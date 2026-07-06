В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций албанский «Эльбасани» будет принимать БАТЭ из Беларуси. Игра пройдет в Эльбасани 7 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Эльбасани»
Турнирная таблица: «Эльбасани» — серебряный призер Суперлиги Албании. По ходу сезона участник Лиги конференций набрал 37 очков и уступил чемпионство «Эгнатии».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Эльбасани» провёл товарищескую игру против черногорского клуба «Петровац» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Эльбасани» одержал три победы и потерпел два поражения.
БАТЭ
Турнирная таблица: БАТЭ завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Беларуси. В финале турнира борисовчане переиграли в серии пенальти минское «Динамо» (1:1, 8:7 — по пенальти).
В нынешнем розыгрыше чемпионата Беларуси БАТЭ занимает 15-е место, набрав в 14 играх всего 9 очков.
Последние матчи: В матче 14 тура высшей лиги Беларуси борисовчане с минимальным счётом проиграли «Гомелю» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Белорусский клуб не может одержать победу в третьем матче подряд. Помимо неудачной игры с «Гомелем» футболисты БАТЭ также проиграли командам «Торпедо-БелАЗ» (0:3), «Арсенал Дзержинск» (2:3).
Статистика для ставок
- «Эльбасани» — серебряный призёр чемпионата Албании
- БАТЭ — обладатель Кубка Беларуси
- «Эльбасани» и БАТЭ ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Эльбасани» ставки принимаются букмекерами с
коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.32. На победу БАТЭ — 3.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.59.
Прогноз: БАТЭ подходит к старту Лиги конференций не в самой лучшей игровой форме. Беларусы не могут одержать победу на протяжении трёх матчей подряд. Обладатели Кубка Беларуси находятся в зоне вылета внутреннего первенства. Ожидаем, что «Эльбасани» воспользуется проблемами беларусов и добьется положительного результата в первом матче первого раунда Лиги конференций.
Ставка: Победа «Эльбасани» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.16.