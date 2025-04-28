Лига чемпионов. Рабинер уверен в победе «Барсы» над «Интером», Аксенов верит в «Арсенал»

Перед двумя суперматчами предстоящего мидвика эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер и комментатор «Матча» Александр Аксенов. Мимо умопомрачительного финала Кубка Испании тоже не прошли.

— в спортивной журналистике больше 35 лет. Освещал с места событий семь чемпионатов мира и семь Европы, три финала Лиги чемпионов. Автор множества книг о спорте, репортер, колумнист, блогер. Собрал немалую коллекцию наград, премий, неоднократно был лауреатом различных фестивалей.

Александр Аксенов — один из самых востребованных ведущих на каналах «Матч», комментатор итальянской Серии «А». Работал главным редактором Sports.ru., на канале «Евроспорт», в программах «Удар головой» и «Культ тура», где был шеф-редактором. Сегодня комментирует футбол, волейбол и даже сноуборд.

— Для начала несколько обобщающих вопросов. Без преимущества выездного гола имеет значение, кто проводит ответные поединки дома?

Игорь Рабинер: Думаю, что нет. Не вижу никакой разницы. Кто имеет на данный момент реальное преимущество в соотношении сил, тот и проходит дальше.

Александр Аксенов: Я думаю, что начинать на своем поле — это прекрасно. Мы видели это на недавнем примере «Арсенала», который разгромил дома команду Анчелотти (3:0), чем по сути предопределил выход в полуфинал. На этом уровне такое преимущество уже практически не отыгрывается. Хотя сейчас игроки уже психологически научились перестраиваться, быстро забывать не нужное. Но счет не обманешь.

— Иными, словами есть команды, которым психологически проще играть с учетом добытого в первой встрече перевеса?

И.Р.: Безусловно. Мне здесь в первую очередь видится «Барселона». Команда сейчас в прекрасной форме, что и доказала в финале Кубка Короля. Поэтому способна создать задел с «Интером», который как раз-таки в противоположном состоянии. Когда одна команда на пике, а другая в растрепанных чувствах, самое время сразу решать дома все вопросы.

А.А.: Ну, «Барселоне», конечно, проще. Хотя она настолько хорошо себя сейчас чувствует, так разогнались футболисты, что ей все равно, с кем, где и когда играть.

— На этом этапе кто-то еще способен чем-то удивить?

И.Р.: Нет. Среди этих команд нет ярко выраженного андердога, да и вообще все знают друг друга, как облупленных. Никто не пробрался сюда «фуксом», по воле случая. Все четыре команды очень крутые, поэтому ни один их исходов удивление не вызовет.

А.А.: Со знаком «минус» нас сейчас вряд ли кто-то способен огорошить. Те команды, которые дошли до полуфинала, абсолютно точно этого достойны. Да и со знаком «плюс» они нас не удивят. Будем просто смотреть и кайфовать от классного футбола.

Символика ЛЧ globallookpress.com

— Понятно, все из оставшегося квартета ставят максимальную задачу. Но есть кто-то, для кого победа в нынешнем турнире важнее, чем остальным?

И.Р.: Мне кажется для «ПСЖ», который еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, а разговоры об этом идут много лет. «Арсенал» тоже никогда не побеждал в главном клубном турнире, но от него этого особенно никогда и не ждали. А на парижан с их финансовыми возможностями проигрыши последних лет довлеют серьезно.

А.А.: Здесь все очень пристрастно. Каждый считает, сто важнее именно ему. Буду болеть за «Интер», поскольку команда представляет чемпионат, на котором я чаще всего работаю. У него сейчас очень сложный период, мало что получается. Но с другой стороны, два года назад дошли до финала, когда тоже пребывали не в лучшем виде. И только там с минимальным счетом (0:1) уступили великолепному на тот момент «Сити».

— А если абстрагироваться от потребностей, кто объективно ваш фаворит Лиги чемпионов — 2024/25?

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И.Р.: «Барселона» и «ПСЖ» с примерно равными шансами на успех.

