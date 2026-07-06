В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Арарат-Армения» будет принимать «Ригу». Игра пройдет в Ереване 7 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Арарат-Армения»
Турнирная таблица: «Арарат-Армения» — чемпион своей страны. В 27 матчах внутреннего первенства участник Лиги чемпионов набрал 60 очков, опередив своего преследователя — клуб «Ноа» на 4 пункта. В минувшем сезоне команда из Еревана одержала 18 побед, 6 встреч сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
Последние матчи: Перед стартом нового еврокубкового сезона «Арарат-Армения» провёл две товарищеские игры, сыграв вничью с сербской «Войводиной» (1:1) и словенской «Мурой» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Арарат-Армения» не проигрывает с 10 мая, тогда армянский коллектив уступил в чемпионате Армении команде «Ноа» (0:4). С тех пор участник Лиги чемпионов одержал две победы и две встречи сыграл вничью.
«Рига»
Турнирная таблица: «Рига» — чемпион Латвии. В минувшем сезоне клуб набрал 88 очков, одержав 27 побед, сыграв 7 встреч вничью и потерпев 2 поражения. В нынешнем розыгрыше латвийского первенства рижане занимают вторую строчку и отстают от лидера РФШ на 1 пункт.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Рига» сыграла матч чемпионата Латвии против «Елгавы» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Рига» подходит к матчу с впечатляющей серией из 19 матчей без поражений, одержав 15 побед и сыграв 4 встречи вничью.
Статистика для ставок
- «Арарат-Армения» — чемпион Армении
- «Рига» — чемпион Латвии
- «Арарат-Армения» и «Рига» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.16. Ничья оценивается в 3.49. На победу «Арарат-Армении» — 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
Прогноз: «Рига» демонстрирует яркую беспроигрышную серию, которая насчитывает 19 матчей. Ожидается интересная и равная игра со стороны чемпионов Армении и Латвии. Предлагам рискнуть и остановить свой выбор на победе «Риги».
Ставка: Победа «Риги» с коэффициентом 2.16.
Прогноз: В среднем «Рига» забивает более двух мячей за игру, «Арарат-Армения» обычно без своего гола с поля не уходят. Таким образом ожидаем яркую игру в исполнении обеих команд.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.