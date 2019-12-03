Лионель Месси: 14 лучших моментов карьеры

«Эспаньол» — «Барселона» 0:1

Ла Лига, 16 октября 2004 года

Дебют Месси в «Барселоне»

Я вышел на замену вместо Деку в матче против нашего принципиального соперника «Эспаньола» в 2004 году. Определенно, я немного нервничал перед выходом на поле, ведь это был мой дебют. Это был очень важный момент, я был немного нетерпеливым, потому что ждал этого так долго.

Я набрался уверенности, работая с партнерами и Франком Райкардом. Я успешно тренировался с основной командой. Это помогло мне попасть в заявку. Тот день был особенным — сбылась моя мечта, которую я так долго хранил в себе. Теперь кажется, что это было очень давно.

«Барселона» — «Байер» 7:1

Лига чемпионов, 1/8 финала, 7 марта 2012 года

Пять голов Месси в матче с «Байером»

Какой же невероятный вечер! Я не уверен, что когда-нибудь смогу составить рейтинг лучших голов, потому что, честно говоря, я не думаю, что какой-либо удар был красивее другого.

Я был просто рад забить пять мячей, и, что более важно, команда победила очень убедительно. В то время я не осознавал, что стал первым игроком, забившим пять голов в матче Лиги чемпионов. Я просто думал о том, что мы сыграли хорошо, и был рад этому. Честно говоря, мне нравится, когда побеждает команда. Футбол — командная игра, и без команды я ничего бы не добился.

Нигерия — Аргентина 0:1

Олимпийские игры, финал, 23 августа 2008 года

Месси на Олимпиаде в Пекине

В течение долгого времени мы дружили с Серхио Агуэро. Когда мы были моложе, проводили много времени вместе, особенно когда приезжали в национальную команду. По правде говоря, поездка в Пекин — одно из самых прекрасных воспоминаний в моей карьере.

Олимпийские игры очень важны не только для того, чтобы завоевать медаль для страны, но и для того, чтобы принять участие в невероятном глобальном событии и пожить в олимпийской деревне вместе с другими спортсменами.

Невероятно, что турнир сложился крайне удачно для нас. Да, в полуфинале мы со счетом 3:0 обыграли Бразилию — отличную команду, игравшую очень хорошо. Но мы также победили Нидерланды и Нигерию, с которыми пришлось тяжело, ведь мы играли на пределе возможностей.

Мы были убеждены, что сможем претендовать на золото. Только посмотрите на нашу команду и ее единство. С самого начала мы настраивались на успех, и в итоге мы к нему пришли.

«Барселона» — «Севилья» 5:1

Ла Лига, 22 ноября 2014 года

«Барселона» — «Севилья» 5:1

Я испытал потрясающие эмоции, когда стал лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги — чемпионате, в котором было так много выдающихся игроков, добившихся феноменальных высот. Это огромное достижение для меня.

Я не планировал никаких особых торжеств по этому поводу, поскольку никогда не думаю о том, что произойдет после того, как я забил гол. Лучше всего, чтобы все празднования проходили естественно, как игра на поле.

Аргентина — Босния и Герцеговина 2:1

Чемпионат мира, групповой этап, 15 июня 2014 года

Аргентина — Босния и Герцеговина 2:1

Своего второго гола на чемпионатах мира мне пришлось ждать восемь лет. Мы хотели провести отличный турнир и стартовали с победы над Боснией, в ворота которой я забил второй мяч.

Все произошло очень быстро. Я принял мяч недалеко от центра поля, прорвался в сторону чужих оборот, обыгрался с Гонсало Игуаином, а затем выстрелил практически с линии штрафной площади. К счастью, сфера оказалась в воротах.

Мы блестяще выступили в отборе, пробившись на мундиаль в Бразилии, а затем продемонстрировали, что являемся отличной командой, дойдя до финала. Нам не удалось выиграть турнир, но мы сделали все, что могли.

Чемпионат мира очень важен для всех жителей Аргентины, и было бы приятно выиграть его со сборной в один прекрасный день.

«Барселона» — «Бавария» 3:0

Лига чемпионов, полуфинал, 6 мая 2015 года

«Барселона» — «Бавария» 3:0

Когда я приблизился к Жерому Боатенгу, то не думал ни о чем другом, кроме того, как его обойти. Этот момент не отличался от остальных, которые были у меня в других матчах.

Я был очень рад забить в такой важной игре, которая помогла нам выйти в еще один финал Лиги чемпионов. Но только после того, как я увидел комментарии в социальных сетях, осознал, насколько хорошо мы сыграли. Я прочитал много комментариев, а затем посмотрел видео.

В лице Луиса Энрике мы имели отличного тренера, который помог нам выиграть очень сложный матч. Мы действительно подошли к встрече в отличном настроении и сыграли на фантастическом уровне.

«Барселона» — «Альбасете» 2:0

Ла Лига, 1 мая 2005 года

Гол Месси в ворота «Альбасете»

Мой первый гол за «Барсу»! Я все еще был на той стадии, когда просто наслаждался игрой на «Камп Ноу» в одной команде с фантастическими футболистами. Я не думал о том, чтобы забить гол, но знал, что если у меня появиться шанс, то я не буду нервничать.

Все произошло очень быстро. Роналдиньо перебросил мяч через защитников, а я в свою очередь перебросил вратаря. Это был действительно приятный момент, особенно когда мои партнеры подошли ко мне, чтобы отпраздновать взятие ворот.