А.А.: У меня нет фаворита, только симпатии.

«Арсенал» — «Пари Сен-Жермен»

Лондон. 29 апреля. 22.00 мск

— Из четырех оставшихся участников «Арсенал» получил перед полуфиналом самую большую паузу. Пойдет ему на пользу?

И.Р.: С той точки зрения, что можно было нормально спланировать недельную подготовку к конкретному матчу, наверняка.

А.А.: С учетом того, какой календарь у «Арсенала» (а у англичан график всегда сумасшедший), эта пауза, наверное, к месту. Очень хорошо передохнуть и абсолютно свежими подойти к такому сопернику.

— «Арсенал», как и с «Реалом», вновь вступает в борьбу, будучи андердогом. Завидная роль, согласитесь?

И.Р.: Да, «канонирам» терять особо нечего. Если сравнить их с тремя другими командами, то «ПСЖ» уже чемпион Франции, «Барса» почти чемпион Испании, у «Интера» в самом разгаре борьба с «Наполи». И только «Арсенал» в своем чемпионате опять ничего не выиграл. То есть, вновь в такой роли «бестрофейника» предстал, дескать с меня взятки гладки. Но внутри-то голод до трофеев после двух побед над «Реалом» как проснулся! И уверенности в себе, конечно, добавил.

А.А.: «Арсенал» играет с командой, которая в своем чемпионате соперников не замечает. Но «канониров» трудно не заметить. Ну, как смотреть на них сверху вниз, если такое сотворили с «Реалом»! В этом сезоне вполне могут замахнуться и на победу в Лиге чемпионов. И я в целом не согласен определением «андердог» по отношению к «Арсеналу». Именно он показал всем, что Мадрид не способен повторить достижение годичной давности. А что демонстрируют лондонцы в английском чемпионате, это дорогого стоит. Да, за чемпионство в этом году не удалось побороться, но все равно команда Артеты очень прилично смотрелась.

— Состав «канониров» ясен на 100 процентов, никаких изменений по сравнению с поединками против «Реала» не предвидится?

И.Р.: Если все будут здоровы, то Артета повторит состав, который дважды обыграл Мадрид.

А.А.: Почти наверняка. Лучшее, как известно, враг хорошего.

— Микель Мерино вновь сыграет центрфорварда?

И.Р.: Наверное, не будут от добра добра искать. Артета — прагматичный тренер, который не пытается сам себя перехитрить.

А.А.: Да, ему практически нет альтернативы, хотя в чемпионате неделю назад играл Троссард, который забил победный гол на «Сантьяго Бернабеу». Но это исключительно момент ротации, дополнительной практики для тех, кто засиделся.

— Когда я говорил о сюрпризах, имел в виду голы со штрафных имени Деклана Райса. Еще что-то может произойти здесь впервые?

И.Р.: Может выстрелить молодой парень из Парижа, Дуэ, который очень мне нравится. В старте ли, на замену появляется, от него всегда исходит острота. Но пока нет голевого прорыва, так почему бы не сейчас?

А.А.: Я уже сказал, что никаких глобальных сюрпризов ждать не приходится. А тех, кто может пальнуть издалека, в обеих командах хватает.

— Французы на предыдущих стадиях прошли уже две английские команды. Есть в том некое психологическое подспорье для них?

И.Р.: Думаю, да. Хотя все английские команды, понятно, разные и никакого единства стилей в современном футболе быть не может. Тем не менее, в подсознании есть такая штука, что с двумя уже разобрались.

А.А.: Не думаю, что такие ассоциации уместны. Новая серия, другой соперник. Футболисты совершенно точно не думают о том, кого они обыграли — англичан, или не англичан.

— Перед ответным поединком с «Астон Виллой» парижане не играли в своем первенстве. Сейчас попросили лишь перенести матч на пятницу, так почему не захотели вновь остаться в недельном цикле?

И.Р.: Команда уже чемпион, поэтому матчи во внутреннем первенстве не добавляют особенно физической нагрузки, и уж точно не вызывают особых эмоций.

