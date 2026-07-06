Фарт Бельгии закончится на этом матче

прогноз на матч ЧМ‑2026, ставка за 1.98

7 июля в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют США и Бельгия. Начало встречи — 3:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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США

Турнирное положение: на групповом этапе США стала первой в квартете D с 6 очками.

Последние матчи: в 1/8 финала турнира США довольно уверенно прошла Боснию и Герцеговину (2:0), хотя с 64‑й минуты играла в меньшинстве после удаления Фоларина Балогана (он открыл счёт в конце первого тайма). Но даже вдесятером США легко отбивалась, а за 8 минут до конца Тилльман забил второй мяч, который снял все вопросы.

В группе американцы разгромили Парагвай (4:1), выиграли у Австралии (2:0) и уступили Турции (2:3).

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Не сыграют: травмированы — Маккензи (з), Ролдан (п); дисквалифицирован — Балоган (н).

Состояние команды: видно, что к ЧМ‑2026 главный тренер США Маурисио Почеттино отлично подготовил футболистов в физическом и моральном плане. Они выходят уверенными в себе и отлично держат темп, даже в неполных составах.

Бельгия

Турнирное положение:в группе G на ЧМ‑2026 Бельгия стала первой с 5 очками.

Последние матчи: в 1/8 финала Бельгия чудесным образом спаслась с Сенегалом (3:2, д. в.), проигрывая два мяча к 86‑й минуте, но затем Лукаку и Тилеманс забили по голу и смогли перевести игру в овертайм, где полузащитник «Астон Виллы» реализовал пенальти на 120‑й минуте и принёс победу, а с ней и выход в 1/8 финала.

На групповом этапе Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разгромила Новую Зеландию (5:1).

Не сыграет: травмирован — Дебаст (з).

Состояние команды: конечно, нынешняя Бельгия уже не та, что была ещё четыре года назад, но у неё есть характер и желание переворачивать ход неудачных матчей, а Руди Гарси я всё ещё довольно квалифицированный специалист.

На что ставят в матче США — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч США — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В марте 2026 года в товарищеском матче Бельгия выиграла со счётом 5:2.

В 2014 году в 1/8 финала ЧМ Бельгия была сильнее в дополнительное время со счётом 2:1; голы забивали Де Брейне и Лукаку, которые есть в составе и сейчас.

Годом ранее в товарищеской игре Бельгия также была сильнее (4:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу США дают 2,75, на Бельгию — 2,60; ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.

Прогноз: сейчас США смотрится гораздо предпочтительнее на фоне стремительно регрессирующей и стареющей Бельгии, которая теряет статус топовой сборной. Даже без дисквалифицированного нападающего Балогана команда Почеттино должна проходить дальше на домашнем ЧМ.

1.98 Победа США с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч США — Бельгия позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Основная ставка: победа США с форой за 1,98 в основное время.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с победой США за 90 минут. Хозяева турнира не повторят ошибок и расслабленности сенегальцев.

2.75 США выиграет в основное время Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч США — Бельгия принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Дополнительная ставка: США выиграет в основное время за 2,75.

Прогноз на тоталы

Не пропустите прогноз на тоталы в матче США — Бельгия с коэффициентом для ставки за 1.90.