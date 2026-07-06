прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.15

7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Линкольн» и «Интер Эскальдес». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Линкольн»

Турнирное положение: Эта команда стала чемпионом своей страны. «Линкольн» на 9 очков опередил ближайшего преследователя.

При этом «Линкольн» в среднем забивал фактически 3 гола за матч. Плюс команда проиграла лишь один раз в 27 матчах чемпионата Гибралтара.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 4:1 был обыгран «Линкс».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела одолеть «Европу» (2:0). А вот поединок с «Лайонс Гибралтар» завершился паритетом (1:1).

При этом «Линкольн» испытывает явный дефицит игровой практики. Тем не менее, полпреда Андорры команда должна проходить.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Гибралтарцы укомплектованы довольно качественно. Звезд в составе команды нет, но пару раундов она пройти явно постарается.

В двух своих последних матчах команда победила. Да и тылы гибралтарцев вполне надежны. Впрочем, в этом поединке их вряд ли загрузят работой.

«Интер Эскальдес»

Турнирное положение: «Интер Эскальдес» прошедший сезон провел продуктивно. Команда заняла 1-е место в турнирной таблице чемпионата Андорры.

Причем «Интер Эскальдес» на 6 очков опередил ближайшего преследователя. А вот пропустила команда 24 раза в 24 поединках чемпионата. Правда, забить ей удалось 47 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Каррою».

Несколько ранее команда одолела «Атлетик Эскальдес» (3:1). А вот в кубковом поединке она уступила этому сопернику (1:2).

В четырех своих последних матчах «Интер Эскальдес» неизменно пропускал. Зато в плане реализации команда выглядит довольно выгодно.

Состояние команды: Андоррцам за счастье будет пройти хотя бы один раунд квалификации. Клубы этой страны нечасто радуют своих болельщиков в еврокубках.

Команда уже почти два месяца не проводила официальных поединков. Тем не менее, «Интер Эскальдес» уж точно постарается сыграть достойно.

Андоррцы наверняка изберут тактику игры вторым номером. Да и тылы оппонента частенько совершают результативные ошибки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Линкольна» дают 2.15, а на «Интер Эскальдес» — 3.01; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.28.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.78 и 2.00.

Прогноз: Гибралтарцы выглядят монолитнее соперника, испытывающего к тому же проблемы в плане надежности тылов.

2.15 Победа «Линкольна» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Линкольн» — «Интер Эскальдес» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Линкольна» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.34 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Линкольн» — «Интер Эскальдес» позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.34.

Пять причин, почему ставка зайдет