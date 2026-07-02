2 июля в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют Испания и Австрия. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.
Испания
Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.
Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 «красная фурия» после неожиданной нулевой ничьи с Кабо-Верде обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Уругвай (1:0).
Перед мундиалем команда Луиса де ла Фуэнте провели две встречи — сначала «красная фурия» сыграла вничью с Ираком (1:1), а затем обыграла Перу (3:1).
Состояние команды: «Красная фурия» вполне ожидаемо вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе и готовы показать себя во всей красе.
Одним из немаловажных вопросов остается игровая форма Ламина Ямаля, который плавно получал игровую практику на этом турнире.
Австрия
Перед матчем: Австрийцы заняли вторую строчку в группе J, набрав 4 очка за три тура при разнице мячей 6:6.
Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 австрийцы обыграли Иорданию (3:1), проиграли Аргентине (0:2), а в заключительном туре спаслись от поражения в матче против Алжира (3:3).
Перед мундиалем команда Ральфа Рангника провела одну контрольную встречу против Туниса, где одержала минимальную победу.
Состояние команды: Команда Ральфа Рангника вполне себе ожидаемо вышла в плей-офф мундиаля, но уже в первом раунде австрийцам будет непросто.
Вряд ли что-то стоит ожидать от «орлов» в матче против Испании, но бой точно попробуют дать.
Статистика для ставок
- В тринадцати последних матчах Испания не проигрывала
- Австрия не проигрывала в семи встречах из восьми последних
- Команды впервые сыграют друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.40, а победа сборной Австрии — в 9.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 1.98.
Прогноз: Обе команды будут настроены победить и любят забивать, так что стоит ожидать голов как от «красной фурии», так и от «орлов».
Ставка: Обе забьют за 2.23.
Прогноз: Также можно поставить на то, что Испания забьет в обоих таймах.
Ставка: Испания забьет в обоих таймах за 2.15