трех мячей.

2.46 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Ахмат» — «Оренбург» принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 2.46.