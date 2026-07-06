7 июля в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют США и Бельгия. Начало встречи — 3:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
США
Турнирное положение: на групповом этапе США стала первой в квартете D с 6 очками.
Последние матчи: в 1/8 финала турнира США довольно уверенно прошла Боснию и Герцеговину (2:0), хотя с 64‑й минуты играла в меньшинстве после удаления Фоларина Балогана (он открыл счёт в конце первого тайма). Но даже вдесятером США легко отбивалась, а за 8 минут до конца Тилльман забил второй мяч, который снял все вопросы.
В группе американцы разгромили Парагвай (4:1), выиграли у Австралии (2:0) и уступили Турции (2:3).
Не сыграют: травмированы — Маккензи (з), Ролдан (п); дисквалифицирован — Балоган (н).
Состояние команды: видно, что к ЧМ‑2026 главный тренер США Маурисио Почеттино отлично подготовил футболистов в физическом и моральном плане. Они выходят уверенными в себе и отлично держат темп, даже в неполных составах.
Бельгия
Турнирное положение:в группе G на ЧМ‑2026 Бельгия стала первой с 5 очками.
Последние матчи: в 1/8 финала Бельгия чудесным образом спаслась с Сенегалом (3:2, д. в.), проигрывая два мяча к 86‑й минуте, но затем Лукаку и Тилеманс забили по голу и смогли перевести игру в овертайм, где полузащитник «Астон Виллы» реализовал пенальти на 120‑й минуте и принёс победу, а с ней и выход в 1/8 финала.
На групповом этапе Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разгромила Новую Зеландию (5:1).
Не сыграет: травмирован — Дебаст (з).
Состояние команды: конечно, нынешняя Бельгия уже не та, что была ещё четыре года назад, но у неё есть характер и желание переворачивать ход неудачных матчей, а Руди Гарси я всё ещё довольно квалифицированный специалист.
Статистика для ставок
- В марте 2026 года в товарищеском матче Бельгия выиграла со счётом 5:2.
- В 2014 году в 1/8 финала ЧМ Бельгия была сильнее в дополнительное время со счётом 2:1; голы забивали Де Брейне и Лукаку, которые есть в составе и сейчас.
- Годом ранее в товарищеской игре Бельгия также была сильнее (4:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу США дают 2,75, на Бельгию — 2,60; ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идёт за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.
Прогноз: сейчас США смотрится гораздо предпочтительнее на фоне стремительно регрессирующей и стареющей Бельгии, которая теряет статус топовой сборной. Даже без дисквалифицированного нападающего Балогана команда Почеттино должна проходить дальше на домашнем ЧМ.
Основная ставка: победа США с форой за 1,98 в основное время.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с победой США за 90 минут. Хозяева турнира не повторят ошибок и расслабленности сенегальцев.
Дополнительная ставка: США выиграет в основное время за 2,75.
Прогноз на тоталы
Не пропустите прогноз на тоталы в матче США — Бельгия с коэффициентом для ставки за 1.90.