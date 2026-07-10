прогноз на матч 1-го тура Первой лиги, ставка за 2.48

11 июля в 1-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «Ленинградец». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.48.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы в прошлом сезоне еле сохранили место в первой лиге. Команда летом серьезно изменилась в кадровом плане.

При этом «Уфа» в летних спаррингах смотрелась бледновато. Команда провела три контрольных поединка, в двух из которых уступила.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Уфимцы с минимальным счетом уступили «Ротору».

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Несколько ранее команда была бита «Пари НН» (1:2). А вот до того уфимцы не уступили нижегородцам (2:2).

При этом «Уфа» в летних контрольных матчах наигрывала новые игровые связи. Да и 39-летний голкипер Александр Беленов остался в команде еще на сезон. Ветеран в прошлом сезоне тащил!

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Состояние команды: «Уфа» только пытается найти свою игру. Видимо, команде вновь придется бороться за выживание.

При этом «Уфа» минувший сезон завершила двумя победами. Да и спасение столь ярким никак не назовешь, ведь терпел крушение новороссийский «Черноморец».

«Ленинградец»

Турнирное положение: «Тёмно-синие» наконец-то вернулись в первую лигу. «Ленинградец» в «золоте» финишировал на первой позиции.

При этом «Ленинградец» забил 23 мяча при 23 пропущенных в 18 поединках. Команда с лихвой воспользовалась осечками конкурентов, но и сама не оплошала.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не уступила махачкалинскому «Динамо». В воротах «тёмно-синих» побывало три безответных мяча.

До того команда была бита «Зенитом» (0:4). А вот несколько ранее она подписала мировую с московским «Велесом» (1:1).

Ныне «Ленинградец» находится далеко не в самых оптимальных кондициях. Команда не может победить в трех матчах кряду. Да и уровень готовности к суровым реалиям первой лиги еще только предстоит оценить.

Состояние команды: «Ленинградцу» срочно нужно укрепляться. Контрольные поединки отчетливо показали, что «тёмно-синие» пока не готовы к первой лиге.

В двух межсезонных спаррингах команда не забила ни разу. Правда, и соперники были априори сильнее. А вот большое количество пропущенных мячей не удивляет.

«Тёмно-синие» постараются зацепиться за очки. Соперник переживает непростые времена, да и в контратаках «Ленинградец» способен преуспеть. Правда, тылы команды все так же ненадежны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 1.91, а на «Ленинградец» — 4.38; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.40.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.18, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.70.

Прогноз: Уфимцы опытнее соперника в реалиях первой лиги и явно быстро вскроют ненадежные тылы соперника.

2.48 Победа «Уфы» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч «Уфа» — «Ленинградец» принесёт прибыль 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа «Уфы» в 1-м тайме за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.18 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Уфа» — «Ленинградец» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.18.

Пять причин, почему ставка зайдет