А.А.: Значит, были на то причины, поскольку французская федерация всегда идет навстречу своим участникам еврокубков.

ПСЖ — «Ницца» globallookpress.com

— Что проиграли дома «Ницце» (1:3) не портит настроения, не сбивает с толку?

И.Р.: Да все равно это дополнительная практика, которая не утяжеляет ноги. Для Доннаруммы, который пропустил три и впервые стал худшим по оценкам игроком матча, наверное, да. Но с вратарем всегда отдельная история.

А.А.: Понятно, первое поражение в чемпионате под занавес сезона. Неприятно, но не более того. В конце концов мало кто в современном футболе гонится за какими-то сериями. Это абсолютно никаким образом не влияет на общее положение вещей, и уж точно не занижает самооценку игроков «ПСЖ». Луис Энрике, помимо все прочего, прекрасно поработал и над психологией. Команда великолепно выстроена, нет никаких оснований посыпать голову пеплом.

— Почему после победы над «Гавром» (2:1) опять сел на лавку Матвей Сафонов?

И.Р.: Если в целом, то практики у него в этом сезоне куда больше, чем можно было себе представить в самых смелых ожиданиях. Пусть и травмы Доннаруммы отчасти тому причиной, но не всегда. 15 матчей в дебютном сезоне при таком конкуренте дорогого стоят. Думал, что он будет строго вторым. Не таким, конечно, как Лунев под Городецки в «Байере», но все же. Если говорить о конкретной ситуации, то не дали застояться Доннарумме.

А.А.: Потому что Доннарума основной, и не должен об этом забывать, или пребывать в сомнениях. Игровой тонус, понятно, тоже тренировками не заменишь. Если не травмирован, два матча подряд пропускать не будет. Сафонову изначально была уготовлена роль дублера. Однако, выходит довольно часто и показывает себя очень хорошо. И если итальянец сейчас покинет клуб, а такие слухи упорно ходят, то наш вратарь получит полноценный шанс стать первым номером. Но пока здесь Доннарума, первым всегда будет он — чемпион Европы, человек с большой зарплатой.

— После четвертьфиналов ЛЧ Хвича Кварацхелия вышел на замену в конце матча с «Гавром», провел 71 минуту с «Нантом» (1:1), и все 90 с «Ниццей». Понимаете, как Луис Энрике распределяет игровую нагрузку?

И.Р.: Балансирует, как может, между большим выбором высококлассных игроков и этими минутами. Вообще мне очень нравится именно этот баланс в нынешней команде Луиса Энрике. Несравнимо с тем, что было раньше, когда то созвездие больше смахивало на бизнеспроект. Сейчас цирк уехал, а остались отнюдь не клоуны. Вместо какой-то тусовки на футбольной карте появилась еще одна серьезная единица.

А.А.: Кварацхелия творит на футбольном поле, поэтому с трудом вписывается в какие бы то ни было рамки, тем более временные. Но у «ПСЖ» такие кадровые возможности, что приходится иногда уступать место другим. Ротация и отдых для футболистов, выступающих на нескольких фронтах, абсолютная норма.

— Усману Дембеле, к примеру, иногда дают отдохнуть в полной мере. Некие индивидуальные особенности тому причиной?

И.Р.: Я не настолько близок к «ПСЖ», чтобы об этом судить более компетентно. Но, вероятно, да. У них там есть, кого ставить. Потом существуют такие футболисты, как Месси, который всегда хочет играть. Дембеле к этому числу, видимо, не относится. А он прима в атаке, и его желание должно учитываться. Если говорить о психологических особенностях игроков, это тоже очень важно. Когда футболист болезненно относится к тому, что его не ставят, это один разговор. А если спокойно дает таким образом карт-бланш тренеру, совсем другая история.

А.А.: Это совсем уж внутренняя кухня, в ней точно не разобраться.

— Третьим форвардом с «Ниццей» в старте вышел Дезире Дуэ. Тем вероятнее, что против «Арсенала» сыграет Брадли Баркола? С Дуэ в основе «ПСЖ» победил «Виллу», а с Баркола наоборот.

