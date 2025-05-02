27-й тур РПЛ. Игнатьев уверен в победе «Краснодара», Моссаковский ждет непредсказуемый матч в Грозном

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали многолетний тренер сборных и клубных команд Борис Игнатьев, а также комментатор «Матча» Михаил Моссаковский

— экс-главный тренер национальной сборной России, «Торпедо», «Сатурна». Помогал Юрию Семину в московском и киевском «Динамо», «Локомотиве». Возглавлял клубы из Саудовской Аравии и Китая. В 1988 году привел юношескую сборную СССР к победе на чемпионате Европы.

Михаил Моссаковский — телеведущий, журналист, блогер. Начинал на «НТВ-плюс», позже вместе с той командой перебрался на «Матч». Вел программы «Все на Матч» и «Я футболист», имеет десятки тысяч подписчиков в социальных сетях. Сегодня комментирует чемпионат РПЛ, участвует в студийных программах. Работал креативным директором кипрского клуба «Пафос».

— Насколько все более заполняемые к финишу трибуны влияют на результаты матчей?

Борис Игнатьев: Для больших команд с серьезными задачами и хорошими стадионами — это большое подспорье. Вот на кубковой игре «Зенит» — ЦСКА присутствовали в эту среду больше 50 тысяч зрителей, что, безусловно, добавило куража хозяевам. Народ футбол у нас любит, но его не обманешь — не будет качества игры, люди на стадион не пойдут. Если говорить о командах из нижней части таблицы, то там такого ажиотажа нет, но остается преданность любимому клубу, родному городу. Пусть желаемое не всегда совпадает с действительным.

Михаил Моссаковский: Думаю, что влияют, и в немалой степени. Так же, как и накопившаяся усталость или психологическое напряжение. Потихоньку-потихоньку, а к концу сезона крыша начинает уже слетать. Если о болельщиках, то интерес с одной стороны нарастает, а с другой усталость тренеров и игроков им тоже передается.

— С юных лет меня интересовал вопрос, почему домашние игры дают преимущество перед гостевыми. Ну, болельщики все равно ведь не 12-й игрок?

Б.И.: Можно считать их именно таковым, поскольку вопросы психологии и ответственности в футболе самые главные. И вот эта болельщицкая побудка очень влияет. Футболисты отвечают взаимностью, поскольку в большинстве своем тщеславны и хотят быть любимы. А выходить из чужих раздевалок перед чужой публикой всегда сложнее.

М.М.: Если буквально, то 12-й игрок на поле все же дал бы большее преимущество. Но что в музыке называют обменом энергии, безусловно, присутствует между трибунами и зеленым прямоугольником. И имеет влияние на происходящее внизу, в этом у меня нет никаких сомнений. Психология, энергетика, эмоциональный фон — эти вещи способны решить конкретный эпизод. Ты можешь пробежать несколько лишних метров, чуть раньше стартовать, доиграть эпизод, который при пустых трибунах не доиграл бы. А эти кажущиеся мелочи часто и решают судьбу поединков, особенно в концовках. По прошлому сезону мы увидели, сколько может стоит одно очко, а эти нюансы делают результат.

— Вы оба имели опыт в зарубежных клубах. Как изнутри оцените тамошнюю зависимость от атмосферы на трибунах по сравнению с российской действительностью?

Б.И.: Многое похоже. Но там иной подход к работе в команде, который направлен и на то, чтобы выдерживать давление во время выездных матчей.

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М.М.: В моем случае атмосферности было меньше. Я работал на Кипре, где уровень чемпионата несравним с нашим. И в тот момент, не поверите, там тоже был Fan ID, и тоже были те, кто бойкотировал матчи. Но по ходу сезона многие фанатские группы этот бойкот прекратили. Здесь все один в один. Во второй части чемпионата, когда он делился уже на две «шестерки» и командам был нужен эмоциональный допинг, болельщики «Аполлона» и «Анортосиса» вообще полностью сняли блокаду. Во всем остальном трудно сравнивать, поскольку совсем другое качество инфраструктуры, там нет таких стадионов, да и сам уровень футбола заметно ниже. В России сегодня на избранных матчах атмосфера с учетом всех ее параметров абсолютно топовая.

— Два главных фаворита сыграют дома с командами рангом ниже. Четырехочковый гандикап сохранится?

Б.И.: Наверняка. Опять-таки перед своими болельщиками выйдут с особым настроем. «Зенит» уже будет знать результат «Краснодара», и ему в этом плане несколько сложнее, но сам соперник полегче.

М.М.: Думаю, что сохранится, хотя варианты всегда возможны. Чем хороша наша лига сейчас, что каждый может отобрать очки у каждого.

