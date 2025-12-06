6 декабря в матче 18-го тура чемпионата России сыграют «Спартак» и «Динамо». Начало встречи — в 16:30 мск.

«Спартак»

Турнирное положение: московскому коллективу пока что не по силам бороться даже за тройку сильнейших и он отстает от лидеров.

В настоящий момент «красно-белые» имеют в своем активе 28 зачетных баллов и занимают шестую строчку в турнирной таблице. За 17 матчей команда из Москвы смогла 25 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлой игре спартаковцы в Калининиграде уступили «Балтике» с результатом 0:1.

До этого же москвичи смогли победить ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:1).

Также «народная команда» дважды обыграла «Локомотив» (3:1, 3:2) в Пути РПЛ Кубке России.

Не сыграют: травмирован Срджан Бабич.

Состояние команды: в настоящий момент «Спартак» не претендует на высокие места, но впереди еще много матчей и ситуация может измениться. Из-за неудовлетворительных результатов недавно пост наставника покинул Деян Станкович. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов.

Думается, что максимумом «Спартака» в этом сезоне является борьба за топ-4. Зато вот в Кубке страны у команды все хорошо и она вполне может зацепиться за этот турнир.

«Динамо»

Турнирное положение: команда из Москвы является лишь середняком текущего сезона российского чемпионата и проваливает турнир.

Сейчас у динамовцев всего лишь 20 очков и девятая строчка в турнирной таблице. Московский коллектив пока что сохраняет плюсовую разницу забитых и пропущенных мячей — 26:25.

Последние матчи: «бело-голубые» в прошлых турах проиграли «Ахмату» (1:2), но разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0). До этого же москвичи уступили «Акрону» (1:2) и сыграли вничью с «Рубином» (0:0).

Не сыграют: в лазарете продолжают быть Артур Гомес, Луис Чавес, Милан Майсторович и Бактиер Зайнутдинов.

Состояние команды: сезон для «Динамо» является полностью проваленным и спасти его может только победа в Кубке России, где команда пробилась уже в полуфинал Пути РПЛ. По причине таких результатов недавно Ролан Гусев сменил Валерия Карпина на посту наставника команды.

К слову, именно этот матч и может быть решающим для Гусева на посту главного тренера. Он может быть как утвержден в этой роли, так и покинуть коллектив.

Прогноз Валерия Масалитина

Известный советский и российский форвард Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на московское дерби «Спартак» — «Динамо».

Нас ждет открытый футбол, никаких «автобусов» при любом счете, будут счастье искать в атаке. Тем более Угальде возвращается и Ливай Гарсия, который забил два гола в матче первого круга. Поэтому шансов побольше у «Спартака». И нельзя недооценивать сумасшедшую поддержку трибун, которую он получит. После их поражения в Калининграде народ вокруг команды еще больше сплотится. И давайте возьмем турнирную таблицу — «Динамо» уже ни туда ни сюда в этом сезоне. А спартаковцы еще могут на что-то рассчитывать. Наверняка, будет четырехугольник, поскольку с «Балтикой» схема 4-3-3 себя не оправдала. Им нужен такой вот управляемый хаос с броуновским движением в середине, а не края. Чтобы полуинсайды врывались в свободные зоны. Как раз интересный шанс, что там перевертыши — правоногий Барко играет заполняет левую зону, а левоногий Дмитриев может уйти направо. И на левом фланге будут иметь большое преимущество, Маркиньос в очень хорошем состоянии. Гусев выбрал неправильную схему в Грозном, хотя моменты были. Не справился с управлением командой. Бабаева вдруг поставил, хотя на сегодня это чисто игрок замены. В два нападающих хочет играть, но дергается. Хотя у них есть двое, кто могут взаимодействовать, как Вагнер и Жо, или Азмун и Дзюба в свое время. Сергеев вполне дополняет Тюкавина. Но их надо научить не бежать и не открываться в одну точку. Интересное судейское назначение, хочу отметить — дали молодому парню обслуживать игру. Танашев, как по мне, вообще не ангажированный, безо всяких выходок на публику. Результат вижу 3:2 в пользу красно-белых. Валерий Масалитин футбольный эксперт

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл 4 из последних 5 матчей

«Динамо» проиграло 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.55, а победа «Динамо» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: команды примерно равны и обе нельзя назвать стабильными, поэтому ничья является вероятным исходом.

3.55 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Спартак» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: обороны обеих команд оставляют желать лучшего, поэтому вполне могут забить много.

2.30 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Спартак» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.30.