И.Р.: Интересный нюанс. Но чутье подсказывает, что Луис Энрике не станет опираться на эту статистику. Не исключаю, что он сам еще не решил, и все определит сегодняшняя тренировка на игровом поле. Мы можем сейчас сколько-угодно философствовать, но такие вещи зачастую решаются по текущему состоянию.

А.А.: Ни малейшего. Есть командный механизм, который должен работать, независимо от результатов. Раз на раз не приходится.

— Понятно, «Астон Виллу» гнала вперед возникшая по ходу ответного матча необходимость отыгрывать уже четыре мяча. Куда более крепкий «Арсенал» в состоянии получить столь же значительное преимущество при с игру «с нуля»?

И.Р.: От «Виллы» внутренне, на подсознании ты никогда не ждешь того, что от «Арсенала». Был какой-то элемент расслабленности, недооценки, тем более когда быстро повели в ответном матче — 2:0. Потом уже сработал эффект неожиданности. К лондонцам у парижан будет совсем другое отношение.

А.А.: Вряд ли. У парижан будет совсем другой настрой, совершенно иная ситуация. Вообще мне импонирует, с какими глазами парижане выходят на матчи, пытаясь сразу уничтожить соперника. Уничтожить здесь не получится, но и себя «возить» тоже не позволят.

«Арсенал» — ПСЖ globallookpress.com

— В октябре на так называемом общем этапе «Арсенал» довольно легко разобрался с «ПСЖ» дома (2:0). Какие-то параллели возможны?

И.Р.: Нет, вообще другая была у Парижа бригада, которая кардинальным образом стала меняться зимой.

А.А.: Наверное, какие-то отсылы от тренеров будут, в первую очередь от Луиса Энрике. Но «ПСЖ» именно по ходу сезона превратился в такого крутого футбольного монстра. Поэтому соперничество будет другим. Кроме того, сейчас высокая стадия плей-офф, а не групповой матч, когда вообще была какая-то чехарда. Сейчас смешно вспоминать, что «ПСЖ» вообще мог не попасть в основную сетку, а играл еще стыковые матчи за право там оказаться. Другой накал, другие эмоции, другой настрой.

Прогнозы и ставки на матч Арсенал — ПСЖ

— Чем закончится матч на «Эмирейтс» на сей раз?

И.Р.: 1:1. «Арсенал» все же команда достаточно оборонительного плана. Артета осторожный тренер, который предпочтет много не пропустить, чем забить лишний.

А.А.: «ПСЖ» в Лондоне, да и вообще в этом противостоянии, будет очень трудно. В первом матче предположу ничью, или минимальную победу хозяев. Как ни банально это звучит, все решится в ответном противостоянии.

«Барселона» — «Интер»

Барселона. 30 апреля. 22:00 мск

— В субботу «Барселона» одержала феерическую побед над «Реалом» (3:2) в финале Королевского Кубка. На ваш взгляд, по делу?

И.Р.: В целом, да. Хотя победи «Реал» не могу сказать, что это было бы не по делу. Такой вот парадокс. Мне кажется, это была одна из лучших, если не лучшая игра европейского сезона, где обе команды сыграли роскошно. Но первый тайм абсолютно барселонский — полностью диктовали свои условия, определяли ритм игры. У «Реала» ничего особенно не получалось. Мне только нравилось, как Беллингем организовывал выход из обороны, опускаясь достаточно глубоко, разворачиваясь и находя интересные ходы. Но никто из партнеров в первой 45-минутке его особо не поддерживал. При этом еще раз убедился, что его место именно в центре поля, а не ближе к атаке.

А.А.: Да, абсолютно. Хотя «Реал» боролся, но он сейчас в таком нервном состоянии, что в конце концов и сказалось даже на самых опытных игроках. Анчелотти уходит, а когда тренер одной ногой где-то уже в Бразилии, а второй еще здесь, это всегда плохо. В целом, «Барселона» сильнее по ходу всего сезона, это бесспорно. И умеет находить слабые места у соперника, в рядах которого полным ходом идет перестройка. Да и вообще сейчас каталонцы в таком состоянии, с таким перспективным составом, что способны править в Испании на протяжении нескольких лет.