— За четыре тура до финиша при отставании от лидера в 7 и 8 очков соответственно «Спартак» с ЦСКА всерьез можно рассматривать в чемпионской гонке?

Б.И.: Если такое и произносится, это — блеф.

М.М.: Будь перед ними кто-то один, такое отставание отыгрываемо. Вполне можно представить, что единственный лидер посыпется, а вот чтобы сразу два, это уже тяжело. Поэтому москвичи в борьбе за «золото» уже не участвуют.

— Изменяющаяся после каждого тура таблица заставляет задавать один и тот же вопрос: кто теперь фаворит?

Б.И.: Мне видится «Краснодар». Пусть календарь сложнее но +4 очка за четыре тура до финиша — серьезное преимущество. Хотя, возможно, все решится в последний день, в последний час.

М.М.: «Краснодар».

Борис Игнатьев globallookpress.com

— В низах кого теперь можем исключить из борьбы за выживание?

Б.И.: Меня больше всех интересует Махачкала, где работают мои друзья. И думаю, что она себя обезопасила. Что касается зоны переходных игр, то «Ахмат» и «Химки» покрепче «Пари НН». Это если говорить о чисто спортивной составляющей.

М.М.: Здесь сложнее. Поскольку едва мы начинаем говорить об аутсайдерах, тут же появляется сноска, звездочка под названиваем «лицензирование Химок». И что будет, предположить пока тяжело. Лицензирование проводит РФС, но голос Лиги, конечно, учитывается. А после истории с весьма вероятным срывом матча (или спортивной борьбы) в Питере РПЛ ее может не простить. Это был бы имиджевый удар по нашему чемпионату, да и «Зенит» мог потерять на билетах, так что запомнится. И вполне может сказаться на отношении к клубу при лицензировании, пусть там сейчас долги и гасятся. Поэтому, кто удивится, если в итоге 15-я строчка станет спасительной? «Факелу» будет очень тяжело, а «Оренбург» играет в футбол с самого начала весны, как бы трудно в это ни было поверить.

«Краснодар» — «Рубин»

Краснодар. 3 мая 19:30 мск

— «Быки» с Махачкалой (2:3) три очка разве заслужили?

Б.И.: В целом имели преимущество, но не безапелляционное. Когда Агаларов бил 11-метровый, все это могло быть перечеркнуто в добавленное время.

М.М.: А как нет, когда так вырывается концовка?! И не важно, персональными ли стараниями Агкацева.

— Чудесное спасение Станислава Агкацева на 101-й минуте — ключ к тем воротам, где заперто «золото»?

Б.И.: Ну, конечно. Хотя счастье обычно ищут у чужих ворот, здесь оно пришло к своим. Что касается удачной игры этого вратаря при пенальти, то меня с детских лет учили: если 11-метровый не забит, виноват бьющий. Агкацев угадал, но удар был недостаточно хорош.

М.М.: Получается, так. Надо сказать о том, что у него вообще сумасшедшая статистка в этом сезоне — три из четырех отраженных пенальти. Да и на протяжении всей карьеры цифры сногсшибательные — 21 удар с «точки» и 9 отбитых, то есть почти половина. Сумасшедший результат! Можно сказать, что ему как-то не так бьют, поскольку все три сейва в этом сезоне достаточно похожие. Удары низом не под самую штангу всегда оставляют шансы вратарю.

— Чтобы не захваливать парня совсем, заметим, что гол со штрафного на нем?

Б.И.: Прозевал. Получилась, что стенка перекрыла ему полет мяча, который на какое-то мгновение оказался в мертвой зоне.

М.М.: 100 процентов. Он дернулся за «стенку» и пропустил в свой угол. Что должен был перекрывать это пространство, вопросов никаких нет. Но исправился. Самое главное, сохранил три очка для команды.

— Агкацев, судя по всему, не слишком переживает из-за поврежденного в этом эпизоде пальца. Сыграет?

Б.И.: Как говорят люди, которые рядом, делается все возможное. Он очень важен и как классный вратарь, ну а теперь еще и лидер по части психологической устойчивости. Доктора постараются побудить его на новые подвиги.

М.М.: Не знаю. Не ко мне вопрос. Но судя по настроению Стаса, все в порядке.

— Эдуард Сперцян тоже не забил в том матче пенальти. Какое-то ребячество, согласитесь, без разбега исполнять 11-метровый?

Б.И.: Сделал паузу, которая была некстати. Он же пока еще не бразилец Сократес, который и с места клал мячи куда надо. А здесь вообще непонятно — комфортный счет, никакого стресса не могло быть. Совсем не по футбольному это выглядело. Тем более что Эдуард обладает отличным прицельным ударом с любой дистанции, что чуть раньше в очередной раз доказал.

