Аршавин снова в деле. «Кайрат» и «Зенит» устроили шоу

В рамках товарищеского противостояния «Кайрат» на своем поле принимал «Зенит». «Сине-бело-голубые» одержали победу в этом матче со счетом 4:3. У «Зенита» дублем отметился Лусиано Гонду, а по голу забили Александр Ерохин и Матео Кассьерра. К тому же, игрок гостей Артур забил гол в свои ворота. В составе «Кайрата» отметились забитыми мячами Юг Станоев и Вячеслав Швырев.

«Кайрат» никогда не обыгрывал «Зенит»

Автор издания «Футбол на куличках» Глеб Калинин традиционно рассказал о предыстории товарищеского матча между «Кайратом» и «Зенитом». Журналист отметил появление на поле ветеранов Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука.

«Во время международной паузы клубный футбол замер, но "Кайрат" и "Зенит" решили сохранить игровой тонус, проведя очный матч в Алматы. Эта встреча станет уже четвёртой за последние шесть лет. В предыдущий раз алматинцы добыли ничью (2:2), а перед этим дважды побеждали "сине-бело-голубые" (3:1 и 1:0). Для команд это была отличная возможность проверить в деле резервистов, ведь клубы делегировали в сборные большую часть футболистов.

«Кайрат» — «Зенит» t.me/fc_kairat

За "Зенит" в том числе не мог сыграть на родной земле Нуралы Алип, помогающий Станиславу Черчесову в его дебютных матчах во главе сборной Казахстана. Зато в Алматы прилетел новичок "сине-бело-голубых" Александр Соболев. И "Зенит", и "Кайрат" лидируют в своих чемпионатах. Впрочем, конкуренты наступают им на пятки. Петербургский клуб лишь в прошлом туре сумел вернуться на первое место после победы "Краснодара" над "Локомотивом". Что же касается "Кайрата", то он опережает "Актобе" и "Елимай" лишь на один балл.

В прошлом туре алматинцы уступили дома "Астане", после этого случился конфликт Александра Кержакова с руководителем клуба, и легенда "Зенита" подал в отставку с поста главного тренера. Так что рулить командой в матче с "Зенитом" предстояло уже Рафаэлю Уразбахтину. Ему предстоял непростой дебют, ведь "Кайрат" ранее никогда не обыгрывал "Зенит". Интересно, что по договорённости между клубами в этой встрече должны были принять участие ветераны команд Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук».

Александр Ерохин Полузащитник «Зенита». Думаю, матч в плане зрелищности для болельщиков был интересен, много голов. Наверное, для нас то, что мы во втором тайме пропустили, не очень хорошо. Но сделаем работу над ошибками. Тем более в концовке матча вышли молодые ребята, им нужно было время освоиться. Забили четыре — это положительный результат, как и победа в любом случае.

«Кайрат» не уступал зенитовцам

Автор издания «Чемпионат» Георгий Илющенко рассказал о ходе контрольной встречи между «Кайратом» и «Зенитом». Журналист также проанализирова игру Аршавина и Тимощука.

«Аршавину предоставили 13 минут, и он даже неплохо прошёл по левому флангу. Условную Медиалигу Андрей Сергеевич вполне бы украсил и в 43 года. Тимощук же будто вообще не стареет: по-прежнему грамотно выбирает позицию и цепок в отборе. На 19-й минуте он заработал жёлтую для Вячеслава Швырёва за жёсткое нарушение, и только тогда Сергей Семак поменял ветерана на Дмитрия Васильева.

"Кайрат" не уступал зенитовцам: временами инициативу брали то одни, то другие. Из убойной позиции не попал по мячу Вендел, в дальнюю девятку недокрутил Жоао Пауло. Случались и другие полумоменты. А вот по-настоящему голевой петербуржцы организовали на 37-й минуте. И не простили: Соболев покатил на Ахметова, тот отпасовал на Вендела, и бразилец технично отдал Ерохину на пустые ворота. Блестящая комбинация. Пока все ждали гола от одного барнаульца, забил другой. А их алтайский земляк скромно это здесь подметил.

В перерыве Семак заменил Кержакова, Нино, Дугласа и Вендела на Дениса Адамова, Вильмара Барриоса, Лусиано Гонду и Маттео Кассьерру. То есть одновременно сыграли двое последних и Соболев. Интересный эксперимент принёс результат. Лусиано тут же создал опасность на ровном месте: легко обыграл двоих, сместился в центр и пальнул издали. Вышедший на замену Данил Устименко сыграл кулаками. С основным сегодня — Вадимом Ульяновым — перед матчем мы сделали колоритное интервью.

