«Яшин был очень прост в общении». Эштреков — о еврокубках, РПЛ и своей футбольной биографии

Мастер спорта международного класса, финалист Кубка кубков, бывший тренер и главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о Лиге Чемпионов, советском футболе и российском первенстве.

«Без звёзд Лигу чемпионов сегодня не выиграть»

— Владимир Хазраилович, вы один из немногих соотечественников, кто забивал в финалах еврокубков. Более того, сделали это первым. Кого, как не вас спросить, что выделите в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

— Все победители последних матчей понравились. И ПСЖ, и «Барселона», и «Арсенал» с «Интером». Предпочтение отдавать кому-то сложно. Выиграть турнир может любая из этих команд.

— Победы «Арсенала» и «Интера» над «Реалом» и «Баварией» логичны или сенсационны?

— Про сенсацию говорить не стоит. В конкретных матчах «Арсенал» и «Интер» выглядели сильнее соперников. Плюс надо учесть, что в «Баварии» было очень много травмированных игроков.

— Новая формула розыгрыша Лиги чемпионов вас устраивает? Нет ли здесь нарушения спортивного принципа в угоду коммерции?

— Мне кажется этот эксперимент не очень удачным. С отбором в группах ситуация была понятнее. А сейчас несколько команд оказались не готовы к такому уровню Лиги. Для фаворитов на отборочной стадии стало много проходных матчей. Можно сказать, что класс участников турнира снизился. Хотя в финальную часть всё равно вышли сильнейшие.

— Давайте вспомним ваше участие в еврокубках. В те годы в СССР было очень мало видеоинформации о зарубежных командах. Телевидение показывало только матчи с участием советских спортсменов. Как готовились к соперникам?

— Если брать наш финал Кубка кубков с «Глазго Рейнджерс», то представители шотландцев на последних играх «Динамо» присутствовали. Представление о нашем стиле имели. А вот в нашем штабе такой возможности не было. Единственное, в составе сборной клубов на базе «Динамо», в 1970 году мы в турне по Европе встречались с «Глазго» в товарищеском матче.

Тяжёлая игра была при переполненном стадионе. Сыграли вничью. Запомнился тогда шотландский полузащитник, игравший против нашего Валерия Маслова, который очень много двигался и выполнял очень большой объём работы. Но шотландец умудрился Маслова перебегать и доставил нам немало проблем. Другой информации практически не было.

— В чём была причина провала в первом тайме, после которого «Динамо» проигрывало 0:3? Правда ли что вина в неправильной тактике, выбранной Бесковым?

— Тогда у нас в «Динамо» была очень сыгранная линия защиты, и перевод опытного Сабо в опорную зону оказался действительно неудачным. Баланс в обороне был нарушен, хотя благодаря ему мы ранее прошли сильные «Црвену Звезду», «Олимпиакос» и дрезденское «Динамо». В средней линии и атаке у нас был большой выбор, и можно было варьировать состав в зависимости от соперника, а вот защита хороша была именно стабильностью.

Хотя это моё субъективное мнение, решение принимали главный тренер и штаб. Но именно из-за незнания соперника, состав у нас перед игрой тасовался несколько раз.

— Первый матч наших клубов на таком уровне. Да ещё на «Камп Ноу». Какие были ощущения? Не было ли мандража или шока?

— Конечно, атмосфера на «Камп Ноу» впечатляет. Но мандража не было точно. Стадион был знакомый: мы там играли в предсезонном турнире с «Барселоной» и неожиданно для местных болельщиков обыграли их 5:0. И как раз там я тоже забил.

«Динамо» — «Рейнджерс»

— За счёт чего удалось переломить ход матча?

— В перерыве команда перестроилась. Перекрыли центральную зону, из которой нам забивали мячи в первом тайме. В нападении выпустили меня и Гершковича. Замкнул передачу я, выйдя на замену. Плюс физически мы оказались свежее шотландцев. Во второй половине они уже играли от обороны. Ситуация перешла под наш контроль. Но болельщики «Рейнджерс», которых было около 20 тысяч, выскочили на поле и сорвали матч.

— История известная. Победу присудили «Глазго Рейнджерс». Сегодня, когда всё регламентировано, подобное решение УЕФА выглядит нелогичным. Должны быть переигровка матча или поражение в связи с поведением болельщиков. Чем руководствовались европейские футбольные чиновники? Какие аргументы приводили?