М.М.: Понятно, забей Эдик, 4:1, и никакого камбэка для махачкалинцев в принципе быть не могло. Но пенальти и «Краснодар» — это вообще отдельная история. Взаимоотношения Кордобы с 11-метровыми всем известны. У Сперцяна тоже получается через раз. Но вот компенсируется за счет ударов в собственные ворота. Они не только сами не забивают, им — тоже.

— У лидера дисквалифицированы Диего Коста и Сергей Петров. Если второго можно назвать игроком ротации, то кем заменить бразильского столпа обороны, пропустившего в чемпионате лишь один матч?

Б.И.: Кайо будет играть, никаких проблем.

М.М.: Да есть кем. Вернулся Тормена, травма которого после ухода Арутюняна, грозила большими проблемами. У команды оставалось три центральных защитника на две позиции, так еще одним из них был переученный Кайо. Человек, над которым принято посмеиваться, иронизировать. И притом, что в Каспийске пенальти был именно на его совести, отрезок без Тормены, стоит признать, он провел шикарно. Вопросов по поводу игры Кайо на новой для него позиции не было абсолютно никаких. Поэтому спокойно заменит Диего Косту.

— Бессменно основной Никита Кривцов в Каспийске вышел лишь на замену. Проигрывает на сегодня конкуренцию Пину Ленини?

Б.И.: Не могу ставить под сомнение профессиональную деятельность Мурада Мусаева, но мне кажется, что иного отношения к себе заслуживает этот молодой человек. Кривцов уже давно не мальчик, и такой крепкий игрок должен выходить с первых минут в каждом матче. Разве что какое-то внутреннее его состояние могло стать преградой.

М.М.: У них достаточно здоровая конкуренция в центре поля, когда все в строю. И Ленини проводит лучший сезон в «Краснодаре», и отличную форму набрал Черников, хотя травма Сперцяна немножко перетряхнула середину поля. Но сегодня все на месте, поэтому многое зависит от тактических деталей. Понятно, что опция с Черниковым и Ленини, это чисто для укрепления опорной зоны. А Кривцов все-таки больше «восьмерка», чем «шестерка». Эдик же может сыграть еще выше и даже на фланге. То есть, определяющей может стать задача на матч.

— До удаления у «Факела» можно было предположить, что «Рубин» вновь одолеет столь нуждающегося в очках оппонента?

Б.И.: Первый тайм — в большей степени пробел хозяев, чем заслуга гостей. Футболисты «Рубина» думали, что здесь все самой собой придет. Но такого не бывает, о чем Рашид (Рахимов), наверное, в перерыве и напомнил. Понятно, у соперника случилось удаление, но в целом команда проснулась и по-иному второй тайм провела.

М.М.: Вполне. От «Факела» вообще можно чего-угодно ожидать, но только не того, что он весь матч проведет ровно. Из серии — могло быть, а могло и не быть.

— Давно не видел, чтобы команда без потребности в очках набрала их аж 16 в девяти весенних матчах. Что так движет «Рубином»?

Б.И.: В первую очередь Рашид. Он сам не дает себе поблажек и не позволяет другим. Каждый игровой эпизод прокручивает с футболистами, они чувствуют, что тренер полностью с ними.

М.М.: Мы знаем, что у Рашида Маматкуловича есть оппозиция в клубе. Поэтому не только турнирной таблицей успех определяется, но и результатом в каждом матче. А что команда за своего тренера бьется и что они в одной упряжке, это очевидно. Посему «Рубин» и берет очки в тех матчах, где они нужнее сопернику. Еще один отличный сезон, который показывает, что Рахимов находится на своем месте.

— Седьмое место для казанцев может быть чем-то ценнее восьмого?

Б.И.: Любое место выше нынешнего говорит о том, что работа идет и дает надежду на покорение в будущем еще более серьезных высот. Сегодняшняя игра — самая главная, только с таким посылом можно чего-то добиваться!

М.М.: Премиальными, как минимум. И здесь уже речь не об отдельно взятых матчах, а об итоговой позиции по окончанию чемпионата, поскольку Лига за каждую строчку платит разные деньги.

— В Краснодаре, несмотря на болезненные ощущения, в строй вернется Мирлинд Даку. Столь увлечен бомбардирской гонкой, что идет на такие риски?

Б.И.: Это важнейший игрок для команды. Очки могут быть не нужны нам, кому-то еще стороннему, а «Рубину» они необходимы. Как вы себе представляете, что руководитель вызывает тренера, а тот ему говорит, да нам же не нужно ничего? Так не бывает.

М.М.: Я не знаю. Посмотрим на состав.

— В предыдущей встрече два мяча с передач Олега Иванова забил вышедший на замену Руслан Безруков, особой результативностью прежде не блиставший. Как-то по-другому заполняются зоны, когда не играет Даку?

