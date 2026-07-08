прогноз на балканскую битву в 1/8 финала отбора Лиги конференций, ставка за 1.83

9 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Влазния» и «Малишева». Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Влазния»

Турнирное положение: «Влазния» получила путевку в квалификацию Лиги конференций, заняв третью строчку в чемпионате Албании прошлого сезона.

Команда на шесть очков отстала от ставшей чемпионом «Эгнатии» и вице-чемпиона «Альбасани», а также на четыре балла опередила своего ближайшего преследователя «Динамо» Тирана.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле потерпел поражение от хорватской «Локомотивы» Загреб (1:2).

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Ранее коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в выездных стенах на этот раз потерпел поражение от «АКС Арджеш» с результатом 2:5.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в четырех последних поединках — все они были товарищескими — «Влазния» проиграла, а в восьми последних матчах ни разу не выиграла.

Словом, у клуба откровенно плохая форма, которая вроде бы не обещает ему высоких шансов на выигрыш, и все же, они неплохи, ведь тот превосходит соперника в классе, а также играет дома.

Беким Балай — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Албании с 14-ю голами.

«Малишева»

Турнирное положение: «Малишева» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций, поскольку финишировал на втором месте чемпионата Косова.

Команда семью очками уступила победителю первенства «Дрите», а также на один балл опередила своего ближайшего преследователя — «Балкани».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках последнего тура прошедшего сезона первенства Косова клуб дома одержал победу над «Дритой» (3:2).

Перед этим коллектив в 35-м туре национального чемпионата уже остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Ллапи» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на чемпионат Косова, «Малишева» проиграл только раз при шести победах и одной ничьей.

С такой формой гости вроде бы выглядят фаворитом грядущей дуэли, тем не менее, поскольку они уступают сопернику в классе, а также играют на выезде, такой расклад менее вероятен.

Этник Бррути и Ассан Диатта — лучшие бомбардиры команды в прошлом сезоне чемпионата Косова с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Влазния» проиграла

в четырех последних матчах «Влазнии» забивали больше двух голов

в трех последних матчах «Малишева» забивали больше четырех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Влазния» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, выигрыш «Малишева» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев поля забивали больше двух голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в трех последних матчах гостей забивали больше четырех мячей.

1.83 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Влазния» — «Малишева» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так было в трех последних матчах «Малишева».

2.71 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч «Влазния» — «Малишева» принесёт чистый выигрыш 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.71