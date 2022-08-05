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    «Канониры» начнут новый розыгрыш АПЛ с победы

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Ставка (к. 1.88) и прогноз на АПЛ 5 августа 2022 года

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    «Арсенал»
    В стартовом поединке нового чемпионата Англии по футболу состоится лондонское дерби, в котором «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Арсенал». Встреча пройдет 5 августа и начнется в 22:00 по мск. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Августа 2022 года

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» — типичный середняк АПЛ. В прошлом сезоне коллектив занял 12 позицию в турнирной таблице, но демонстрировал неплохие результате в атаке.

    Лондонский коллектив летом подписал вратаря сборной Англии Сэма Джонстона и 18-летнего полузащитника Малькольма Эбиовея, за которого также боролись и «МЮ».

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Арсенал Лондон

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    В межсезонье «Кристал Пэлас» уже успел провести девять контрольных поединков, проиграв только два из них — «Ливерпулю» 0:2 и «МЮ» 1:3, еще две встречи он свел вничью и добился пяти викторий.

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    Две из них пришлись как раз на последние игры «стекольщиков», в которых они переиграли КПР 3:0 из Чемпионшипа и французский «Монпелье» со счетом 4:2.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

    «Канониры» не попали в самый главный еврокубок из-за смазанной концовки чемпионата. В трех последних играх они дважды уступили — на выезде «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:3, занявший в этого четвертое место.

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    • Напомним, что в летнее трансферное окно лондонский клуб подписал нападающего Габриэля Жезуса из «Ман Сити» и хавбека Фабио Виеру из «Порту».

    В межсезонье «Арсенал» успел провести семь товарищеских матчей, проиграв в них только раз при шести викториях, среди которых стоит выделить разгромы «Челси» 4:0 и «Севильи» 6:0.

    Стоит отметить, что «Арсенал» смог обыграть «Кристал Пэлас» только раз за последние восемь очных встреч, дважды в этот период были сильнее «орлы» и пять игр закончились вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.84.

    В данном сражение рискнем поставить на викторию «Арсенала», даже несмотря на то, что он плохо в последнее время играет с «орлами», однако был очень великолепен в контрольных играх, продемонстрировав отличную игру в атаке.

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    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» начнут новый розыгрыш АПЛ с победы
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