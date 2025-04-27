«Интер» потерял лидерство в Серии А: «Рома» увезла победу с «Сан-Сиро»

В самый важный момент сезона «Интер» оступился. Домашнее поражение от «Ромы» стало третьим подряд для команды Симоне Индзаги и нанесло серьёзный удар по их амбициям в борьбе за титул. Автором единственного гола стал Матиас Суле, закрепивший кризис «нерадзурри» в этот тяжёлый апрель.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Рома 0:1 Гол: 0:1 Матиас Соуле (22') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 15'), Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 63'), Федерико Димарко (Никола Залевский, 63'), Давиде Фраттези (Хоакин Корреа, 80'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 80'), Марко Арнаутович, Лаутаро Мартинес Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Ману Коне (Люка Гурна-Дуат, 68'), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли, 68'), Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави, 86'), Артем Довбик (Девин Ренс, 86'), Эльдор Шомуродов (Томмазо Бальданци, 58') Предупреждения: Джанлука Манчини (3'), Лаутаро Мартинес (45'), Ману Коне (63')

В начале матча казалось, что «Интер» настроен прервать череду неудач: уже на шестой минуте Давиде Фраттези отправил мяч в сетку. Стадион замер в ожидании, но лишь для того, чтобы через несколько мгновений увидеть поднятый флаг линейного — Карлос Аугусто оказался в офсайде перед передачей. Этот эпизод стал символом всей игры: шаг вперёд — и два назад.

Травма Павара и решающий гол

На старте матча команда Индзаги получила ещё одну неприятную новость: Бенжамен Павар, неловко приземлившись на голеностоп, покинул поле уже на 15-й минуте. Его заменил Янн Биссек, но перестройка в защите дала о себе знать почти сразу.

«Рома», которая, несмотря на потери Пауло Дибалы и Виктора Нельссона, выглядела дерзко, нашла свой момент. Матиас Суле прорвался по правому флангу, подал в штрафную, и хотя первый удар Лоренцо Пеллегрини был заблокирован, отскок оказался идеальным для аргентинца. Удар в угол — и «Рома» повела в счёте, заставив «Сан-Сиро» замолчать.

Интер — Рома globallookpress.com

Бесцельные атаки и нереализованные шансы

После гола игра могла превратиться в разгром. «Рома» дважды за короткий промежуток времени имела возможность удвоить преимущество: сначала Брайан Кристанте не попал в ворота после подачи Пеллегрини, затем Карлос Аугусто спас «Интер», заблокировав прострел Анхелиньо на Шомуродова.

«Интер» пытался ответить. Ближе всех к голу был Николо Барелла, но его удар с нескольких метров прошёл мимо. Хакан Чалханоглу пробил рядом со штангой, а вернувшийся после травмы Дензел Дюмфрис создавал остроту на фланге, но без реального эффекта. К 85-й минуте хозяева нанесли всего один удар в створ за весь второй тайм — показатель полной беспомощности.

Интер — Рома globallookpress.com

Ошибки «Ромы», которые могли стоить дорого

«Рома» играла смело, но могла и поплатиться за расточительность. Николо Писилли получил роскошный шанс расставить все точки над «i», но с 12 метров умудрился пробить мимо ворот. Ещё через пару минут Артём Довбик убежал один на один с Янном Зоммером, но затянул с ударом и позволил Франческо Ачерби догнать себя и ликвидировать опасность.

И всё же судьба матча не изменилась. Несмотря на финальный штурм, «Интер» так и не нашёл в себе сил взломать оборону гостей.

Интер — Рома globallookpress.com

Апрельский крах «Интера»

Третье поражение подряд для «Интера» за одну неделю — от «Болоньи», «Милана» и теперь от «Ромы» — катастрофа для команды Индзаги. Отрыв от «Наполи» уже испарился, а при равенстве очков именно неаполитанцы занимают первую строчку. И это не учитывая факт, что «Наполи» ещё не сыграл свой матч в туре.

Календарь и таблица Серии А

А вот «Рома» продолжает лететь на волне уверенности: 18 матчей без поражений в Серии А и всё более реальная перспектива финишировать в топ-4. «Интер» ищет ответы. «Рома» берёт очки. Таков итог этого вечера на «Сан-Сиро».