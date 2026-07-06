7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Борац» Баня-Лука и «Левски». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Борац» Баня-Лука
Турнирное положение: Эта команда уверенно стала чемпионом Боснии и Герцеговины. «Борац» Баня-Лука аж на 15 очков опередил ближайшего преследователя.
При этом «Борац» Баня-Лука в среднем забивал два гола за матч. Плюс команда проиграла лишь 4 раза в 36 матчах прошедшего чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борац» был бит «Ахматом» (1:3).
До того команда не сумела переиграть «Нови Белград» (1:1). А вот поединок с «Сутьеской» завершился минимальной победой.
При этом «Борац» Баня-Лука летом провел четыре контрольных поединка. В них команда победила два раза при одной коллизии. Боснийцы забили 11 мячей при четырех пропущенных.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Боснийский чемпион в кадровом плане укомплектован довольно скромно. Зато команда имеет надежные тылы, пропустив всего 20 мячей в минувшем чемпионате.
Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Притом, что до того были добыты две победы. Так что стабильность результатов явно не ходит в союзниках «Бораца»…
«Левски»
Турнирное положение: «Левски» в минувшем чемпионате Болгарии финишировал на первом месте. Команда на 14 очков оторвалась от ближайших преследователей.
Причем «Левски» в 36 матчах чемпионата забил 71 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз при всего пяти поражениях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Левски» в спарринге разгромил «Радник» (5:0).
Несколько ранее команда расписала мировую с «Ботевом» Враца (1:1). Зато «Этыр» был обыгран легко и непринужденно (6:0).
В четырех летних контрольных матчах «Левски» разжился тремя победами. В них команда отличилась 16 забитыми мячами при всего одном пропущенном. Шикарные показатели!
Состояние команды: «Левски» ныне находится в приличных кондициях. Яркие успехи в спаррингах добавляют уверенности перед стартом в еврокубках.
Команда имеет весьма надежные тылы. «Левски» сумел опередить сильный «Лудогорец», к тому же настроен на проход непосредственно в групповой этап главного клубного турнира Старого Света.
Болгары выглядят априори сильнее боснийцев. К тому же, в отличие от оппонента, команда выгодно смотрелась в контрольных поединках. Забивали болгары на любой вкус!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Левски» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.20, тогда как победа соперника — в 3.30.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.70, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.44.
Прогноз: «Левски» шикарно выглядел в летних спаррингах, тогда как «Борац» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Левски» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.70.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Болгары настреляли 16 мячей в 4 летних контрольных поединках
- «Борац» Баня-Лука в двух своих последних спаррингах пропустил 4 мяча
- «Левски» не проигрывает уже 2 месяца
- Боснийцы несколько нестабильны в плане результатов
- «Левски» в четырех летних спаррингах пропустил всего один раз