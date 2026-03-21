22 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Акрон». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Локомотив — Акрон с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Локомотив»

Турнирное положение: московская команда продолжает вести борьбу за место в тройке сильнейших по итогам сезона.

У «железнодорожников» в активе в настоящий момент 41 очко. Москвичи идут третьими в турнирной таблице РПЛ.

«Зелено-красные» смогли забить целых 43 (больше всех в лиге) мяча, но и пропустили 29.

Последние матчи: среди недели коллектив из Москвы покинул Кубок России, уступив в серии пенальти «Крыльям Советов».

До этого же столичный коллектив проиграл «Рубину» (0:3) и сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в российского чемпионате.

Не сыграют: дисквалифицирован Максим Ненахов, травмирован Сергей Пиняев.

Состояние команды: в настоящий момент «Локомотив» отстает на пять очков от первого «Краснодара» и опережает всего на балла четвертую «Балтику». Подопечные Михаила Галактионов могут как подняться в турнирной таблице, так и опуститься.

В целом же думается, что место в топ-3 точно будет считаться успехом для «Локомотива».

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинцы пока что не смогли обезопасить себя от опасной зоны и находятся под угрозой вылета.

«Красно-белые» с 22 зачетными баллами в активе располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.

У команды из Тольятти отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 26:33.

Последние матчи: в последней игре акроновцы смогли набрать первое очко после зимнего перерыва, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1).

До этого же тольяттинский коллектив уступил «Спартаку» (3:4) и «Оренбургу» (0:2).

Не сыграют: в лазарете лишь Йомар Роша.

Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева только на два очка опережают зону стыковых матчей и на четыре балла прямую зону вылета. «Акрону» нужно взяться за дело и начинать набирать очки, чтобы не оказаться в опасной.

У «Акрона» все есть для того, чтобы не вылететь, однако в случае еще нескольких поражений ситуация может стать крайне опасной.

Прогноз Дмитрия Радченко

Серебряный призер Союза, двукратный чемпион России Дмитрий Радченко в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от встречи 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Акрон»:

«Локомотив» тает буквально на глазах. После провала в Казани (3:0) еще и кубковое поражение в Самаре по пенальти. Прежняя игра пропала, а плана «Б» нет. Начали много пропускать со стандартов, что им не было свойственно. А «Акрон» в этом компоненте традиционно опасен из-за Дзюбы. Плюс к тому на флангах вновь полное доверие у молодых Пестрякова и Болдырева. В отличие от соперника в стабильном недельном цикле. Но в тройке «железнодорожники» вполне могут удержаться, поскольку ЦСКА уж слишком много растерял на этом отрезке. У «Акрона» свои проблемы, опасная зона совсем рядом. При этом игра явно не из разряда лидер-аутсайдер — все же 2:1 в пользу «Локо». Дмитрий Радченко двукратный чемпион России

Статистика для ставок

«Локомотив» не может победить на протяжении 3 матчей

«Акрон» проиграл 4 из 5 последних официальных матчей

В последнем очном поединке команд «Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: матчи «Локомотива» зачастую получаются результативными и этот не должен стать исключением.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

Прогноз: «Локомотив» выглядит сильнее, играет дома и должен побеждать.

Ставка: победа «Локомотива» с форой-1,5 за 2.20.