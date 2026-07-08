В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Алашкерт» из Армении будет принимать «Елимай» из Казахстана. Игра пройдет в Ереване 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Алашкерт»
Турнирная таблица: «Алашкерт» в сезоне 2025/2026 финишировал на 4-м месте чемпионата Армении, набрав 53 очка.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций армянский коллектив провёл товарищескую игру против израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Алашкерта», которая насчитывала 9 матчей. Ранее участник Лиги конференций одержал 6 побед и 3 встречи завершил вничью.
«Елимай»
Турнирная таблица: «Елимай» в сезоне 2025 занял 4-е место в чемпионате Казахстана. В 26 матчах клуб из города Семей набрал 48 очков.
В розыгрыше сезона 2026 «Елимай» также занимает четвертую строчку с активом 26 баллов.
Последние матчи: В 16-м туре казахстанской Премьер-лиги «Елимай» одержал минимальную победу над командой «Кызылжар» со счётом 1:0.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах чемпионата Казахстана участник Лиги конференций одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Алашкерт» занял 4-е место в чемпионате Армении
- «Елимай» занял 4-е место в чемпионате Казахстана
- «Алашкерт» и «Елимай» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Алашкерта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.05. На победу «Елимая» — 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Алашкерт» провёл серьезную контрольную игру против «Маккаби» перед стартом в Лиге конференций. До игры с израильским клубом у армянского коллектива была внушительная беспроигрышная серия. Не исключаем, что казахам придётся тяжело в предстоящей игре.
Ставка: Победа «Алашкерта» с коэффициентом 2.05.
Прогноз: В первом матче команды вряд ли будут рисковать. Цена ошибки слишком высока, поэтому ожидается осторожный футбол с небольшим количеством опасных моментов.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.05.