— Понятно, «Барса» вела в счете, но почему так безропотно отдала инициативу?

И.Р.: Все изменилось с выходом Мбаппе. Помимо того, что здорово действовал с мячом, так еще оттянул на себя внимание от Винисиуса. В первом тайме мы бразильца вообще не помним, а во втором его было много, поскольку игроки «Барсы» разрывались между тем и другим. Плюс к тому вышел Модрич, который начал правильно распределять мячи, вместе уже с Беллингемом. Посему появились две полноценные единицы и на острие, и в развитии атаки. «Барселона» не смогла на это отреагировать быстро. Но надо отдать ей должное за реакцию на второй пропущенный гол. Не каждая команда в такой ситуации способна не сломаться.

А.А.: Ну, все-таки напротив была не дворовая команда, а игроки, которые умеют справляться с эмоциями, какие-то матчи на «жилах» вытаскивать, что продемонстрировали в последних играх чемпионата. Потом на кону после двух разгромных поражений стояла и личная репутация каждого представителя мадридского коллектива. Поэтому на какое-то время не «Барса» отдала инициативу, а зверски мотивированный «Реал» ее забрал.

— Но каталонцы сегодня, согласитесь, в обороне и средней линии значительно превосходят мадридистов?

И.Р.: Бесспорно. И в слаженности, гармонии тоже. 5:2 в Суперкубке, 4:0 в чемпионате — эти цифры не могут никого обмануть. Хотя в те моменты «Реал» был куда сильнее нынешнего.

А.А.: По свежести, скажем так, состава «Барса» сегодня Мадрид превосходит. И атакующая линия тоже. Да, суперзвезды есть и здесь, и там, но каталонские сейчас намного легче и раскрепощеннее. И в командном плане сине-гранатовые смотрятся значительно интереснее. Молодая кровь — вот что позволяет «Барсе» так здорово играть!

— Понятно, роль Роберта Левандовского трудно переоценить, но с Ферраном Торресом тоже ведь неплохо получается?

И.Р.: Очень даже хорошо. И когда человек забивает важнейший гол в такой игре, на него это сильно должно повлиять с точки зрения психологии, уверенности в себе.

А.А.: Понятно, Левандовский основной нападающий. Но у «Барселоны» такая сейчас командная химия, что в принципе любой может выйти и продемонстрировать свой класс. Ферран, конечно, сыграл здорово, не зря признан лучшим футболистом финала.

— Теперь у «Барсы» еще одна ударная сила появилась — защитник Жюль Кунде подъехал с ударом на 116-й минуте. Если в целом и всерьез, стоит «Интеру» опасаться неожиданных подключений защитников каталонцев?

И.Р.: Почему нет? Кунде показал, что в этой «Барселоне» любой может такую вещь сотворить. Казалось бы, человек, который уже почти 120 минут бороздит всю бровку, ног не должен чувствовать, какой там удар с радиуса... А он бьет и попадает, что подчеркивает, как люди готовы физически. Увы, этому голу предшествовала грубейшая ошибка в передаче моего любимого Модрича. Решил сыграть слишком творчески, но кто мог подумать, что Кунде, даже перехватив мяч, способен такую штуку устроить.

А.А.: «Интеру» вообще стоит опасаться «Барселону». Чтобы играть с ней и иметь шансы, нужно находиться на пике. И все равно это тебе ничего не гарантирует. А сейчас миланцы в конкретной...яме. Но нынешняя их слабость может и на выручку прийти, как это ни парадоксально. Концентрация увеличится в разы, чего бы не было еще месяц-два назад.

— Погадаем еще — голкипер «Интера» Ян Зоммер тоже пропустил бы с двух таких дальних ударов?

И.Р.: Да пропустил бы скорее всего. Он пенальти прекрасно тащит, а с дальними ударами дела не так хороши, росточка где-то не хватает. Вообще это из разряда спасений могло быть, винить Куртуа не стоит.