Б.И.: Даку — один один из сильнейших в нашем чемпионате, поэтому без него приходится поломать голову. Шабанхаджай, который недавно на рывке забил сумасшедший гол, хороший форвард, но все же не ровня албанцу. Иванов провел большую, красивую жизнь в футболе. Это лидер раздевалки, к которому прислушиваются и пытаются выполнить на поле его требования. Вот и Безруков дважды хорошо открылся, поскольку верил, что Олег отдаст когда надо и куда надо. Ну, и сам прилично исполнил.

М.М.: Конечно, Даку — ключевой игрок, который обеспечивает давление впереди. Но я бы еще Шабанхаджая отметил — его рывки, скорость, жилку комбинационную, умение отлично использовать пространство. Иванов переживает вторую молодость, хотя какое-то время назад казалось, что его карьера плавно катится к закату. А здесь неожиданно такой ренессанс. Тоже есть заслуга Рашида Маматкуловича, который его оживил, нашел дополнительные эмоции. Это, кстати, был самый возрастной (38 лет) ассистентский дубль в истории чемпионатов России. Безруков же воспользовался теми зонами, которые возникли после ужасной травмы Дзиова.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— «Краснодар» стал умнее, или вновь может наступить на те же грабли, что и в прошлом сезоне?

Б.И.: Мне видится, что многие игроки по-прежнему обращают слишком много внимания на потусторонние вещи, которые от них не зависят. Скажем на судейство, на агрессию со стороны соперника, на чужих болельщиков. А для достижения цели должны быть всецело сосредоточены на собственной игре. Я говорил с Мусаевым по этому поводу, и он сказал, что очень много работают в этом направлении, но пока не все доходит. Вот поэтому так много растраченных по пустому эмоций и энергии. Но все же набиты шишки на своих ошибках, поэтому здесь поставлю на 2:1 в пользу хозяев. «Рубин» может «огрызнуться», но «Краснодар» просто сильнее.

М.М.: Если помните, именно 27-й тур в прошлом чемпионате оказался для «Краснодара» решающим, со знаком «минус». Именно тогда случилось домашнее поражение от «Ахмата» (0:1), которое по сути и лишило его золотых медалей. А еще можно вспомнить, что в первом весеннем прошлогоднем матче краснодарцы на своем поле сыграли вничью именно с «Рубином» (1:1), когда пропустили на последней минуте. И мы прекрасно знаем, насколько дорого обошлись им эти два потерянных очка. Но мне кажется, что как раз преимущество команды перед собой же образца прошлого сезона, во многом в этом неудачном опыте. Оно в том, что команда повзрослела, стала прагматичнее. Здесь важно то изменение в ДНК, которое произошло при Ивиче. Ивича в команде уже нет, а его ДНК остался. И посмотрите, в этом сезоне команда часто берет очки вопреки, в матчах, где все складывается достаточно неудачно. Поэтому, думаю, три очка с «Рубином» будут.

«Факел» — «Спартак»

Воронеж. 4 мая. 14:00 мск

— К «Факелу» возвращаются его преданные болельщики. Некое подспорье для хозяев?

Б.И.: Конечно, в Воронеже, как нигде, сильные, ответственные болельщики, прикипевшие к своей команде. Но на поле все же выходят не они.

М.М.: Для всех играть с болельщиками приятнее, чем при пустых трибунах. Атмосфера матча «Факел» — «Ахмат» без зрителей была мрачной, под стать погоде и итоговому счету (0:0). Трибуны влияют на настроение, а в Воронеже с их заполняемостью никогда проблем не возникало. И мы помним, как тяжело здесь всегда было играть «Спартаку». Правда, это больше относилось к стадиону Профсоюзов. Я комментировал матч при Абаскале, когда команды там чуть не утонули в размякшем под дождем и без того мягком дерне. На искусственном, быстром, довольно качественном поле новой арены преимущества бойцовской команды Воронежа нивелируются.

— Потерю дисквалифицированных Сржана Бабича и Эсекьеля Барко трудно переоценить. Кто получит шансы в центре обороны и полузащиты?

Б.И.: Думаю, в первую очередь, Пруцев. Заслуживает. А в центре обороны — Литвинов.

М.М.: Барко немного подустал, его влияние на игру «Спартака» становится менее значительным. Но временами взрывается. Взять гол Маркиньоса «Динамо», когда аргентинец в невероятном прыжке обработал мяч, проткнул его вперед и отдал такой пас. По эпизоду было сыграно блестяще. А если Барко уходит в тень, Маркиньос берет на себя бремя лидерства, пусть и на фланге с другим функционалом. И в центре по позиции ему замена тоже найдется. Что касается Бабича, есть Литвинов, который не играл с ЦСКА, но вышел против «Динамо». Ротация постоянна, поэтому и здесь не вижу большой проблемы.

