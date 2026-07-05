5 июля состоится матч 1/8 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Парагвая и Франции. Он пройдет в Филадельфии на «Линкольн Файненшел Филд». Узнайте, где и как смотреть игру.

Пока что наибольший провал Парагвая на этом ЧМ был в первом туре группового этапа, когда «Гуарани» проиграли США 1:4. После этого команда только радовала. 29 июня парагвайцы сотворили сенсацию, выбив из турнира Германию. В том поединке коллектив показал, что делает ставку на оборонительную дисциплину и это сработало.

Однако для Франции, кажется, нет никаких преград. Команда Дидье Дешама выиграла все 4 поединка. В группе «Ле Бле» обыграли Ирак, Сенегал и Норвегию, забив в каждом из матчей не менее трех голов. В 1/16 финала плей-офф французы не оставили шансов Швеции (3:0).

До этого момента Франция почти налегке проходила своих соперников. Сможет ли Парагвай сломать атаку французов и заставить их попотеть?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 17.0 на победу Парагвая и 1.19 на победу Франции, за 9.00 и 1.06 можно поставить на проход одной и другой команды соответственно в следующий раунд плей-офф.

О том, насколько уверенной может быть победа Франции, рассказали эксперты LiveSport.Ru. Забьет ли Килиан Мбаппе, читайте в отдельном прогнозе редакции. Ставки на результативность поединка смотрите здесь.

ИИ считает, что матч закончится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Парагвай — Франция смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Парагвай — Франция в подробном онлайн-репортаже.