— Советская федерация не требовала записать поражение. Наоборот, просили переиграть финал и выявить победителя на любом поле, в любое время и честной борьбе. Но победу присудили соперникам, параллельно отстранив их от еврокубков на два года. Внятных аргументов не предъявили. Абсурдно, но увы, это кабинетное решение уже в истории.

— Тогда по гражданству игроков было предельно понятно, что шотландская команда играла с советской. Сегодня же, если взять первую десятку, или даже двадцатку лучших клубов Европы, то они будут выглядеть скорее космополитичными сборными мира. С одной стороны, нарушены некие географические принципы, с другой — такой футбол намного зрелищнее и классом выше. Что, на ваш взгляд правильнее? Что потерял и приобрёл футбол?

— Времена изменились по сравнению не только с 70-ми годами, но и с 90-ми или 2000-ми. В «Реале» или ПСЖ доморощенных игроков немного. В «Барселоне» побольше. Каждый клуб хочет выступить достойно, поэтому и подписывает иностранцев. Наверное, сравнивать не стоит. Лучше воспринимать такое положение дел как данность.

Лига Чемпионов — самый престижный турнир и без высококлассных звёзд в нём не победить. Для сборных есть чемпионат мира. Месси сумел его выиграть только недавно, хотя европейских трофеев в клубной карьере аргентинца было немало. У каждого соревнования свой колорит.

— В «Динамо» вы тренировались у легендарного Константина Ивановича Бескова. Чем отличался его подход к тренировочному процессу?

— Очень много внимания уделялось контролю мяча и тактике. Теоретические занятия были серьёзные, длительные. Как тактик Бесков во многом опережал время. За дисциплиной очень строго следил, и на футбольном поле, и в быту. Может, иногда даже чересчур строго. Важны для него были детали, нюансы. Мелочей для Бескова не существовало.

Хотя от бесковского «Спартака» 80-х наша команда отличалась. Там исполнители вроде Черенкова или Гаврилова были техничнее, а мы лучше подготовлены физически. Но и футбол к тому времени несколько изменился.

«Кочка в Ташкенте лишила нас чемпионства»

— Другим драматичным матчем, в котором вы принимали участие, была переигровка за чемпионство 1970 года в Ташкенте. Большинство современных болельщиков этого матча не видели. Поэтому интересно услышать рассказ о той игре из первых уст — не просто от свидетеля, а от непосредственного участника.

— К концу чемпионата мы с ЦСКА набрали одинаковое количество очков, и был назначен «золотой матч». Уже был декабрь, и из-за погодных условий провести его решили в Ташкенте. В первый день сыграли 0:0. По регламенту, уже на следующий состоялась переигровка. Вели к перерыву 3:1. Забили Еврюжихин Жуков и Маслов. Но во второй половине армейцы перестроились и пошли в атаку. Особенно много хлопот своими подключениями доставил их правый защитник Истомин. Наверное, надо было этому флангу больше внимания уделить.

Потом за фол на Федотове знаменитым судьёй Тофиком Бахрамовым был назначен весьма спорный пенальти. А при счёте 3:3 пропустили нелепый гол. Удар был не сильный и мяч летел в руки нашему вратарю Пильгую. Но ударился о кочку и залетел в ворота. Несчастный случай. Обычная кочка сыграла на руку ЦСКА. Отыграться не удалось, хотя моменты были. Обидно, конечно, но сегодня опять же это уже история, которая сослагательного наклонения не признаёт.

«Динамо» — ЦСКА

— Про тот матч до сих пор ходит слух, что несколько игроков «Динамо» продали игру ташкентским картёжникам, организовавшим подпольный тотализатор. Подтвердите или опровергните.

— Конечно я слышал эту версию, но она абсурдна. Не знаю даже зачем её тиражировали. Ни один футболист не будет сдавать матч за чемпионство ни за какие деньги. Глупость! Не зная подробностей, как можно такое публиковать? Разговор у Бескова с игроками был только по рабочим моментам. Раздули обычную фразу, высказанную сгоряча. Тень на команду бросать точно не стоит. Оскорблять заслуженных людей так нельзя.

— Вам посчастливилось несколько лет поиграть со знаменитым Львом Яшиным. Каким он был человеком? Что запомнилось из работы и общения с ним?

