прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.27

15 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Ротор». Матч начнется в 15:30 мск.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ Первой лиги, набрав 17 очков. Разница мячей — 14:27.

Последние матчи: в последнем матче команда из Москвы сыграла вничью против «Сокола» (1:1).

До этого «Торпедо» проиграло «Факелу» со счетом 0:2. В матче Кубка России команда обыграла «Кубань Холдинг» в серии пенальти со счетом 1:3. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торпедо» не знает побед в последних трех матчах. Отметим, что команда пропускает в среднем один пропущенный мяч в пяти последних поединках.

«Ротор»

Турнирное положение: коллектив из Волгограда борется за топ-3 Первой лиги. «Ротор» находится на четвертой строчке, набрав 29 очков.

Последние матчи: «Ротор» в последнем матче обыграл «Шинник» со счетом 2:0.

До этого команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 и сыграла по нулям против «Родины».

В последних пяти матчах «Ротор» имеет на своем счету две победы, два поражения и одна ничья при разнице мячей — 4:7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ротор» действительно бодро начал новый сезон, проиграв всего два матча из 11 на старте. Однако после этой серии команда одержала всего две победы в девяти матчах. Сможет ли клуб удержаться в верхней части таблицы?

Статистика для ставок

«Торпедо» не знает побед в трех матчах подряд

«Ротор» забивает в среднем один мяч в последних пяти поединках

«Ротор» выиграл последний матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.61 и 1.59.

Прогноз: Считаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.

2.27 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Торпедо» — «Ротор» принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.27.

Прогноз: «Ротор» имеет более сильный состав, несмотря на не стабильные результаты, выглядит солиднее «Торпедо». Можно сыграть на победе гостей.

3.25 Победа «Ротора» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Торпедо» — «Ротор» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Ротора» в матче за 3.25.