В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Мондорф» из Люксембурга будет принимать грузинский «Динамо» Тбилиси. Игра пройдет на Мондорф-ле-Бен 9 июля. Начало встречи — в 20:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Мондорф»
Турнирная таблица: «Мондорф» завоевал бронзу чемпионата Люксембурга, набрав по итогам минувшего сезона 60 очков.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Мондорф» провёл две товарищеские игры против «Меца» (2:5) и «Вальферданжа» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и потерпел три поражения.
«Динамо» Тбилиси
Турнирная таблица: «Динамо» — бронзовый призёр чемпионата Грузии, в минувшем сезоне клуб из Тбилиси набрал 31 очко. От чемпиона «Иберии» отставание составляет 3 пункта.
Последние матчи: Грузинский клуб в нынешнем розыгрыше грузинского первенства занимает 3-е место, набрав 31 очко.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Динамо» одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Мондорф» — бронзовый призёр чемпионата Люксембурга
- «Динамо» Тбилиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии
- «Мондорф» и «Динамо» Тбилиси ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Тбилиси ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Мондорфа» — 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.90.
Прогноз: «Динамо» в среднем за матч забивает по 2 мяча. Бронзовый призёр чемпионата Грузии не должен встретить серьёзного сопротивления со стороны клуба из Люксембурга.
Ставка: Фора «Динамо» Тбилиси (-1) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.