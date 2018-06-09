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    Товарищеские матчи: Аспас принес Испании победу над Тунисом, Дания одолела Мексику

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    Сборные Испании, Туниса, Дании и Мексики провели товарищеские матчи в рамках подготовки к ЧМ-2018.

    Испания — Тунис
    Испания — Тунис
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  • Сборная Испании в Краснодаре обыграла сборную Туниса. Встреча завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол в составе испанской сборной на 84-й минуте провел Яго Аспас.

    Сборная Дании в Брондбю переиграла сборную Мексики со счетом 2:0.

    Победу датчанам принесли Юссуфа Поульсена (на 71-й минуте), а также Кристиана Эриксена — на 74-й.

    Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 Испания встретится с Португалией, Ираном и Марокко, Тунис сыграет с командами Англии, Бельгии и Панамы. Соперниками Дании по групповому этапу будут Франция, Австралия и Перу, а Мексика будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Швецией и Южной Кореей.

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