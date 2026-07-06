прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.20

7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Борац» Баня-Лука и «Левски». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Борац» Баня-Лука

Турнирное положение: Эта команда уверенно стала чемпионом Боснии и Герцеговины. «Борац» Баня-Лука аж на 15 очков опередил ближайшего преследователя.

При этом «Борац» Баня-Лука в среднем забивал два гола за матч. Плюс команда проиграла лишь 4 раза в 36 матчах прошедшего чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борац» был бит «Ахматом» (1:3).

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До того команда не сумела переиграть «Нови Белград» (1:1). А вот поединок с «Сутьеской» завершился минимальной победой.

При этом «Борац» Баня-Лука летом провел четыре контрольных поединка. В них команда победила два раза при одной коллизии. Боснийцы забили 11 мячей при четырех пропущенных.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Боснийский чемпион в кадровом плане укомплектован довольно скромно. Зато команда имеет надежные тылы, пропустив всего 20 мячей в минувшем чемпионате.

Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Притом, что до того были добыты две победы. Так что стабильность результатов явно не ходит в союзниках «Бораца»…

«Левски»

Турнирное положение: «Левски» в минувшем чемпионате Болгарии финишировал на первом месте. Команда на 14 очков оторвалась от ближайших преследователей.

Причем «Левски» в 36 матчах чемпионата забил 71 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз при всего пяти поражениях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Левски» в спарринге разгромил «Радник» (5:0).

Несколько ранее команда расписала мировую с «Ботевом» Враца (1:1). Зато «Этыр» был обыгран легко и непринужденно (6:0).

В четырех летних контрольных матчах «Левски» разжился тремя победами. В них команда отличилась 16 забитыми мячами при всего одном пропущенном. Шикарные показатели!

Состояние команды: «Левски» ныне находится в приличных кондициях. Яркие успехи в спаррингах добавляют уверенности перед стартом в еврокубках.

Команда имеет весьма надежные тылы. «Левски» сумел опередить сильный «Лудогорец», к тому же настроен на проход непосредственно в групповой этап главного клубного турнира Старого Света.

Болгары выглядят априори сильнее боснийцев. К тому же, в отличие от оппонента, команда выгодно смотрелась в контрольных поединках. Забивали болгары на любой вкус!

На что ставят в матче Борац Баня-Лука — Левски Букмекерские коэффициенты на матч Борац Баня-Лука — Левски: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Левски» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.20, тогда как победа соперника — в 3.30.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.70, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.44.

Прогноз: «Левски» шикарно выглядел в летних спаррингах, тогда как «Борац» не блещет стабильностью результатов.

2.20 Победа «Левски» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Борац» Баня-Лука — «Левски» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Левски» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.70 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Борац» Баня-Лука — «Левски» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.70.

Пять причин, почему ставка зайдет