Испанская апатия в Краснодаре. «Фурия роха» с трудом обыграла Тунис

Апатия испанцев не стала сюрпризом

Журналист издания AS Альфредо Реланьо пишет о том, что ожидал от Испании игры в подобном стиле, поскольку в первую очередь подопечные Хулена Лопетеги думают не о Тунисе, а о матчах ЧМ-2018.

«Когда-то в футболе существовал традиционный ответ: нет такого понятия, как товарищеский матч, все игры важны. Особенно это было характерно для национальных команд, ведь на кону стоял не только престиж футболистов, но и всей страны.

Тем не менее, в последнее время эта философия уже не столь популярна, учитывая контраст между сборной Испании и другими командами. Редко можно увидеть, как "фурия роха" действительно выкладывается на 100 процентов, если это не игра, от которой зависит возможность завоевания трофея.

Вчерашний матч против Туниса был как раз из разряда тех, которые не интересуют испанцев на 100 процентов. Об этом свидетельствует и тот факт, что с трибун в Краснодаре доносились неодобрительные выкрики, хотя город в целом тепло принял команду.

Явная апатия сборной Испании не должна быть сюрпризом. Думаю, она была неизбежна, так как перед чемпионатом мира игроки опасаются травм, и все их мысли полностью сосредоточены на противостоянии с Португалией.

Настроить себя на такую игру очень непросто. Испания действительно хорошо начала матч, но быстро ослабла, а поверивший в свои силы Тунис стремился использовать те пробелы, которые им оставляла защита "фурии рохи".

К счастью африканская команда упустила два своих самых реальных шанса. В итоге мы сэкономили силы и добились минимальной победы благодаря единственному голу Аспаса», — констатирует Реланьо.

Больше никаких споров: Аспас должен играть в старте

Обозреватель газеты Marca Хавьер Эстепа убежден, что в матче против Туниса форвард сборной Испании Яго Аспас доказал, что заслуживает места в стартовом составе.

«Команда Хулена Лопетеги провела заключительную разминку перед стартом чемпионата мира, которая, похоже, дала тренеру больше вопросов, чем ответов, хотя Яго Аспас показал, что способен качественно сыграть с первых минут на турнире.

Нападающий "Сельты" в игре с Тунисом вышел со скамейки запасных и забил победный гол за несколько минут до конца встречи, воспользовавшись позиционной ошибкой вратаря сборной Туниса Аймена Маслуси.

До этого момента испанцы изо всех силы пытались взломать тунисскую оборону, но это не увенчалось успехом. Думаю, Англии стоит призадуматься, ведь стартовый матч на ЧМ-2018 они проведут как раз против Туниса.

Лопетеги был крайне разочарован неэффективностью своих атакующих игроков, поэтому решил выпустить Аспаса в концовке. Несмотря на то, что ранее Яго рассматривался лишь в качестве игрока глубокого резерва, после этого гола он поднял свои шансы выйти в стартовом составе с Португалией.

Тот же Коста так и не смог проявить свои привычные качества. И хотя именно он сделал результативную передачу, его место в стартовом составе оказалась под угрозой.

Важность гола Аспаса была понятна по эмоциям самого футболиста. Он прекрасно знал, что перед стартом чемпионата мира забитый мяч для него станет бесценным, ведь он может получить шанс проявить себя на крупном турнире», — убежден Эстепа.

Никакой эйфории

Автор Mundo Deportivo Санти Нолла призвал заранее не впадать в эйфорию и с опасением готовиться к каждой игре чемпионата мира.

«Наиболее очевидный вывод по итогам двух последних товарищеских матчей: нужно остановить эйфорию. Если до первой контрольной игры против Швейцарии климат вокруг национальной команды был очень теплым, то после вчерашней встречи против Туниса начали сгущаться тучи.

Эти матчи показали, что состав сборной Испании не обладает мощью, достаточной для уверенной игры. Возможно, это связано с некоторыми мимолетными проблемами, но все же. Не исключено, что футболисты попросту не относятся к товарищеским матчам со всей серьезностью.

Было бы куда лучше отказаться от одного из этих матчей, чтобы больше сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, потому что за неделю до встречи с Криштиану Роналду необходим позитив», — убежден Нолла.

Овации Иньесте, свист – Рамосу

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Екатерина Потапова уделила особое внимание тому, как краснодарская публика встречала футболистов.

«Трибуны заполнялись не спеша, но аплодисменты, встречающие сборную Туниса, которая первой вышла на разминку, громко разлетались по арене. Сборную Испании встречали уже полноценными овациями. Особенно громко приветствовали Андреса Иньесту, и каждый раз, когда камера его выхватывала, транслируя разминку на экране стадиона, зрители радостно аплодировали. Правда, не все игроки удостоились исключительно положительной реакции – несколько раз часть присутствующих освистывала Серхио Рамоса. Сквозь аплодисменты, наверное, он мог бы этот свист расслышать.

Голландский судья Бас Нейхайс (кстати, в субботу впервые на арене "Краснодара" видеоарбитру предоставили возможность работать в режиме live и общаться с рефери) дал старт игре, но впечатляющим первый тайм назвать нельзя. Испанцы пытались создать моменты, но всего лишь два удара в сторону ворот за 45 минут – вот и весь результат их усилий. Игроки сборной Туниса еще реже добирались до ворот Давида де Хеа, но однажды попасть в створ им все же удалось.

Атмосфера на трибунах была соответствующей: болельщики периодически развлекали себя запуском волны, иногда аплодировали после атакующих действий обеих команд. В остальное время сидели почти в камерной тишине.

Во втором тайме скорости стали чуть ниже, зрители – еще тише. А к 80-й минуте трибуны разразились свистом. Люди устали, кто-то начал уходить. Но Яго Аспас смог оживить этот тихий омут – на 84-й минуте с передачи Диегу Косты он забил отличный гол. Трибуны ликовали… а затем стали пустеть с удвоенной скоростью. Этот мяч и похоронил сборную Туниса», — отмечает Потапова.