— А пенальти кому бить, если выпадет случай?

Б.И.: Самому уверенному в себе и ответственному перед командой. В «Спартаке» таких достаточно.

М.М.: Хороший вопрос. Может быть, Маркиньосу или Ливаю Гарсии стоит доверить, раз игра у них пошла. Но мы слышали, как с ЦСКА Станкович кричал в рацию «Угальде». Так что, похоже, все определено, если в этот момент он будет на поле.

— Против ЦСКА (1:2) Роман Зобнин и Олег Рябчук вышли на замену. Не совсем понял, зачем?

Б.И.: Не знаю, почему Рябчука не было с самого начала. Ну, а Зобнин вот этим движением, когда стал обыгрывать в углу поля у своих ворот, надолго теперь отодвинул себя от основного состава.

М.М.: Мы сейчас на это смотрим уже зная, как все сложилось. И прокручиваем в голове эпизод, когда Рома мяч потерял. Поэтому так строго судим задним умом.

— Если Даниил Денисов опять забивает головой в свои, это уже системная ошибка при выборе позиции или технический брак?

Б.И.: Денисов уповает на игру в атаке. Сейчас вообще нашим защитникам нравится идти вперед, а об основной своей функции они забывают. Вот и Денисов мыслями все время где-то еще, а не в своей штрафной. Думает только о том, как занять активную позицию в атаке. Поэтому не только два себе забил, но еще и «привозит» моменты постоянно. Лавры бомбардира не дают покоя. Не своим делом занимается.

М.М.: Наверное, выбор позиции. Мы сегодня обсуждали этот эпизод с Игорем Ледяховым, и он тоже это отметил. Понятно, что когда ты скидываешь мяч в створ, это может быть опасно. Поэтому не стоило вообще играть головой, понимая, что лишь продлеваешь полет. А при более верном местонахождении, этот мяч спокойно выбивался бы в сторону от ворот.

— Деян Станкович сказал, что ничего не поменял бы во встрече с ЦСКА. Но жертвовать Маркиньосом в пользу обороны разве было оправдано?

Б.И.: Всякое может быть в тренировочном процессе, что заставляет идти на эксперименты. Мы можем только догадываться. Но раз с такой уверенностью утверждает, будем верить.

М.М.: Ну, это не жертва, а осознанный шаг. Понятно, что у Маркиньоса сужался атакующий функционал, но Барко постоянно освобождал ему фланг. Так что просто тактический нюанс.

— На Кубок в основе не вышел Тео Бонгонда. Раз Ливай Гарсия наконец забил первый мяч, выходит тренер угадал?

Б.И.: Конечно, угадал

М.М.: Тут, наверное не про «угадал — не угадал», а про то, что Ливай постепенно начинает вписываться в команду. Потребовалось какое-то время, но сейчас начинает чувствовать партнеров, понимать требования, какие-то нюансы. Здесь дело не только в том, что он забил (хотя для нападающего это важно), а в том, что гораздо увереннее выглядит на поле, маневр свой знает. Это было видно уже и по матчу с ЦСКА, когда тринидадец вышел на замену. Кстати, у Ливая на первый гол ушло меньше времени, чем у Угальде — 11 матчей, а у того 14.

Тео Бонгонда globallookpress.com

— У Пабло Солари все еще нет шанса?

Б.И.: Пока будет ждать своего шанса, отвоевывать свое место под солнцем.

М.М.: Да есть, наверное. Когда все только начиналось, казалось, что он ближе к составу, чем Ливай Гарсия. А сейчас обратное впечатление, но все может поменяться.

— Кто сыграет на острие атаки с «Факелом»?

Б.И.: Угальде, он быстрее. Пусть сейчас в некотором ступоре, но только через игры может вернуть себя прежнего.

М.М.: Скорее, Ливай.

— В Воронеже рисунок спартаковской игры будет скорее из встречи с ЦСКА, или с «Динамо»?

Б.И.: Спартаковцам нравятся такие матчи, как с «Динамо». В Воронеже получат безраздельное владение инициативой, постоянно будут держать мяч — это им тоже по душе. Рано, или поздно обилие передач приведет к ошибкам в оборонительной линии «Факела».

М.М.: Все будет совсем иначе. «Факел» трудно сравнивать и с ЦСКА, и с «Динамо». Если о прошедших встречах, то, конечно, глубже, компактнее, дисциплинированнее, со «Спартаком» играл ЦСКА. Если о предстоящей, то здесь будет наглухо закрытая оборона хозяев. Но есть нюанс быстрого синтетического газона, что не пойдет им на пользу.

