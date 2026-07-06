7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Флориана» и «Шемрок Роверс». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Флориана»
Турнирное положение: Эта команда стала чемпионом Мальты. «Флориана» в финале плей-офф переиграла «Марсакслокк».
При этом «Флориана» в среднем забивала реже двух мячей за матч. Плюс команда проиграла лишь один раз в 16 матчах регулярного чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Это была та самая победа в финале.
До того команда лишь в серии пенальти одолела «Валетту». А вот поединок с «Гзирой» завершился непростой викторией (1:0).
При этом «Флориана» давненько не проводила официальных матчей. Да и в трех своих последних поединках она забила всего три мяча.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Мальтийский чемпион укомплектован довольно скромно. Плюс команда имеет относительно надежные тылы.
Команда не знает горечи поражений в трех последних поединках. Плюс «Флориана» мотивирована пройти как можно дальше в еврокубках.
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» нынче лидирует в своем чемпионате. Команда на 7 очков оторвалась от ближайшего преследователя.
Причем «Шемрок Роверс» в 25 матчах забил 40 мячей. А вот пропустила команда 22 раза в чемпионате. Показатели скромные, но пока достаточные для лидерства.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шемрок Роверс» переиграл «Слайго Роверс» (2:1).
Несколько ранее команда в спарринге одолела «Хиберниан» (1:0). Зато уверенно был обыгран «Голуэй Юнайтед» (3:1).
В четырех своих последних матчах «Шемрок Роверс» неизменно пропускал. Зато победила команда трижды кряду.
Состояние команды: «Роверс» ныне находятся в приличных кондициях. Последние успехи добавляют уверенности перед стартом квалификации Лиги чемпионов.
Команда имеет преимущество над оппонентом. Чемпионат Ирландии в самом разгаре, плюс «Шемрок Роверс» в трех последних поединках забил 6 мячей.
Ирландцы априори сильнее полпреда мальтийского чемпионата. К тому же Грэм Берк наколотил семь мячей в чемпионате. Теперь бы продолжить этот запал в еврокубках!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шемрок Роверс» дают 1.57, а на «Флориану» — 5.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.80.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.80 и 2.00.
Прогноз: Ирландцы нынче выглядят весьма выгодно, к тому же «Флориана» испытывает явный недостаток игровой практики.
Ставка: Фора «Шемрок Роверс» -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Мальтийцы испытывают недостаток игровой практики, тогда как чемпионат Ирландии в самом разгаре
- «Флориана» в трех летних матчах забила всего 3 мяча
- «Шемрок Роверс» победил в трех своих последних поединках
- Ирландцы в пяти своих последних матчах пропустили 3 мяча
- «Роверс» не знают горечи поражений 4 матча кряду