«Зенит» сломал весеннюю магию ЦСКА и шагнул к финалу Кубка России

«Зенит» включился быстро, ЦСКА — не успел
Питерцы вышли играть на победу — без скидок на вторую игру. Семак снова применил схему с тремя центральными, а в атаке — привычная мощь Кассьерры и активность Вендела с Луисом Энрике. У ЦСКА — очередные эксперименты: молодёжь, дыры в центре из-за травм и дисквалификаций, и надежда на тактический «ромб» Николича.
Но система дала сбой уже на 17-й минуте. Мостовой ускользнул от Гайича, навесил в штрафную, и после рикошета мяч оказался у Зделара. Тот пробил — ещё один рикошет, теперь от Кассьерры — и мяч в воротах. Саша поднял руки: бывшим не забивают с радостью. Но счёт — 1:0.
Судья вмешался — но ненадолго
Через несколько минут Андрей Мостовой убежал в штрафную, точно пробил в угол — и уже собирался праздновать. Но ВАР поставил на паузу: в начале атаки была борьба с Гайичем. Судья Иванов пошёл к монитору — и гол отменил.
Казалось, здесь матч начнёт разворачиваться в сторону ЦСКА. Но даже после такого удара «Зенит» продолжал контролировать игру, а армейцы — продолжали удивлять пассивностью.
Пенальти, который всё перевернул
После перерыва армейцы пытались встряхнуться, но кардинально изменить игру не вышло. Единственное, что запомнилось — столкновение Лукина с Дркушичем и повязка на голове молодого защитника ЦСКА. И всё.
А «Зенит» дождался своего момента. Луис Энрике выскочил на Торопа, и вратарь ЦСКА сфолил на бразильце. Очевидный пенальти, Мостовой подошёл ко точке — и был точен. 2:0 — уже засчитано.
После второго гола у «Зенита» началась фаза контроля. У ЦСКА — попытки отчаянно что-то создать. Но всё рушилось о Дениса Адамова, который провёл очень надёжный матч. Вратарь тащил и в ближнем, и в дальнем, выскакивал из ворот, спорил с Глебовым, хватал его за грудки — и не давал армейцам даже шанса на эмоциональный прорыв.
Из опасного — только удар Бистровича, и то не самый сложный. У остальных — либо в защитников, либо выше ворот. Николич и его команда, возможно, просто выжали себя в матчах со «Спартаком» и «Динамо». Здесь сил не хватило.
Шаг до второго финала Кубка подряд
«Зенит» сделал максимум: уверенная игра, два гола, «сухарь» и моральное превосходство. Команда Семака не просто выиграла — она обезоружила ЦСКА на всех уровнях. И теперь армейцам нужно не просто играть на победу в ответке, а на камбэк в стиле ЦСКА 2010-х.
Но если Адамов снова сыграет в своём стиле, а Зделар и Мостовой продолжат диктовать темп — в Москве всё может закончиться ещё до финального свистка. А «Зенит» будет ждать победителя Пути регионов, уже во второй раз подряд.