— Великий вратарь, обладатель «Золотого мяча». На поле выделялся тем, что очень грамотно руководил обороной, подсказывал защитникам. Часто мячи до наших ворот не долетали именно благодаря его руководству. Даже в возрасте за 40 на тренировках выкладывался полностью, несмотря на авторитет и регалии. Болельщики во всех странах, куда мы приезжали на турниры, его обожали. Популярность невероятная, особенно в Южной Америке. Из гостиницы выйти было невозможно. Тут же толпа поклонников появлялась. Часто организаторы ставили условие, чтобы Яшин обязательно был в составе. При такой известности, Лев Иванович в общении был очень скромен. Никакой звёздной болезни. В раздевалке даже с самыми молодыми дублёрами всегда за руку здоровался.

Расскажу одну историю. Однажды после окончания сезона в декабре по рекомендации Бескова игроки с жёнами проводили отпуск в Кисловодске, принимая грязевые ванны и лечебные процедуры. А я, отпросившись у Бескова, проводил отпуск в Нальчике. Благо условия для лечения и восстановления у меня на родине не хуже. В конце отпуска с друзьями приехал на машинах в Кисловодск и пригласил всех к себе в гости. Лев Иванович с женой Валентиной Тимофеевной согласились сразу, самыми первыми в команде. Ещё человек 7-8 с супругами присоединились. Остановились в гостинице, а вечером у меня дома организовали ужин. Мои друзья и родные были поражены, насколько Яшин прост в общении. Он им небожителем казался.

«Борьба за первое место будет идти до последнего тура»

— Какие впечатления от весенней части чемпионата?

— В первую очередь отмечу высокую конкуренцию в борьбе за первое место. Осечки были у всех. «Краснодар», например, после крупного проигрыша в Питере, пришёл в себя и выиграл два матча у непростых соперников. «Зенит» в этом туре оступился с «Динамо». «Спартак» проиграл ЦСКА. Борьба будет до последнего тура. «Краснодар» идёт с отрывом, но календарь у него посложнее, чем у «Зенита». И в верхней части таблицы, и в нижней, конкуренция непростая. Каждая игра будет напряжённой и с максимальной отдачей.

— Сегодня, когда сборная в изоляции от международных турниров, имеет ли смысл проводить матчи со слабыми соперниками вроде Брунея, Гренады или Замбии?

— В любом случае сборной нужна практика. Рано или поздно Россия в эти турниры вернётся, и лучше будет, если сыгранной и подготовленной. Пока нет вариантов с более сильными соперниками, надо использовать эти.

— Может имело смысл перейти в азиатскую федерацию?

— Правильно сделали, что такой вариант рассматривать не стали. Общий уровень сборных в Азии ниже европейского. Очень много длительных перелётов. Лучше подождать.

— Главным клубом в вашей тренерской карьере был «Локомотив», где вы 13 лет проработали помощником Сёмина и один год — главным тренером. Дважды становились чемпионом страны, неоднократно выигрывали кубок и входили в призёры, доходили до полуфинала еврокубков... Какие события и матчи того периода считаете для себя самыми важными?

— Какой-то один момент выделить сложно. Скорее всего — матчи с грандами: «Реалом», «Барселоной», «Интером». Играть на таком уровне всегда интересно. Тем более, что было много и положительных результатов. Хотя особенно запомнилась переигровка с «Тиролем» в Австрии, когда из-за недосмотра судьи матч пришлось играть заново. Игра вышла очень напряжённой, но мы её переломили и впервые прошли в групповой раунд Лиги Чемпионов.

— Как охарактеризуете нынешнее положение железнодорожников?

— Думаю, клуб на правильном пути. Появились интересные молодые игроки: Батраков, Пиняев, Раков… Но им нужно окрепнуть, набраться опыта. Тогда и стабильность придёт. В перспективе они должны дать результат.

Всё о футболе России

— Вас вызывали в юношескую сборную СССР, когда вы играли за нальчикский «Спартак» в низших лигах. Сегодня подобное редкость. Почему? Молодые таланты из регионов сразу разбирают академии из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара? Или причина в чём-то другом?

— Сложно судить однозначно. Сейчас другие реалии и отбор игроков. Хотя мне кажется, что в СССР общий уровень футбола был выше, и попасть даже в юношескую сборную намного сложнее. В первую очередь, больше выходило на поле индивидуально сильных футболистов, которые могут обыграть один в один. А в современном футболе, когда плотность игроков в обороне высокая, такое качество очень важно.

Не думаю, что перспективные парни исчезли, особенно на юге России, на Кавказе… Но условия для их развития сейчас есть далеко не везде. Надо больше обращать внимание на детские школы в регионах, а таланты там со временем вырастут. И пример «Краснодара» показывает, что хорошую академию можно организовать не только в столицах.