А.А.: Не знаю, пропустил бы или нет, но Зоммер классный сезон проводит с обилием сухих матчей. В общем стабилен, и это один из главных козырей «Интера» в противостоянии с «Барсой».

«Барселона» — «Реал» globallookpress.com

— Победный состав не меняют, или Фермин Лопес вновь может выйти вместо Дани Ольмо, но уже в старте?

И.Р.: Ольмо мне кажется хорош в роли «ложной девятки», именно в паре с Ферраном. Думаю, Флик вновь поставит на опыт чемпиона Европы. Обратил внимание, как Даниэль фыркал, когда его меняли.

А.А.: Не думаю, что будут какие-то изменения в стартовом составе. Тем более, «Барса» с выходом Фермина почти сразу пропустила два мяча.

— Рафинья и Ламин Ямаль проделали огромный объем скоростно-силовой работы. Успеют за три дня восстановиться в полной мере?

И.Р.: Тяжело, конечно — и конец сезона, и еще 120 минут от свистка до свистка. Но мы видели, как парил по полю Ямаль, какие легкие у него ноги. Просто не верится, что могут вдруг отяжелеть. Две такие голевые отдать, просто молодец! 17 лет мальчику, а он все время в игре. Ощущение такое, что вообще не устает от футбола.

А.А.: Да, они всегда играют на предельных и даже запредельных скоростях. Но, как вечные двигатели, не знают слова «усталость». Молодость, мастерство, кураж — что еще надо для безмерных сил. Рафинья по мне так один из лучших игроков мира в этом сезоне, главный претендент на «Золотой мяч». Уверен, эта парочка будет творить, каждый в своей зоне. «Интеру» мало не покажется.

— И все же 120 минут острейшей борьбы вряд ли добавят «Барсе» сил, или все же тяжелее «Интеру», который имеет днем меньше на подготовку?

И.Р.: «Барселоне» будет полегче, поскольку она выиграла, а «Интер» опять проиграл — вот и весь ответ.

А.А.: 120 непростых минут на кого-то могут наложить отпечаток, но полный матч с «Реалом» провели лишь шесть игроков. Помимо Рафиньи с Ямалем, вратарь и три защитника. Поэтому ничего страшного. Что касается «Интера», то я бы не стал их неудачи в Италии переносить на международную арену. С «Баварией» в ответном матче сыграли строго, хотя уже шли на спад.

— После победы над «Баварией» миланцы умудрились проиграть все три внутренних матча. Так прочно засели в голове мысли о Лиге чемпионов?

И.Р.: Просели по физике — первое, что бросается в глаза. Ну, как-то это совсем не похоже на ту команду, которая еще недавно катком проходилась по всему, что ей мешало добиваться результата. Это нижняя точка «Интера» из всего, что я видел.

А.А.: Так сложилась жизнь, что «Интер» сейчас встречался с командами, которые либо супермотивированы, как «Милан», либо классно подготовлены, как «Болонья» или «Рома». Последняя так вообще является лучшей в этом году по результатам. Раньери там просто здорово все сделал. Так что, помимо всего прочего, на долю «Интера» выпал тяжелый график. И нет такого состава, как у больших европейских клубов. Поэтому не способен со стопроцентной отдачей сражаться на всех фронтах.

Все три поражения по делу. Но 0:3 от «Милана» стоят особняком. Перед этим я комментировал его матч с «Аталантой» (0:1), и это была ужасная игра со стороны «россонери». Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что уже через три дня такое случится в Кубке с «Интером».

— «Интер» владеет мячом 70 процентов игрового времени, но по ударам в створ уступает вчера «Роме» — 2:7. Как такое возможно?

И.Р.: Когда сил не хватает, возможно все. Раньери тоже не пальцем деланный, опытный дядька. Ясно, готовил свою команду именно к такому поединку, учитывая все слабости соперника в нынешнем состоянии. Посмотрел последние матчи, люди вышли и выполнили установочку. Жаль, что заканчивает тренерскую карьеру. Выдать в Италии серию уже из 20 матчей без поражений — это фантастическая работа!

