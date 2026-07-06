7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вардар» и КуПС. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.
«Вардар»
Турнирное положение: Эта команда стала чемпионом Северной Македонии. «Вардар» на 9 очков опередил ближайшего преследователя.
При этом «Вардар» в среднем забивал чаще двух мячей за матч. Плюс команда проиграла лишь дважды в 33 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 3:2 был обыгран «Виртус».
До того команда не сумела одолеть «Да-Фиориту» (1:1). А вот поединок со «Шкендией» завершился яркой викторией (3:0).
При этом «Вардар» летом провел два спарринга. В них команда по разу победила и сыграла вничью. Да и в кадровом плане она несколько изменилась.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Македонцы укомплектованы довольно качественно. Звезд первой величины в составе команды, естественно, нет, но с амбициями полный ажур.
Команда не знает горечи поражений уже четыре месяца. Плюс «Вардар» довольно результативно атакует, да и финнов явно не боится!
КуПС
Турнирное положение: КуПС нынче лидирует в своем чемпионате. Команда имеет поровну очков с «Интером» Турку.
Причем КуПС в 15 турах чемпионата Финляндии уступил всего однажды. А вот забила команда 27 раз при 15 пропущенных мячах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. КуПС разгромил ХИК (4:0).
Несколько ранее команда перестреляла «Ильвес» (4:3). Да и ТПС был обыгран, пусть и с некоторой натугой (2:1).
В четырех своих последних матчах КуПС неизменно пропускал. Зато в плане реализации команда постепенно прибавляет.
Состояние команды: Финны победили в трех своих последних матчах. Так что с морально-психологической составляющей у них полный порядок.
Команда имеет преимущество над оппонентом. Чемпионат Финляндии в самом разгаре, плюс КуПС в трех последних поединках забил 10 мячей.
Финны уж точно не собираются отдавать инициативу сопернику. К тому же форвард Хайме Морено настрелял уже 8 мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вардара» дают 2.35, а на КуПС — 2.63; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.57 и 2.35.
Прогноз: Финны нынче набрали мощный ход, к тому же «Вардар» давненько не проводил официальных поединков.
Ставка: Победа КуПСа за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Македонцы испытывают недостаток игровой практики, тогда как чемпионат Финляндии в самом разгаре
- «Вардар» в двух летних спаррингах пропустил 3 мяча
- КуПС победил в трех своих последних поединках
- Финны в двух своих последних матчах настреляли 8 мячей
- КуПС не знает горечи поражений уже 2 месяца