Чуть погодя Устименко отразил и верховую попытку Соболева после подачи Мантуана. Тем не менее с добиванием Кассьерры справиться было уже нереально. В следующей же атаке отличился ещё и Артур. Но есть нюанс — это был самострел. Элдер Сантана спокойно ушёл от Васильева в центре поля и скинул на Пауло, который на замахе приземлил на газон Чистякова и пробил. Адамов контролировал ситуацию, и тут Артур, желая выбить мяч в подкате, занёс его в ворота.

Анатолий Тимощук t.me/fczenit

"Кайрату" было мало, и после обменами шансами он забил снова. "Зенит" в очередной раз провалился в центре, и Георгий Зария ассистировал Югу Станоеву. Легчайший гол.

Во втором тайме за петербуржцев сыграли молодые Александр Тарасов, Георгий Кашиев, Денис Мушкарин, Никита Базилевский и Евгений Чернов. Первый исполнял левого защитника. Стало понятно почему: как же классно он забросил на Лусиано! Аргентинцу оставалось только подставить голову.

На этом нападающий не успокоился. Кассьерра отметился не менее классной передачей, обрезав сразу нескольких кайратовцев, и Лусиано технично реализовал выход один на один. Два матча — два дубля. Кажется, "Зенит" подписал гения. Осталось посмотреть на него в играх с топ-клубами РПЛ. Напоследок, опередив Чистякова, отличился ещё и Швырёв. Команды устроили феерическую перестрелку. Соболев ушёл отдыхать на 85-й минуте. В целом он смотрелся неплохо: отдал предголевой пас, за ним в пустые добил Кассьерра. Но до оптимальной формы ему пока далеко».

Густаво Мантуан Полузащитник «Зенита» Действительно, это была очень хорошая игра, мне кажется, мы смогли выполнить все, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне — пропускать три гола. Это те ошибки, которые мы должны разобрать и внести коррективы, чтобы не допускать подобного впредь. При этом, в атаке мы сегодня действовали здорово — комбинировали, создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать. Поэтому и смогли добиться положительного результата.

Красивый жест «Зенита»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал об интересных момента вокруг и во время товарищеского матча между «Кайратом» и «Зенитом».

«Без дерби Кержаковых. Игру с "Кайратом" изначально анонсировали как встречу братьев Кержаковых. И если Михаил вышел в стартовом составе "Зенита", то Александр в игре участия не принимал — за пять дней до матча он ушел с поста главного тренера алмаатинцев. Впрочем, братья все равно пересеклись в отеле перед игрой.

Красивый жест. "Зенит" вышел на матч в особенных футболках, оформленных в цветах блокадной ленты с надписью "Город-герой Ленинград". Этот жест — дань памяти жертвам блокады города, которая началась 8 сентября 1941 года. Клуб сообщил, что эти футболки будут подписаны и выставлены на аукцион. Все вырученные средства передадут пострадавшим в Курской области.

Андрей Аршавин t.me/fczenit

Тимощук и Аршавин на поле. Помимо Кержакова в стартовом составе "Зенита" вышел и другой ветеран — Анатолий Тимощук. 43-летний тренер сине-бело-голубых вышел на поле с капитанской повязкой, а в составе "Кайрата" появилась еще одна легенда "Зенита" — 43-летний заместитель гендиректора клуба Андрей Аршавин. Это красивый ход, ведь они выступали за оба клуба.

Аршавин сыграл 13 минут и запомнился одним сольным проходом в фирменном стиле, а Тимощук провел на поле чуть дольше — примерно половину тайма Анатолий выжигал опорную зону и на 20-й минуте был заменен.

Результативный матч. Игра получилась голевой. До перерыва забил Ерохин с передачи Вендела, а во втором тайме Кассьерра удвоил преимущество гостей. "Кайрат" ответил двумя голами: на 54-й минуте Артур срезал мяч в свои ворота после прохода Жоао Пауло, а затем Станоев сделал счет 2:2.

Но "Зенит" все равно вырвал победу. Во втором матче подряд дубль оформил новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду: в своей дебютной игре он дважды забил в ворота "Пари НН". Окончательный счет в добавленное время установил Швырев — 3:4».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита». Прекрасный футбольный вечер. Думаю, мало с чем может сравниться то, что увидели сегодня зрители. Семь забитых мячей… Конечно, это прекрасно с точки зрения зрелищности. Игра получилась, для товарищеской игры достаточно большое количество болельщиков пришло посмотреть матч, прекрасный футбольный вечер. Что касается самой игры, то, учитывая экспериментальные составы, нам важно было посмотреть, кто из игроков в каком состоянии находится, дать возможность поддержать игровой тонус тем, кто у нас играет больше, и дать возможность тем ребятам, кто играет поменьше, провести определенное количество игрового времени. Поэтому все, что хотели, мы выполнили. Спасибо за гостеприимство! Будем собираться и полетим назад готовиться к возобновлению чемпионата.

