прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 3.05

7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Страссен» и «Ла-Фиорита». Начало игры — в 20:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.05.

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«Страссен»

Турнирное положение: Эта команда заняла 4-е место в минувшем чемпионате Люксембурга. «Страссен» на 7 очков отстал от чемпиона.

При этом «Страссен» в среднем забивал два мяча за матч. Плюс команда проиграла лишь 6 раз в 30 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Страссен» в контрольной встрече переиграл «Викторию» Роспорт (2:0).

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До того команда подписала мировую с «Дифферданжем» (1:1). Да и поединок с «Мондорфом» завершился паритетом (0:0).

При этом «Страссен» уже без малого три месяца не знает горечи поражений. Зато в трех своих последних поединках команда пропустила всего один раз.

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Состояние команды: «Страссен» имеет довольно скромный подбор игроков. Даже по люксембургским меркам команда не считается топовой.

А вот санмаринский барьер команда априори должна проходить. «Страссен» качественно подготовился к сезону, и уж в родных стенах не упустит своего.

«Ла-Фиорита»

Турнирное положение: «Ла-Фиорита» в своем чемпионате финишировала на 2-м месте. Команда в финале плей-офф уступила «Виртусу».

Причем «Ла-Фиорита» в 30 матчах регулярного чемпионата забила 64 мяча. А вот пропустила команда 25 раз. Зато проиграла она только дважды.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ла-Фиорита» в спарринге не уступила «Вардару» (1:1).

Несколько ранее команда одолела «Тре Фьори» (3:1). А вот до того случилось то самое поражение от «Виртуса» (1:2).

В пяти своих последних матчах «Ла-Фиорита» победила 2 раза. Команде удалось отличиться 7 голами при пяти пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Санмаринцы крайне нестабильны. Победы даются чересчур натужно, да и вообще, полпреды страны-карлика традиционно не преуспевают в еврокубках.

Команда постарается дать достойный бой люксембуржцам. Вот только действовать ей придется исключительно вторым номером.

Даже в своем скромном чемпионате «Ла-Фиорита» не считается грандом. Да и в кадровом плане команда состоит из сплошных ноунеймов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страссен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.15, успех соперника — в 8.30.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.43.

Прогноз: Люксембуржцы выглядят монолитнее оппонента, и явно мотивированы соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

3.05 Фора «Страссена» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Страссен» — «Ла-Фиорита» принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Фора «Страссена» -2.5 за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.19 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Страссен» — «Ла-Фиорита» принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.19.

Пять причин, почему ставка зайдет