— В этом сезоне россияне забили за «Спартак» лишь 3 гола из 48. В чемпионский год такого и близко не было...

Б.И.: С одной стороны непозволительная, даже шокирующая статистика. С другой привезли людей, чтобы те забивали и формировали атакующий потенциал. А россияне сегодня легионерам явно уступают.

М.М.: Тогда один Глушаков забил больше. И кому сейчас забивать, если в атакующей линии «Спартака» россиян нет. В первом круге был Зиньковский, но он шансом не воспользовался. А сейчас остались только защитники и хавы оборонительного плана. Пруцев ближе всех к атаке, но ему место в составе редко находится. Конечно, это печалит, поскольку хочется видеть молодых, перспективных, ярких российских футболистов. Вот «Локомотив» решил пройти сезон обоймой доморощенных футболистов, и поэтому больше всех имеет российских голов. Такой выбор стратегии и состава обеспечивают «Локо» симпатию, но глубины, опыта, запаса прочности этому составу не хватает.

— Видимо, есть проблемы в коммуникации с молодежной командой Дмитрия Комбарова?

Б.И.: Вы посмотрите, как Зобнин и Игнатов сдали позиции. Это разочаровывает тренеров, которые должны дать результат здесь и сейчас, накладывает свой отпечаток на отношение к россиянам в целом.

М.М.: Мы видим, что игроки из «Спартака-2» не используются. Только один раз парень 2007-го года рождения (Массалыга) дебютировал за основную команду с «Амкаром». Но нет ощущения, что это всерьез и надолго. Хотя хочется, чтобы так было.

«Спартак» globallookpress.com

— Психологический фон в стане спартаковцев сегодня после диаметрально противоположных результатов какой нынче?

Б.И.: Я думаю, что положительный. Как бывший футболист высокого уровня, Станкович прекрасно передает энергию футболистам. Мне нравится, как он реагирует на замены, на отдельно взятые эпизоды. И всегда дает понять, чем не доволен.

М.М.: Безусловно, «Спартак» едет в Воронеж на фоне положительных эмоций. За счет выхода в следующий раунд Кубка, шансов выиграть трофей, получена дополнительная порция адреналина.

— Не слишком ли нагло ведет себя, порой, сербская скамейка?

Б.И.: Как умеет. Но это не идет на пользу команде, когда Станкович или его помощники сидят на трибуне, пытаясь что-то донести по рации.

М.М.: Кому-то это нравится, кому-то нет. Но так уж получается, что в «Спартаке» каждого тренера обсуждают с учетом его поведения на скамейке. Сейчас — Станковича, до этого — Абаскаля, еще раньше — прыгающего в технической зоне Тедеско. Ну, вот, таких тренеров они выбирают. Так, чтобы не казалось, что они равнодушны. И такого ощущения точно нет.

— Игорь Шалимов против «Спартака» — это по сей день что-то да значит?

Б.И.: Вообще ничего не значит. Если бы он играл...Так, напомнит, ребятам, дескать мне бы хотелось, но это мало кто сегодня слышит.

М.М.: Все-таки футболисты выходят на поле. И как бы Игорю Михайловичу не хотелось дополнительно напитать это противостояние, накачивать игроков без должного исполнительского мастерства, занятие неблагодарное. Да и не думаю вообще, что Шалимову оно нужно.

— «Факел» наконец забил. Раз все равно проиграли, не поможет?

Б.И.: Не думаю, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Да, игроки всматриваются в Шалимова, пытаются выполнять его требования, но это не поможет превысить качества «Спартака».

М.М.: Это, как наваждение. Стоило команде выдать свой лучший тайм, как случились не поставленный на Калинине пенальти (не знаю, что уж там было с VAR), потом пугающая травма Диова (Максу — выздоровления!), красная карточка... Эмоциональный импульс тут же был прибит в обратную сторону. А команда вновь лишилась трех очков. Непруха тотальная. Как только что-то стало получаться, будто бетонной плитой накрыло.

— Страшная травма защитника Макса Диова — еще один удар по воронежской команде?

Б.И.: Жалко парня. Но была очень боевая игра, искры летели. Понятно, что Шалимов внес лепту, пытается менять отношение к каждому эпизоду.

М.М.: Безусловно, и психологически, и практически. Вместо него выходит парень, который не провел ни одной игры в РПЛ, и допускает две судьбоносные ошибки при голах «Рубина».

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— Москвичи все же увезут три очка, или слишком «наелись» за последние дни?

Б.И.: Легко сейчас ничего не дается. Но «Спартак» играет в неплохой футбол, пусть и непросто рождаются голы, но все же рождаются. И здесь тоже свои найдут — 0:2.

М.М.: Мне трудно себе представить, что «Факел» в нынешнем состоянии «Спартаку» что-то противопоставит. После этого матча, полагаю, потеряет все шансы на выживание.

