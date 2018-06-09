Товарищеские матчи: Аспас принес Испании победу над Тунисом, Дания одолела Мексику

Сборныепровели товарищеские матчи в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Испания — Тунис twitter.com/sefutbol 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Сборная Испании в Краснодаре обыграла сборную Туниса. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в составе испанской сборной на 84-й минуте провел Яго Аспас.

Сборная Дании в Брондбю переиграла сборную Мексики со счетом 2:0.

Победу датчанам принесли Юссуфа Поульсена (на 71-й минуте), а также Кристиана Эриксена — на 74-й.

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 Испания встретится с Португалией, Ираном и Марокко, Тунис сыграет с командами Англии, Бельгии и Панамы. Соперниками Дании по групповому этапу будут Франция, Австралия и Перу, а Мексика будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Швецией и Южной Кореей.