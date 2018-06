Дневник ЧМ-2018: Самолет летит в Россию

На мировом первенстве португальцы сыграют в группе В с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).

Португальцы летели в Россию в отличном настроении. Лидер чемпионов Европы Криштиану Роналду вернулся в команду с новой прической и третьей подряд победой в финале Лиги чемпионов, после чего успел отличиться голевой передачей в матче с Алжиром.

Пролетев более 3000 миль, португальцы приземлились в подмосковном «Жуковском», после чего отправились на базу «Сатурна» в Кратово, где их встречали с помпой.

Было все что полагается — девушка в кокошнике поднесла заморским гостям каравай под «Подмосковные вечера». Для полноты картины не хватало медведя, аккомпанирующего на балалайке. Криштиану Роналду на правах капитана откушал хлеба и соли.

Встречающая сторона сумела удивить португальцев и более приятным способом — каждого в комнате ждали приятные фотографии: слева – что-то из далекого детства, справа – взрослый игрок в футболке сборной.

В воскресенье португальская команда провела открытую тренировку, которую посетило 500 человек, включая прессу. Когда пришло время автографов — Роналду и компания не оставили детишек без своих подписей и селфи.

Аргентинская команда сыграет в группе D против сборных Исландии (16 июня, Москва, «Спартак»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Аргентинцы — настоящие рокеры. Достаточно посмотреть на их самолет и все вопросы отпадут.

Летели «альбиселесте» в отличном настроении, но обошлись без рокерских дебошей.

Приземлилась Аргентина в том же «Жуковском», что и португальцы. Счастливые таможенники и погранцы вовсю злоупотребляли служебным положением и фотографировались с Месси.

Затем «альбиселесте» покатили на базу олимпийского резерва в Бронницы, где их уже с нетерпением ждали. Встреча обошлась без караваев и медведей и была выдержана скорее в советском духе.

В Бронницах Месси уже ждали, но вряд ли в темноте он это увидел.

Встречающие аргентинцев работники базы расстарались, украсив номера постерами игроков в облике гладиаторов.

Ну а комната отдыха для игроков и членов их семей заслуживает отдельного долгого взгляда.

На следующий день — тренировка.

А после тренировки — конечно матэ. Аргентинцы себе верны всегда и везде.

Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E, где сыграет с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).

Бразильцы в воскресенье, 10 июня, провели последний контрольный матч, разгромив сборную Австрии со счетом 3:0.

Неймар впервые после возвращения в строй вышел в стартовом составе, отыграл 84 минуты и забил гол.

Этот мяч стал для Неймара 55-м, и по этому показателю он сравнялся с Ромарио, которому и посвятил мяч, написав «Максимальный респект тебе, кумир».

Кумир не остался в долгу, поздравив Неймара: «Числа всегда можно превзойти. Сегодня наша звезда Неймар достиг отметки в 55 голов в составе сборной Бразилии. Он сравнялся со мной, став третьим бомбардиром в истории сборной. Молодец, парень!».

Больше Ромарио и Неймара за Бразилию забивали только Роналдо (62) и Пеле (77).

После столь удачного матча, селесао отправились в Россию в отличном настроении.

Сборная Германии сыграет в группе с Мексикой (17 июня), Швецией (23 июня) и Кореей (27 июня).

Немецкая команда провела 8 июня контрольный матч с Саудовской Аравией в Леверкузене.

Немцы победили со счетом 2:1, но саудиты дали настоящий бой. Йоахиму Леву есть о чем задуматься (хотя Станиславу Черчесову этот матч должен был куда больше пищи для невеселых размышлений).

Перед отлетом в Россию игроки сборной Германии проводят время с семьей и друзьями, «подзаряжая батарейки».

Команда Дидье Дешама сыграет в группе C, ее соперниками будут Австралия (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дания (26 июня, Москва, «Лужники»).

Французы 9 июня сыграли вничью с командой США 1:1, но настроения им это не испортило. В Россию они вылетали в отличном настроении.

Французы во время чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, будут жить в Истринском районе Московской области.

«Трехцветные» живут в отеле Hilton Garden Inn New Riga, а тренироваться будут на стадионе «Глебовец» в 11 километрах. Встречающие вновь расстарались — игроки сборной Франции нашли свои портреты при входе в комнату.

А еще в номера игроков сборной Франции поставили персонализированные матрешки. Вот такая – у Сидибе. Правда, сам игрок считает, что человек на матрешке больше похож на бразильца Фабиньо.

Короче говоря, сборная Франции приемом довольна и развлекается вовсю.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

Испанцы последний контрольный матч проводили уже в России, еще три дня назад отправившись в гостеприимный Краснодар, который встретил казачьим хором и огромным портретом Серихо Рамоса.

Но перед матчем с Тунисом «Фурия Роха» успела провести фотосессию — со смехом, шутками и прибаутками.

Матч с Тунисом пришел при заполненном «Колизее» — 33 тысячи человек посетило встречу, но испанцы сумели выжать минимальную победу лишь в концовке матча.

Разместились испанцы на базе «Быков» с уютом, но без лишней помпы. Серхио Рамос сделал свою капитанскую каюту еще уютнее.

Больше всего рады испанцам на Кубани мальчишки из академии «Краснодара».

На грядущем мировом первенстве англичане сыграют в группе G против сборных Туниса (18 июня), Панамы (24 июня) и Бельгии (28 июня).

Сборная Англии продлила свою 10-матчевую беспроигрышную серию победой над Коста-Рикой (2:0). Видимо, игроки «Трех львов» были вдохновлены встречей с принцем Уильямом, который посетил их тренировку перед этим.

Truly honoured to make my @England debut, an unbelievable experience for me and my family. Great preparation for the World Cup. Next stop Russia 🇷🇺 🦁 pic.twitter.com/wVgfqoUktc