А.А.: Тут как раз ничего удивительного. У «Ромы» просто такая игра, не ориентированная на контроль мяча. Раньери выстроил прекрасную оборону и вокруг нее очень прагматичный футбол. Забили, тут же отошли назад, а дальше делайте, что хотите. Владение вообще ни о чем не говорит — это просо цифры, которыми матчи не выигрываются.

— Но в «рамку» «нерадзурри» совсем перестали попадать. Что-то сломалось в игре Лаутаро Мартинеса?

И.Р.: Научились играть против него, а у Лаутаро самого нет сегодня физического ресурса, чтобы придумать чего-то новое. Бывают такие отрезки у любого игрока. Может быть, морально исчерпал себя в этом сезоне. На самом деле игрок настроения. Мы помним чемпионат мира в Катаре, где он поначалу считался безоговорочно основным форвардом Аргентины. Но на старте не засчитали его гол с Саудовской Аравией, потом бледно выглядел с Мексикой. Вышел вместо него Хулиан Альварес, и дальше Лаутаро появлялся лишь на замены в конце матчей. Откровенно завалил турнир, хотя ожидания на его счет были огромные. Не факт, что и сейчас быстро из этого состояния выберется.

А.А.: У Лаутаро вообще тяжелый сезон. Во-первых, повреждения были. Во-вторых, наложила отпечаток длинная безголевая серия. Его критикуют, но все равно это один из лучших нападающих чемпионата. Настолько техничен, изощрен, что всегда можно любоваться его действиями. Я бы здесь не персоналифицировал все проблемы на Лаутаро. Барахлит вся передняя линия.

— Вчера единственный гол был забит «Интеру» после отчасти случайного паса Элдора Шомуродова. Как вам вообще бывший форвард «Ростова» на нынешнем этапе итальянской карьеры?

И.Р.: Элдор вообще молодец, что так закрепился в итальянском футболе. Когда он уезжал, это совсем не казалось очевидным. Мы с ним разговаривали как-то в Узбекистане. Он очень правильный, работящий, совершенно не звездный, уважительный. Всегда тренеров слушает внимательно, а не, что некоторые — чего, мол, там рассказываешь... Узбеки они такие вообще, если не брать Остога Урунова. А Шомуродов — образец того, как человек из небольшой футбольной страны должен себя вести, получая такой шанс. Уцепился. Пусть при Моуриньо по приезду играл мало, но пытался реализовать каждый шанс.

А.А.: У Шомуродова сейчас прекрасный период в карьере. Он приходил при Моруриньо, а потом были аренды в «Дженоа», «Кальяри», и нигде он не смотрелся своим. А вот в этом сезоне, особенно при Раньери, вдруг стал раскрываться. И это очень круто. Сам по себе Элдор — парень талантливый, но ему не давали играть. А сейчас выходит — и в подыгрыше хорош, и забить может. Он на своем месте, и это его уровень, новый шаг вперед. Очень рад за него.

— Может закрепиться в основе «Ромы»?

И.Р.: Сейчас из-за травмы и непонятного затем состояния Дибалы, вполне. А потом многое будет зависеть от нового тренера, летних трансферов, ну и его самого, в конце концов. Сейчас уже семь забил за сезон, четыре отдал — вполне приличные цифры. Доверие Раньери ощущается в полной мере.

А.А.: На стабильной основе пока сложно, но что стал важной фигурой для команды, абсолютно точно.

«Интер» — «Рома» globallookpress.com

— Наверное, опыт Клаудио Раньери не помешал бы, дабы привести игроков «Интера» в чувства. Симоне Индзаги может его не хватить?

И.Р.: А сколько сам Раньери перенес насмешек за свою карьеру? Всегда говорили, что он не для больших команд, а потом вдруг чудо с «Лестером», которое все навсегда запомнят. На самом деле, очень серьезная фигура. Одно дело Моуриньо, который быстро поднялся, а инерция позволяла работать с топ-клубами долгое время. С Раньери совсем другая история. Мне больше импонирует его манера поведения, стиль общения с игроками, напоминающий манеру Анчелотти. Олд скул, у нас такой Юрий Палыч. А Индзаги более скуп на такие сентенции. И дело здесь не в опыте, которого он уже набрался, а в складе характера.

