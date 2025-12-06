18-й тур РПЛ открывает одно из самых принципиальных противостояний страны — «Спартак» принимает «Динамо» на «Лукойл Арене». Оба клуба начнут матч с временными главными тренерами, оба переживают период перестройки, но с важными задачами в таблице. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

05' Нгамалё обыграл Денисова на левом фланге, но Жедсона не прошёл.

04' Угальде пробил с линии штрафной – выше ворот.

02' В офсайде оказался Угальде.

01' «Спартак» начал с центра, поехали!

До матча

16:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Инал Танашев. Помощники судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок.

16:40 На «Лукойл Арене» — световое шоу в память Никиты Симоняна. «Спартак» чтит свою легенду.

16:30 Обе команды на разминке, около 15 минут до дерби!

16:20 Перед матчем «Спартак» официально переименовал трибуну «А» в честь Никиты Павловича Симоняна.

16:05 В Москве сегодня около 3 градусов, но осадков не ожидается, а газон на «Лукойл Арене» готов идеально.

15:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Барко, Солари, Ж. Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Фомин, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин, Гладышев.

«Спартак»

Поражение в Калининграде резко обрубило позитивный фон вокруг Вадима Романова. 4 победы подряд, 2 выигранных дерби, убедительная игра в Кубке — всё это взвинтило ожидания. Но матч с «Балтикой» многое изменил: больше часа в большинстве, созданные моменты, ноль очков. Результат, который вновь оторвал красно-белых от первой пятёрки.

Однако именно дома «Спартак» меняется заметнее всего. 20 очков в 9 матчах — один из лучших домашних показателей лиги. После июльского провала от той же «Балтики» здесь у «красно-белых» 5 побед, 2 ничьи, всего один пропущенный мяч за последние 4 матча.

Команду выводит на поле стабильность обороны и постепенное выправление рисунка игры в центре поля. Возвращение Манфреда Угальде после дисквалификации снимает острую проблему с позицией нападающего. Эксперимент с Жедсоном в роли форварда в Калининграде не удался, и при возвращении костариканца структура «Спартака» должна вернуться в привычное состояние.

«Динамо»

У «Динамо» турбулентность куда заметнее. Команда проиграла 3 из 4 последних матчей, а победа над махачкалинским «Динамо» никак не помогла ситуации. Поражение от «Ахмата» — команды, не выигрывавшей 8 туров подряд, — вскрыло проблему глубже, чем просто отсутствие реализации.

При Ролане Гусеве «Динамо» способно на отдельные всплески, но остаётся крайне зависимым от игры соперника и хода игры. Именно поэтому «Динамо» продолжает гореть в гостевых матча. Всего 2 победы на выезде за сезон, 8 очков в гостях — восьмой показатель в лиге, один балл за последние три выезда.

К тому же у команды вновь появились кадровые сложности. Травма Рубенса получилась серьёзной — он выбыл до января, и в центре поля теперь снова ключевая роль ляжет на Данила Глебова. В Грозном он только вернулся в строй, но теперь ему придётся быстро набирать форму, иначе «Динамо» рискует проиграть центр поля московского дерби ещё до стартового свистка.

История встреч

История очных матчей на стороне «Спартака» — 61 победа в чемпионатах страны против 43 у «Динамо». Кроме того, «Динамо» очень трудно играть на «Лукойл Арене». Последняя победа «бело-голубых» на поле «Спартака» датируется маем 2018 года, далее серия из пяти ничьих и пяти побед «красно-белых».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.55.