«Ахмат» — ЦСКА

Грозный. 4 мая. 16:30 мск

— Армейцы, как и «Спартак», завершили два последних матча с разными результатами. Но вряд ли ведь делали акцент на чемпионат по сравнению с Кубком?

Б.И.: Я думаю, что они одинаково серьезно относятся к обоим турнирам. Не делят на главное и второстепенное.

М.М.: В равной степени сейчас озабочены обоими турнирами. За чемпионство не борются, но хотят попасть в «тройку». А Кубок остается единственным шансом хоть что-то пощупать.

— Не показалось вам, что в Питере у ЦСКА (2:0) совсем исчезло движение без мяча?

Б.И.: Это заслуга «Зенита». После потери с «Динамо» завелись, поэтому все 90 минут диктовали свои условия.

М.М.: В среду у армейцев игра совсем не пошла. «Зенит» их просто задавил мощью. Примерно так же, как и краснодарцев в недавней встрече.

— У красно-синих аж трое дисквалифицированных — Мойзес, Милан Гайич и Миралем Пьянич. Если в центре поля достаточно вариантов, то фланги обороны наверняка потеряют в качестве?

Б.И.: Мойзеса равноценно не заменить. Это — лучший защитник в нашем чемпионате.

М.М.: У ЦСКА фланги заменяемы и каждый имеет по два исполнителя. Нет Мойзеса — есть Круговой, нет Гайича — есть Келвен. Я не думаю, что ЦСКА много потеряет в этом плане. И Пьяничу тоже спокойно найдут замену. Ключевой момент — это то, что возвращается Роша.

— В центре защиты вместе на пару с Виллианом Рошей вновь сыграет 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров?

Б.И.: Наверное. Ему дали столько хвалебных оценок, что парень волей-неволей должен в себя поверить.

М.М.: По всей видимости. Дивеев, как говорят, скорее ездит с командой для моральной поддержки.

— В Нижнем Новогороде (1:0) «Ахмат» дважды бил один и тот же пенальти на 106-й минуте. Не перебор?

Б.И.: Любой эпизод, который задерживает игру, должен быть компенсирован. А с перебитым что сделать, если есть такая буква правил.

М.М.: Добавил он столько, поскольку было пять «варовмешательств». Я каждую остановку на секундомер не брал, поэтому не скажу, много 16 минут, или мало. Но это антирекорд чемпионата России, такие вещи не могут радовать. Главный вопрос, почему перебивали пенальти. Потому что первым игроком, успевшим к спасенному Медведевым мячу, был заступивший на линию Карич. Не переступивший, заметьте, а лишь наступивший на нее кончиками бутс. Я таких моментов, честно говоря, не помню. Наверное, формальные основания для того, чтобы пенальти перебивался, есть. Если до каждого сантиметра высчитывать.

Но еще раз скажу, что до этого случая, я не видел, чтобы арбитры так дотошно и скрупулезно относились к таким моментам. Просто смотрят, чтобы не было очевидного забега раньше времени. А здесь все это очень странно выглядело со стороны Кукуяна. Я бы мог еще подумать, что есть какая-то новая тенденция, но накануне игрок «Краснодара» Тормена тоже наступил на линию. Агкацев, как известно, пенальти отразил, но никто ничего не перебивал. Два практически идентичных эпизода с разным решением.

— Владения в 72%, как с «Пари НН», против ЦСКА, понятно, не будет. Но все же территориальное преимущество останется за чеченской командой?

Б.И.: Конечно, нет. У армейцев достаточно сил и возможностей, чтобы в Грозном владеть мячом столько, сколько им будет нужно.

М.М.: Вполне возможно. «Ахмат» неплохо держит мяч, как везде у Ташуева. А ЦСКА абсолютно не та команда, которая будет на владении непременно настаивать. Не уверен, что оно во что-то выльется, но атакующая группа у грозненцев хорошая. Повзрослел и прибавил в командных взаимодействиях Лечи Садулаев, есть еще группа хороших креативщиков.

— Какое противоядие от угловых ЦСКА, 10 из которых уже завершились голами?

Б.И.: Более внимательное отношение к этому важному компоненту. И персональная ответственность, а не зонная с пустым местом. Так, чтобы каждый держал своего игрока.

М.М.: Максимальная концентрация, но и это не всегда спасает, поскольку армейцы хорошо действуют на подборе. Плюс опять-таки, что возвращается Роша — главная воздушная угроза. У «Ахмата» есть защитник Гандри под два метра роста, но в любом случае хозяевам будет очень тяжело и на своих стандартах, и на чужих.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— Ваш прогноз?

Б.И.: 1:2.