«Барселона» — «Реал» 3:3

Ла Лига, 10 марта 2007 года

«Барселона» — «Реал» 3:3

Прекрасные чувства после этого матча. Забить три гола в ворота «Реала», да еще и впервые в карьере было очень приятно, тем более что за данной встречей наблюдали во всем мире. Рад, что оформил хет-трик, да еще и особенный, потому что он случился в «Эль Класико».

«Барселона» — «Хетафе» 5:2

Кубок Испании, полуфинал, 18 апреля 2007 года

Гол Месси в ворота «Хетафе»

Когда я выхожу на поле, то действительно не думаю о том, что должно произойти — в футболе все должно быть естественным.

До этого гола в матче с «Хетафе» я принял мяч в центре поля и не думал о том, что сейчас забью. Я просто хотел, чтобы передо мной появлялись свободные зоны. Я продолжал находить их, продвигаясь вперед, и не думал о голе, пока не нанес решающий удар.

Я всегда оценивал свои голы по важности, а не по красоте. Этот гол был очень хорошим, но я забил и много других, которые были более важны для команды.

Аргентина — Сербия и Черногория 6:0

Чемпионат мира, групповой этап, 16 июня 2006 года

Аргентина — Сербия и Черногория 6:0

Хотя это было мое первое выступление на чемпионате мира, я до этого провел много товарищеских матчей за сборную, поэтому в этом смысле у меня не было никаких проблем. Я не нервничал, а просто наслаждался возможностью сыграть на мировом первенстве.

День был прекрасным из-за важности самого события — чемпионат мира, Аргентина проводила свой второй матч. В первой игре против Кот-д'Ивуара я остался на скамейке запасных, а во встрече с Сербией и Черногорией вышел на замену на последние 15 минут и забил шестой гол команды в матче. Восхитительно!

«Ювентус» — «Барселона» 1:3

Лига чемпионов, финал 6 июня 2015 года

«Ювентус» — «Барселона» 1:3

Поднять трофей Лиги чемпионов — невероятное чувство. Стать сильнейшим — всегда момент счастья и радости. И все же в эти моменты вы не всегда осознаете масштабы того, чего достигли. Даже в Берлине мы не могли оценить значение нашего требла.

Выиграть у лучших команд — это очень трудная задача, ведь сталкиваешься с жесткой конкуренцией. В целом вы можете играть хорошо, но в одной игре что-то пойдет не так — и вы вылетаете.

«Реал» — «Барселона» 2:6

Ла Лига, 2 мая 2009 года

«Реал» — «Барселона» 2:6

Это был особенный вечер, учитывая то, с каким счетом мы выиграли на «Бернабеу». Я играл на новой позиции — «фальшивой девятки». Это был план, который Пеп Гвардиола разработал специально под этот матч, чтобы мы сыграли максимально эффективно.

Мы много говорили об этом плане раньше, поэтому оба были очень довольны тем, как он сработал. В подобных матчах сценарии могут быть разнообразны: в одном из них ты пропускаешь четыре, в другом — забиваешь шесть.

Наша команда выступила фантастически. Я не уверен, провели ли мы тогда свой лучший матч, но это безусловно одна из тех встреч, которую мы будем помнить и ценить всегда.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 2:0

Лига чемпионов, финал, 27 мая 2009 года

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 2:0

Трудно было представить, что я забью головой, когда рядом со мной стоит Рио Фердинанд, но на самом деле у меня не было наигранной позиции — мяч просто летел в центр штрафной, где я его случайно встретил.

В тот момент, когда мяч был в воздухе после навеса Хави, я представлял, как забил гол, и я благодарен богу, что все так и случилось. Это был важный гол во всех смыслах: для команды, для того финала и для меня лично. Это один из моих любимых голов.

После того, как я пропустил финал 2006 года из-за травмы, этот матч был для меня особенным. Мы блестяще завершили сезон, в котором выиграли все возможное.

«Реал» — «Барселона» 2:3

Ла Лига, 23 апреля 2017 года

«Реал» — «Барселона» 2:3

Это был еще один идеальный вечер, когда все прошло хорошо, а я добился всего того, чего хотел. Я забил два великолепных гола в ворота «Реала» на «Бернабеу», притом второй случился на последних минутах и принес нам победу. И еще один важный факт — это был мой 500-й гол за «Барселону».

О большем я не мог и просить. Если бы я не забил в тот момент, мы бы попрощались с надеждами на титул. Мой точный удар дал нам возможность продолжить борьбу за первое место. Мы заслужили победу в этом матче, и это был очень эмоциональный момент для всех барселонистов.

Когда я увидел, как Жорди Альба выполняет передачу, я знал, куда мне нужно бежать, поскольку мы практикуем это на тренировках. Мы хорошо знаем друг друга, а это был не первый случай, когда мы разыгрывали такую комбинацию. Когда Жорди приближается к последней трети поля, я всегда стремлюсь открыться на краю штрафной площади, чтобы получить мяч и отправить его в сетку. Именно так мы и сделали в тот вечер.

После игры Луис Энрике был очень приветлив, называя меня «лучшим игроком в истории», но я должен сказать, что именно его прибытие побудило нас продолжить борьбу. Как только он пришел на «Камп Ноу», то сразу же настроил нас на максимальную работу. Он вселил в нас желание снова стать отличной командой. 0