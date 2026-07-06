Забьёт ли Месси больше Салаха?

прогноз на схватку Месси и Салаха в 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 2.00

7 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Аргентина и Египет. Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Аргентина

Турнирное положение: Аргентина, как и подобает действующему чемпиону мира, легко выиграла свою группу с девятью очками и разницей мячей 8-1.

Команда в итоге опередила Австрию и Алжир, которые отстали от нее на пять баллов, а также Иорданию, ставшую аутсайдером квартета без единого пункта.

Последние матчи: казалось, что и в первом раунде плей-офф «альбиселесте» легко обыграют Кабо-Верде, но неожиданно им пришлось вырывать победу в дополнительное время — 3:2.

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Финиш группового раунда чемпионата мира Лионель Месси и компания завершили разгромной победой над Иорданией с результатом 3:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Балерди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах — официальных и товарищеских — Аргентина неизменно выигрывала, если также учитывать и не основное время.

И такая форма, и более высокий класс действующего чемпиона мира делают его фаворитом грядущей игры, хотя соперник способен как минимум осложнить ему жизнь.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с семью голами.

Египет

Турнирное положение: Египет занял вторую позицию в своей группе, хотя совсем немного проиграла победителю квартета — Бельгии.

Команда лишь по разнице мячей проиграла «Красным Дьяволам», а также на два балла обошла третий в таблице Иран и на четыре — последнюю Новую Зеландию.

Последние матчи: в 1/16 финала представителю Африки пришлось пережить напряженную битву с Австралией (1:1), которую обыграл лишь в серии пенальти.

Ранее в последнем туре группового раунда североамериканского мундиаля «Фараоны» также не выиграли в основное время, с аналогичным счетом сыграв вничью с Ираном.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса Египет выиграл лишь дважды (включая не основное время) при двух ничьих и одном поражении.

Это явно не та форма, которая вселяет оптимизм болельщикам Мохаммеда Салаха и компании, особенно в противостоянии с действующим чемпионом мира, поэтому у них невысокие шансы.

Эмам Ашур — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Аргентина — Египет Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Египет: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали больше двух голов

в четырех из пяти последних матчей Аргентина забивала больше двух голов

в трех из четырех последних матчей Египта забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.75, успех Египта — в 8.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.83.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали больше двух голов. Такой сценарий воплотился в жизнь в трех из четырех поединков сборной на ЧМ-2026.

И хотя в трех из четырех последних матчей Египта забивали меньше трех мячей, результативность фаворита игры обещает стать решающим фактором.

2.00 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Аргентина — Египет принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что действующий чемпион мира забьет больше двух мячей, ведь это удалось ему в четырех из пяти последних поединков.

2.90 Тотал Аргентины больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч Аргентина — Египет принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: тотал Аргентины больше 2,5 голов за 2.90