А.А.: Симоне Индзаги достаточно опытный тренер, и уже выиграл немало трофеев с «Интером». Опыт Раньери — это конечно прекрасно, но у каждого он свой. При этом вполне может случиться так, что в этом году не будет трофеев. Такой сезон.

— «Наполи» не дремал, и после вчерашней победы вырвался в единоличные лидеры. Дополнительная в связи с тем нервозность не скажется «Интере»?

И.Р.: Безусловно, скажется. Что мысли и туда уходят со знаком «минус», очень плохо для менталитета. Хуже новости в преддверии матчей с «Барсой» трудно было себе представить.

А.А.: Трудно предположить, как это скажется на «Интере». «Наполи» просто воспользовался осечками конкурента, ничего сверхъестественного при этом не сделав. Уверен, черно-синие в какой-то момент вновь начнут играть стабильно и за «скудетто» уж точно поборются.

— Лучший бомбардир «Интера» Маркус Тюрам, видимо, пропустит поединок с «Барселоной» из-за травмы. Марко Арнаутович сыграет, или возможна схема с одним форвардом?

И.Р.: Вряд ли Индзаги поменяет схему, о персоналиях ничего сказать не могу.

А.А.: Наверняка, Арнаутович, хотя он уже с ярмарки едет. Сейчас какие-то голы забивал — это хорошо, но не бог весть что. Есть еще Тареми, которого приобрели у «Порту», но он никак не найдет себя. Потеря Маркуса, конечно, одна из проблем «Интера» на этом пути. Да, важны и другие игроки, но Тюрам — это активность, невероятный объем и результативность. И он создает кадровое преимущество.

— Защитник Бенжамен Павар, получивший вчера повреждение, тоже, судя по всему, не примет участия?

И.Р.: Что повредил лодыжку, это не самая страшная травма в футболе. Можно и за два дня ее вылечить.

А.А.: Мне трудно оценивать характер повреждения Павара, но безусловно игрок важный. Большая потеря. Вообще очень много травм у «Интера» в последнее время. Единственный из защитников, кто от них не страдал, это Бастони. Еще одна причина скачкообразных результатов.

— Генрих Мхитарян пропустил вчерашний матч с «Ромой» из-за дисквалификации. Маленькие футбольные хитрости?

И.Р.: Ну, и правильно сделал, разобрался на опыте. Он бы все равно не вышел в этом матче, как и перед ответной встречей с «Баварией». Все-таки 36 лет — не шутки. А теперь «сбросил» карточки, сможет без оглядки отыграть и остаток чемпионата. Чрезвычайно важный игрок, необходимейшая фигура.

А.А.: Да не уверен, что была какая-то хитрость перед таким соперником, как «Рома». Может быть, не так ярко смотрится, но объем дает. И мог быть полезен вчера хотя бы из резерва выйдя.

— «Барса» в третий раз подряд начинает дома, а «Интер» на выезде. Кому прежний опыт в этом плане пригодится больше?

И.Р.: Не знаю по поводу этой новейшей истории, но в силу текущего положения обеих команд «Интеру» лучше было начинать дома. Это хоть чуть-чуть компенсировало бы нынешний разрыв. А сейчас большая опасность, что второй матч превратится в формальность.

А.А.: «Барса» может так потрепать «Интер» в этом матче, что для него завтра все и закончится. Он будет старательно обороняться и ждать своего шанса — по-другому сейчас никак.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

— Ваш прогноз на первый матч в этой паре?

И.Р.: 2:0.

А.А.: Понятно, «Барселона» — явный фаворит. Явнее не бывает. Но рискну предположить, что у «Интера» есть шанс выстоять вопреки всему. Такое в футболе тоже случается. Однако, если реально оценить положение вещей, то похоже на 2:0.