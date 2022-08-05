В стартовом поединке нового чемпионата Англии по футболу состоится лондонское дерби, в котором «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Арсенал». Встреча пройдет 5 августа и начнется в 22:00 по мск. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» — типичный середняк АПЛ. В прошлом сезоне коллектив занял 12 позицию в турнирной таблице, но демонстрировал неплохие результате в атаке.

Лондонский коллектив летом подписал вратаря сборной Англии Сэма Джонстона и 18-летнего полузащитника Малькольма Эбиовея, за которого также боролись и «МЮ».

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 1 4.40 X 3.70 2 1.80 Ставка

В межсезонье «Кристал Пэлас» уже успел провести девять контрольных поединков, проиграв только два из них — «Ливерпулю» 0:2 и «МЮ» 1:3, еще две встречи он свел вничью и добился пяти викторий.

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Две из них пришлись как раз на последние игры «стекольщиков», в которых они переиграли КПР 3:0 из Чемпионшипа и французский «Монпелье» со счетом 4:2.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

«Канониры» не попали в самый главный еврокубок из-за смазанной концовки чемпионата. В трех последних играх они дважды уступили — на выезде «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:3, занявший в этого четвертое место.

Напомним, что в летнее трансферное окно лондонский клуб подписал нападающего Габриэля Жезуса из «Ман Сити» и хавбека Фабио Виеру из «Порту».

В межсезонье «Арсенал» успел провести семь товарищеских матчей, проиграв в них только раз при шести викториях, среди которых стоит выделить разгромы «Челси» 4:0 и «Севильи» 6:0.

Стоит отметить, что «Арсенал» смог обыграть «Кристал Пэлас» только раз за последние восемь очных встреч, дважды в этот период были сильнее «орлы» и пять игр закончились вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.88.

На викторию «Кристал Пэлас» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.84.

В данном сражение рискнем поставить на викторию «Арсенала», даже несмотря на то, что он плохо в последнее время играет с «орлами», однако был очень великолепен в контрольных играх, продемонстрировав отличную игру в атаке.