М.М.: Не пытайте насчет точного результата. Равное, абсолютно непредсказуемое противостояние. Фаворита нет. Чего ждать, так это сложного матча.

«Зенит» — «Пари НН»

Санкт-Петербург. 4 мая. 19:30 мск

— Сергей Семак посетовал, что после гола в ворота «Динамо» (1:1) его команда опустилась слишком низко. Разве тренер не может на это влиять по ходу событий?

Б.И.: Это взгляд болельщика, который считает, что тренеру подвластно все. На самом деле, он как-то может влиять только на тех, кто где-то рядом бегает. И то тяжело. У каждого игрока много центров возбуждения. Реакция на то, что во время матча говорит тренер, минимальная. Не то, что артачатся, а не всегда в этой буре страстей понимают, о чем идет речь. Только сказанное до игры и отчасти в перерыве остается в подсознании. Ну, через выходящих на замену еще можно передать, что нужно поменять, чтобы игра была нашей. Но это тоже не панацея.

М.М.: Если исходить из слов Семака, нет. Он же не выйдет сам на поле и не поднимет эту планку, не покажет в моменте на собственном примере. И за шиворот команду от своих ворот тоже не отодвинет.

— Сейчас у «Зенита» не сыграет незаменимый, казалось, Вильмар Барриос. Кубковая встреча с ЦСКА показала обратное?

Б.И.: Конечно, можно без него обойтись. У «Зенита» столько людей, что это пройдет незамеченным.

М.М.: Ну, это ключевой игрок для «Зенита». У них нет другого такого футболиста на столь ответственную позицию. Поэтому «Зениту», наверное, повезло, что Барриоса не будет в домашней игрое с «Пари НН». Перевес в классе очевиден, и отсутствие Барриоса не должно помешать «Зениту» взять три очка. А как будет на деле, увидим.

— Луис Энрике стал лидером по обводкам. Давно такого дриблера в РПЛ не было?

Б.И.: Конечно. Он мне напоминает форвардов советских времен, притом совершенно разной направленности. Численко, Метревели, Месси, Татушин да много кто еще проделывал тогда эти фокусы, как Луис Энрике сегодня. А он молодец — не боится, обыгрывает, но без самолюбования, под конечный результат действия все заточено.

М.М.: Он, конечно, большой мастер, который играет с заметным индивидуальным преимуществом и ощущает свое превосходство. Но, наверное, другого и не ждешь, когда приезжает человек из основного состава сборной Бразилии. Пусть и не железный игрок стартового состава, но все равно получает там место. Были матчи в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира, когда выходил он, а не Савио из «Сити» и не Родриго из «Реала». Понятно, что от такого «джокера» ты изначально многого ждешь,хотя не каждый футболист такого уровня начинает себя показывать с первого матча. Но вот Энрике быстро освоился, и уже несколько матчей просто утюжит свой фланг.

— Если Лусиано Гонду полностью здоров, его место в основе не обсуждается?

Б.И.: Не обсуждается.

М.М.: Это лучший выбор, если речь идет о центрфорварде. Но что по именам там большая конкуренция и что все может меняться — сто процентов.

— А Андрей Мостовой после хорошего кубкового матча с ЦСКА (2:0) на что может рассчитывать?

Б.И.: Если не растеряет за два дня настрой, должен играть. В среду был очень агрессивен и позитивен.

М.М.: На старт, наверное.

Андрей Мостовой globallookpress.com

— У Нижнего из-за перебора желтых карточек игру пропустит лучший бомбардир Хуан Боселли и по-прежнему травмирован Александр Кокшаров. Совсем пусто будет впереди?

Б.И.: Да, совсем. Я даже эти фамилии не особо держу в уме. В таких командах не столь важно, как сыграет отдельный футболист. Куда важнее, как будет выстроено коллективное взаимодействие.

М.М.: Да, да, да. Это два футболиста, которые дают качество, особенно Боселли. Этого качества в атаке и так не хватает, а тут еще теряешь лучшего форварда. Просто беда для Гончаренко.

— Легкие три очка для питерцев?

Б.И.: Опять-таки, ничего легкого не бывает. Но что выиграют, сомнений нет.

М.М.: С одной стороны это видится бесспорным. С другой, чуть отматывая пленку, вспоминаем матч с «Химками» (1:0), к которому «Зенит» подходил после лучшей в сезоне игры против «Краснодара». А напротив команда, которая не тренировалась, с ворохом игровых и не игровых проблем. И я помню эти прогнозы, кто во что горазд — 5:0, 6:0... Но потом начинается матч и мы видим вообще другую картину. Перед глазами концовка, где все выглядело достаточно зыбко. Сейчас, думаю, будет проще, и свои три очка «Зенит» возьмет более уверенно.