Дебют Соболева

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов проанализировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева, который провел 1-й матч в составе «сине-бело-голубых».

«Ну вот мы и увидели Александра Соболева на поле в футболке "Зенита"! Самый обсуждаемый новичок петербургской команды в летнее трансферное окно дебютировал за команду Сергея Семака в товарищеском матче против казахстанского "Кайрата", где "Зенит" одержал победу со счетом 4:3.

Это был первый матч российского нападающего после 21 июля. Тогда Соболев отыграл 67 минут за "Спартак" против "Оренбурга", а потом произошла вся эта история с отстранением от команды и резонансным трансфером в "Зенит". Соболеву сходу доверили место в стартовом составе, где он ожидаемо занял позицию центрального нападающего. При этом, Александр был не единственным, кто выдвигался вперед при атаках — подобное исполнял и его тезка Ерохин, а также бразильцы Артур и Густаво Мантуан.

Уже с первых минут была видна заряженность Соболева на игру — все-таки давно мы его не видели в деле. Александр активно прессинговал оборону "Кайрата" и нередко вступал в единоборства. При этом, он не забывал опускаться ниже, к центральному кругу, когда "Зенит" был вынужден обороняться, или только начинал свои атаки. Примечательно, что сам Соболев поначалу редко получал мячи от своих новых одноклубников, но зато сам, после выигранных единоборств, разыгрывал его с партнерами. В частности, на 7-й минуте Соболеву удалось выполнить передачу под удар Артуру, а спустя четыре минуты Александр поборолся возле чужой штрафной, что позволило Ерохину подхватить мяч и пробить с разворота, пусть и высоко.

В середине первого тайма Соболев помог "Зениту" организовать еще один момент в атаке. Александр удачно открылся в штрафной площади "Кайрата", обыграл защитника и прострелил в центр, где Ерохин, правда, не дотянулся до мяча. Хотя если бы пробил, то могло бы быть опасно. Но чуть позже Соболев все-таки поучаствовал в голевой атаке петербуржцев, приняв дальнюю передачу Мантуана с правого фланга и с разворота скинув на Ахметова. Дальше Ильзат скинул мяч на Вендела, а тот — Ерохину, которому не составило ни малейшего труда покатить мяч в пустые ворота. В праздновании гола Соболев также принял участие, вполне заслуженно.

По манере игры Соболев местами даже чем-то напоминал Артема Дзюбу зенитовской эпохи. Тоже играл спиной к воротам, часто вступал в борьбу, пытался действовать на втором этаже и нередко отыгрывал мяч на партнеров. Таких моментов за матч у него набралось немало. А главное — практически не терял мяч.

На второй тайм Сергей Семак выпустил еще двух номинальных центрфорвардов — Матео Кассьерру и Лусиано. При этом, Соболев остался в игре, и расстановка получилась такой: Кассьерра — слева, Лусиано — справа (с регулярными подключениями в центр, когда справа выдвигался Мантуан), а Соболев — в центре.

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И уже в начале второй половины встречи Соболев с левой ноги нанес плотный удар по воротам "Кайрата" в ближний угол, войдя в штрафную после паса от Лусиано. Голкипер справился.

А вот с голом Кассьерры он справиться не смог. Но и тут все произошло не без участия Соболева. Мантуан навесил с правого фланга в центр штрафной, Александр здорово выпрыгнул и резко пробил головой в створ. Вратарь Даниил Устименко в падении парировал, но первым на добивании оказался Кассьерра, который был абсолютно один и отправил мяч в сетку. Также Соболев помог команде и при четвертом голе: Александр отдал предголевую на Кассьерру, который направил мяч Лусиано.

Александр Соболев globallookpress.com

На этом — все. На 85-й минуте Соболева заменили. Для дебюта — очень даже неплохой матч в исполнении Александра, который еще только осваивается в новой для себя команде. Но вот фанаты "Зенита" пока еще не принимают экс-игрока "Спартака": часть фанатов, прибывших на матч в Алма-Ату, скандировала оскорбительную кричалку в адрес Александра.

Возможно, когда Соболев начнет регулярно совершать результативные действия, отношение к нему изменится. Дзюбу же тоже поначалу не принимали, а вспомните, какой вклад он внес в успехи "Зенита". Следующее испытание для Соболева будет уже посерьезнее: гостевой матч против ЦСКА в РПЛ 14 сентября. И матч с "Кайратом" показал, что Александр вполне может претендовать на игровые минуты в Москве, пусть и не с первых минут. Но кто знает».