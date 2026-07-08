прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.85

9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Богемианс» и «Сент-Джозефс». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

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«Богемианс»

Турнирное положение: «Богемианс» пытается сражаться за чемпионство в Ирландии. На данный момент отставание от лидера составляет 7 очков.

При этом «Богемианс» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. А вот проиграла команда 6 раз в 25 матчах ирландского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Богемианс» переиграл «Дроэду Юнайтед» (2:0).

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До того команда нанесла поражение «Сент-Патрикс Атлетику» (2:0). Плюс поединок с «Шелбурном» завершился яркой викторией (3:0).

При этом «Богемианс» в пяти своих последних матчах добыл три победы при двух поражениях. Зато в трех своих последних матчах команда не пропустила ни единого мяча.

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Состояние команды: «Богемианс» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда победила трижды кряду и останавливаться на этом не собирается!

«Богемианс» наверняка будет действовать максимально агрессивно. Ирландцы не должны иметь проблем со столь скромным соперником.

«Сент-Джозефс»

Турнирное положение: «Сент-Джозефс» в своем чемпионате финишировал на 2-м месте. Команда на 9 очков отстала от чемпиона.

Причем «Сент-Джозефс» в 27 матчах прошедшего чемпионата Гибралтара забил 96 мячей. А вот пропустила команда всего 17 раз. Однако даже эти показатели не обеспечили ей титул.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Сент-Джозефс» не смог одолеть «Лайонс Гибралтар» (3:3).

Несколько ранее команда уступила «Монс Кальпе» (2:3). А вот до того она не сумела расправиться с «Европой» (0:0).

В пяти своих последних матчах «Сент-Джозефс» победил всего один раз. Команде удалось отличиться 6 голами при семи пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сент-Джозефс» не побеждает в трех матчах кряду. При этом в двух последних поединках команда пропустила 6 мячей.

Гибралтарцы давненько не проводили официальных матчей. Это и более высокий класс оппонента станут препятствием для достижения положительного результата.

В последних матчах «Сент-Джозефс» выглядел бледновато. И если в плане реализации был относительный порядок, то оборона допустила ряд необязательных ошибок.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Богемианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.75, успех соперника — в 4.20.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.25.

Прогноз: «Богемианс» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным матчем.

2.85 Фора «Богемианса» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Богемианс» — «Сент-Джозефс» позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Фора «Богемианса» -1.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.50 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Богемианс» — «Сент-Джозефс» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдет