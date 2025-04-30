«Зенит» сломал весеннюю магию ЦСКА и шагнул к финалу Кубка России

Весенняя сказка Марко Николича — сдержанная, выверенная, без единого поражения — наконец треснула. В Санкт-Петербурге всё было иначе: «Зенит» был собранным, агрессивным и психологически готовым. ЦСКА — невыразительным, неуверенным и уязвимым. Гол Зделара в ворота бывшей команды, пенальти Мостового и вдохновенная игра Дениса Адамова сделали счёт 2:0 — и он абсолютно по делу.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Зенит — ЦСКА 2:0 Голы: 1:0 Матео Кассьерра (17'), : (23'), 2:0 Андрей Мостовой (пенальти) (57') Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Нино, Нуралы Алип, Юрий Горшков, Саша Зделар (Ильзат Ахметов, 82'), Вендел (Вильмар Барриос, 82'), Андрей Мостовой (Дуглас Сантос, 76'), Луис Энрике (Густаво Мантуан, 62'), Лусиано Гонду, Матео Кассьерра (Максим Глушенков, 62') ЦСКА: Владислав Тороп, Джамалутдин Абдулкадыров, Мойзес, Матвей Лукин, Иван Обляков (Аббосбек Файзуллаев, 68'), Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович, Миралем Пьянич (Тамерлан Мусаев, 76'), Кирилл Глебов (Секу Койта, 69'), Адольфо Гайч (Хелвен, 46'), Сауль Гуарирапа (Shumansky A., 82')

«Зенит» включился быстро, ЦСКА — не успел

Питерцы вышли играть на победу — без скидок на вторую игру. Семак снова применил схему с тремя центральными, а в атаке — привычная мощь Кассьерры и активность Вендела с Луисом Энрике. У ЦСКА — очередные эксперименты: молодёжь, дыры в центре из-за травм и дисквалификаций, и надежда на тактический «ромб» Николича.

Но система дала сбой уже на 17-й минуте. Мостовой ускользнул от Гайича, навесил в штрафную, и после рикошета мяч оказался у Зделара. Тот пробил — ещё один рикошет, теперь от Кассьерры — и мяч в воротах. Саша поднял руки: бывшим не забивают с радостью. Но счёт — 1:0.

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Судья вмешался — но ненадолго

Через несколько минут Андрей Мостовой убежал в штрафную, точно пробил в угол — и уже собирался праздновать. Но ВАР поставил на паузу: в начале атаки была борьба с Гайичем. Судья Иванов пошёл к монитору — и гол отменил.

Казалось, здесь матч начнёт разворачиваться в сторону ЦСКА. Но даже после такого удара «Зенит» продолжал контролировать игру, а армейцы — продолжали удивлять пассивностью.

Пенальти, который всё перевернул

После перерыва армейцы пытались встряхнуться, но кардинально изменить игру не вышло. Единственное, что запомнилось — столкновение Лукина с Дркушичем и повязка на голове молодого защитника ЦСКА. И всё.

А «Зенит» дождался своего момента. Луис Энрике выскочил на Торопа, и вратарь ЦСКА сфолил на бразильце. Очевидный пенальти, Мостовой подошёл ко точке — и был точен. 2:0 — уже засчитано.

После второго гола у «Зенита» началась фаза контроля. У ЦСКА — попытки отчаянно что-то создать. Но всё рушилось о Дениса Адамова, который провёл очень надёжный матч. Вратарь тащил и в ближнем, и в дальнем, выскакивал из ворот, спорил с Глебовым, хватал его за грудки — и не давал армейцам даже шанса на эмоциональный прорыв.

Зенит – ЦСКА https://t.me/fczenit

Из опасного — только удар Бистровича, и то не самый сложный. У остальных — либо в защитников, либо выше ворот. Николич и его команда, возможно, просто выжали себя в матчах со «Спартаком» и «Динамо». Здесь сил не хватило.

Шаг до второго финала Кубка подряд

«Зенит» сделал максимум: уверенная игра, два гола, «сухарь» и моральное превосходство. Команда Семака не просто выиграла — она обезоружила ЦСКА на всех уровнях. И теперь армейцам нужно не просто играть на победу в ответке, а на камбэк в стиле ЦСКА 2010-х.

Календарь и таблица РПЛ

Но если Адамов снова сыграет в своём стиле, а Зделар и Мостовой продолжат диктовать темп — в Москве всё может закончиться ещё до финального свистка. А «Зенит» будет ждать победителя Пути регионов, уже во второй раз подряд.