прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.60

7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Флориана» и «Шемрок Роверс». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Флориана»

Турнирное положение: Эта команда стала чемпионом Мальты. «Флориана» в финале плей-офф переиграла «Марсакслокк».

При этом «Флориана» в среднем забивала реже двух мячей за матч. Плюс команда проиграла лишь один раз в 16 матчах регулярного чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Это была та самая победа в финале.

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До того команда лишь в серии пенальти одолела «Валетту». А вот поединок с «Гзирой» завершился непростой викторией (1:0).

При этом «Флориана» давненько не проводила официальных матчей. Да и в трех своих последних поединках она забила всего три мяча.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Мальтийский чемпион укомплектован довольно скромно. Плюс команда имеет относительно надежные тылы.

Команда не знает горечи поражений в трех последних поединках. Плюс «Флориана» мотивирована пройти как можно дальше в еврокубках.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» нынче лидирует в своем чемпионате. Команда на 7 очков оторвалась от ближайшего преследователя.

Причем «Шемрок Роверс» в 25 матчах забил 40 мячей. А вот пропустила команда 22 раза в чемпионате. Показатели скромные, но пока достаточные для лидерства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шемрок Роверс» переиграл «Слайго Роверс» (2:1).

Несколько ранее команда в спарринге одолела «Хиберниан» (1:0). Зато уверенно был обыгран «Голуэй Юнайтед» (3:1).

В четырех своих последних матчах «Шемрок Роверс» неизменно пропускал. Зато победила команда трижды кряду.

Состояние команды: «Роверс» ныне находятся в приличных кондициях. Последние успехи добавляют уверенности перед стартом квалификации Лиги чемпионов.

Команда имеет преимущество над оппонентом. Чемпионат Ирландии в самом разгаре, плюс «Шемрок Роверс» в трех последних поединках забил 6 мячей.

Ирландцы априори сильнее полпреда мальтийского чемпионата. К тому же Грэм Берк наколотил семь мячей в чемпионате. Теперь бы продолжить этот запал в еврокубках!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шемрок Роверс» дают 1.57, а на «Флориану» — 5.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.80.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.80 и 2.00.

Прогноз: Ирландцы нынче выглядят весьма выгодно, к тому же «Флориана» испытывает явный недостаток игровой практики.

2.60 Фора «Шемрок Роверс» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Флориана» — «Шемрок Роверс» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Шемрок Роверс» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Флориана» — «Шемрок Роверс» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет