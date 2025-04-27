«Интер» потерял лидерство в Серии А: «Рома» увезла победу с «Сан-Сиро»

В начале матча казалось, что «Интер» настроен прервать череду неудач: уже на шестой минуте Давиде Фраттези отправил мяч в сетку. Стадион замер в ожидании, но лишь для того, чтобы через несколько мгновений увидеть поднятый флаг линейного — Карлос Аугусто оказался в офсайде перед передачей. Этот эпизод стал символом всей игры: шаг вперёд — и два назад.
Травма Павара и решающий гол
На старте матча команда Индзаги получила ещё одну неприятную новость: Бенжамен Павар, неловко приземлившись на голеностоп, покинул поле уже на 15-й минуте. Его заменил Янн Биссек, но перестройка в защите дала о себе знать почти сразу.
«Рома», которая, несмотря на потери Пауло Дибалы и Виктора Нельссона, выглядела дерзко, нашла свой момент. Матиас Суле прорвался по правому флангу, подал в штрафную, и хотя первый удар Лоренцо Пеллегрини был заблокирован, отскок оказался идеальным для аргентинца. Удар в угол — и «Рома» повела в счёте, заставив «Сан-Сиро» замолчать.
Бесцельные атаки и нереализованные шансы
После гола игра могла превратиться в разгром. «Рома» дважды за короткий промежуток времени имела возможность удвоить преимущество: сначала Брайан Кристанте не попал в ворота после подачи Пеллегрини, затем Карлос Аугусто спас «Интер», заблокировав прострел Анхелиньо на Шомуродова.
«Интер» пытался ответить. Ближе всех к голу был Николо Барелла, но его удар с нескольких метров прошёл мимо. Хакан Чалханоглу пробил рядом со штангой, а вернувшийся после травмы Дензел Дюмфрис создавал остроту на фланге, но без реального эффекта. К 85-й минуте хозяева нанесли всего один удар в створ за весь второй тайм — показатель полной беспомощности.
Ошибки «Ромы», которые могли стоить дорого
«Рома» играла смело, но могла и поплатиться за расточительность. Николо Писилли получил роскошный шанс расставить все точки над «i», но с 12 метров умудрился пробить мимо ворот. Ещё через пару минут Артём Довбик убежал один на один с Янном Зоммером, но затянул с ударом и позволил Франческо Ачерби догнать себя и ликвидировать опасность.
И всё же судьба матча не изменилась. Несмотря на финальный штурм, «Интер» так и не нашёл в себе сил взломать оборону гостей.
Апрельский крах «Интера»
Третье поражение подряд для «Интера» за одну неделю — от «Болоньи», «Милана» и теперь от «Ромы» — катастрофа для команды Индзаги. Отрыв от «Наполи» уже испарился, а при равенстве очков именно неаполитанцы занимают первую строчку. И это не учитывая факт, что «Наполи» ещё не сыграл свой матч в туре.
А вот «Рома» продолжает лететь на волне уверенности: 18 матчей без поражений в Серии А и всё более реальная перспектива финишировать в топ-4. «Интер» ищет ответы. «Рома» берёт очки. Таков итог этого вечера на «Сан-Сиро».