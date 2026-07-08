прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Мондорф» из Люксембурга будет принимать грузинский «Динамо» Тбилиси. Игра пройдет на Мондорф-ле-Бен 9 июля. Начало встречи — в 20:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Мондорф»

Турнирная таблица: «Мондорф» завоевал бронзу чемпионата Люксембурга, набрав по итогам минувшего сезона 60 очков.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Мондорф» провёл две товарищеские игры против «Меца» (2:5) и «Вальферданжа» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Динамо» Тбилиси

Турнирная таблица: «Динамо» — бронзовый призёр чемпионата Грузии, в минувшем сезоне клуб из Тбилиси набрал 31 очко. От чемпиона «Иберии» отставание составляет 3 пункта.

Последние матчи: Грузинский клуб в нынешнем розыгрыше грузинского первенства занимает 3-е место, набрав 31 очко.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Динамо» одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Мондорф» — бронзовый призёр чемпионата Люксембурга

«Динамо» Тбилиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии

«Мондорф» и «Динамо» Тбилиси ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Тбилиси ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Мондорфа» — 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Динамо» в среднем за матч забивает по 2 мяча. Бронзовый призёр чемпионата Грузии не должен встретить серьёзного сопротивления со стороны клуба из Люксембурга.

2.30 Фора «Динамо» Тбилиси (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Мондорф» — «Динамо» Тбилиси принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Динамо» Тбилиси (-1) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Мондорф» — «Динамо» Тбилиси позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.