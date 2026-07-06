7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Страссен» и «Ла-Фиорита». Начало игры — в 20:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.05.
«Страссен»
Турнирное положение: Эта команда заняла 4-е место в минувшем чемпионате Люксембурга. «Страссен» на 7 очков отстал от чемпиона.
При этом «Страссен» в среднем забивал два мяча за матч. Плюс команда проиграла лишь 6 раз в 30 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Страссен» в контрольной встрече переиграл «Викторию» Роспорт (2:0).
До того команда подписала мировую с «Дифферданжем» (1:1). Да и поединок с «Мондорфом» завершился паритетом (0:0).
При этом «Страссен» уже без малого три месяца не знает горечи поражений. Зато в трех своих последних поединках команда пропустила всего один раз.
Состояние команды: «Страссен» имеет довольно скромный подбор игроков. Даже по люксембургским меркам команда не считается топовой.
А вот санмаринский барьер команда априори должна проходить. «Страссен» качественно подготовился к сезону, и уж в родных стенах не упустит своего.
«Ла-Фиорита»
Турнирное положение: «Ла-Фиорита» в своем чемпионате финишировала на 2-м месте. Команда в финале плей-офф уступила «Виртусу».
Причем «Ла-Фиорита» в 30 матчах регулярного чемпионата забила 64 мяча. А вот пропустила команда 25 раз. Зато проиграла она только дважды.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ла-Фиорита» в спарринге не уступила «Вардару» (1:1).
Несколько ранее команда одолела «Тре Фьори» (3:1). А вот до того случилось то самое поражение от «Виртуса» (1:2).
В пяти своих последних матчах «Ла-Фиорита» победила 2 раза. Команде удалось отличиться 7 голами при пяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Санмаринцы крайне нестабильны. Победы даются чересчур натужно, да и вообще, полпреды страны-карлика традиционно не преуспевают в еврокубках.
Команда постарается дать достойный бой люксембуржцам. Вот только действовать ей придется исключительно вторым номером.
Даже в своем скромном чемпионате «Ла-Фиорита» не считается грандом. Да и в кадровом плане команда состоит из сплошных ноунеймов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страссен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.15, успех соперника — в 8.30.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.43.
Прогноз: Люксембуржцы выглядят монолитнее оппонента, и явно мотивированы соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
Ставка: Фора «Страссена» -2.5 за 3.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.19.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Санмаринцы испытывают недостаток игровой практики
- «Страссен» в трех летних матчах забил 3 мяча при одном пропущенном
- «Ла-Фиорита» не блещет стабильностью результатов
- «Страссен» не знает горечи поражений уже почти 3 месяца
- «Страссен» победил в трех из четырех последних домашних матчей