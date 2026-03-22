В воскресенье, 22 марта, московский «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон» в рамках 22-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Гоол! 2:1. Александр Руденко с левой ноги из пределов штрафной «Акрона» поразил дальний угол ворот Тереховского после шикарной скидки грудью Воробьёва.

21' Алексей Батраков бил из хорошей позиции будучи в штрафной «Акрона», спас гостей вратарь Игнат Тереховский.

20' Позиционная атака «Локо».

19' Нашел Бакаев обостряющей передачей Руденко в штрафной «Акрона», решил не бить а скинуть мяч пяткой на дальнюю штангу ворот гостей полузащитник «железнодорожников», но там партнёров не оказалось.

18' Продолжается обоюдоострая игра, команды бегут в атаку при первой возможности.

16' После проверки ВАР, определено: гол «Акрона» подтверждён.

15' ВАР смотрится, на предмет правильности взятия ворот «Локо», возможно у «Акрона» был «офсайд».

14' Гоол! 1:1. Классная подача Дмитрия Пестрякова в штрафную «Локомотива», головой сыграв на опережении вонзил мяч под перекладину ворот Митрюшкина Кевин Аревало.

12' В высоком темпе развивается игра.

10' Вскрыли оборону «Акрона» по центру игроки «Локо», Воробьёв бил из пределов штрафной гостей, но послал мяч выше ворот.

07' Гоол! 1:0. Сесар Монтес в одно касание завершил красивый розыгрыш мяча футболистами «Локо» ударом из пределов штрафной «Акрона», мяч по недосягаемой траектории для вратаря Тереховского залетел в верхний угол ворот.

06' Алексей Батраков ворвавшись в штрафную «Акрона» пробил в створ ворот гостей. отразил мяч вратарь Тереховский.

05' Позиционная атака «Локо», контролируют мяч хозяева на подступах к штрафной «Акрона».

04' Удар головой Сесара Монтеса после углового «Локомотива», из под перекладины на угловой перевел мяч вратарь гостей Игнат Тереховский.

03' Подача в штрафную «Локомотива» на Артёма Дзюбу, на выходе опередил его вратарь хозяев Антон Митрюшкин, кулаком выбив мяч подальше.

02' Игра начинается с серии жестких стыков, в частности, досталось Дзюбе по ногам.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Акрона».

До матча

18:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Москве, вмещающем 28 800 зрителей.

18:40 Главным судьей матча будет Сергей Цыганок из Владивостока.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

Стартовый состав «Акрона»

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Аревало, Дзюба.

«Локомотив»

Московская команда продолжает вести борьбу за место в тройке сильнейших по итогам сезона. У «железнодорожников» в активе в настоящий момент 41 очко. Москвичи идут третьими в турнирной таблице РПЛ. «Зелено-красные» смогли забить целых 43 (больше всех в лиге) мяча, но и пропустили 29. Среди недели коллектив из Москвы покинул Кубок России, уступив в серии пенальти «Крыльям Советов». До этого же столичный коллектив проиграл «Рубину» (0:3) и сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в российского чемпионате.

В настоящий момент «Локомотив» отстает на пять очков от первого «Краснодара» и опережает всего на балла четвертую «Балтику». Подопечные Михаила Галактионов могут как подняться в турнирной таблице, так и опуститься. В целом же думается, что место в топ-3 точно будет считаться успехом для «Локомотива». Дисквалифицирован Максим Ненахов, травмирован Сергей Пиняев.

«Акрон»

Тольяттинцы пока что не смогли обезопасить себя от опасной зоны и находятся под угрозой вылета. «Красно-белые» с 22 зачетными баллами в активе располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. У команды из Тольятти отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 26:33. В последней игре акроновцы смогли набрать первое очко после зимнего перерыва, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1). До этого же тольяттинский коллектив уступил «Спартаку» (3:4) и «Оренбургу» (0:2).

Подопечные Заурбека Тедеева только на два очка опережают зону стыковых матчей и на четыре балла прямую зону вылета. «Акрону» нужно взяться за дело и начинать набирать очки, чтобы не оказаться в опасной. У «Акрона» все есть для того, чтобы не вылететь, однако в случае еще нескольких поражений ситуация может стать крайне опасной. В лазарете лишь Йомар Роша.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли уже 3 матча между собой. В рамках РПЛ соперники сыграли вничью 1:1, так же было 2 матча в рамках группового этапа Кубка России, оба раза победил «Локомотив», дома 2:0, на выезде 1:3. За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей, в 4 играх победил «Локомотив», в 1 «Акрон», оставшиеся 2 матча завершились вничью.

