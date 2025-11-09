прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.05

9 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Шинник». Начало игры — в 16:00 мск.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы сражаются за попадание в зону стыков. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ротор» лишь на 4 очка отстает от квартета лидеров. А вот отличилась команда 21 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы уступили «канонирам» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Родиной» (0:0). А вот поединок с «Факелом» завершился коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ротор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Волгоградцы вполне преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Причем «Ротор» традиционно сложно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Волгоградцы намерены вернуться на победный путь.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шинник» на 8 очков отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда лишь 13 забитыми мячами в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ярославцы переиграли «Челябинск» (1:0).

До того команда подписала мировую с костромским «Спартаком» (2:2). А вот чуть ранее она не уступила «Торпедо» (0:0).

При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы имеют весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом «Шинник» не проигрывал в 4 своих последних поединках. Вот только проблемы в плане реализации и близко не решены.

Ярославцы привычно эффективны в игре на стандартах. Да и потенциально команда Артёма Булойчика явно способна прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ярославцы намерены зацепиться за важнейшие очки.

Статистика для ставок

Ярославцы не проигрывали в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Волгоградцы не побеждали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.85 и 1.47.

Прогноз: «Ротор» намерен прервать свой безвыигрышный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как «Шинник» забивает с заметной натугой.

Ставка: Победа «Ротора» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.85