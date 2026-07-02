прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.23

2 июля в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют Испания и Австрия. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.

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Испания

Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.

Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 «красная фурия» после неожиданной нулевой ничьи с Кабо-Верде обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Уругвай (1:0).

Перед мундиалем команда Луиса де ла Фуэнте провели две встречи — сначала «красная фурия» сыграла вничью с Ираком (1:1), а затем обыграла Перу (3:1).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красная фурия» вполне ожидаемо вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе и готовы показать себя во всей красе.

Одним из немаловажных вопросов остается игровая форма Ламина Ямаля, который плавно получал игровую практику на этом турнире.

Австрия

Перед матчем: Австрийцы заняли вторую строчку в группе J, набрав 4 очка за три тура при разнице мячей 6:6.

Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 австрийцы обыграли Иорданию (3:1), проиграли Аргентине (0:2), а в заключительном туре спаслись от поражения в матче против Алжира (3:3).

Перед мундиалем команда Ральфа Рангника провела одну контрольную встречу против Туниса, где одержала минимальную победу.

Состояние команды: Команда Ральфа Рангника вполне себе ожидаемо вышла в плей-офф мундиаля, но уже в первом раунде австрийцам будет непросто.

Вряд ли что-то стоит ожидать от «орлов» в матче против Испании, но бой точно попробуют дать.

На что ставят в матче Испания — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В тринадцати последних матчах Испания не проигрывала

Австрия не проигрывала в семи встречах из восьми последних

Команды впервые сыграют друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.40, а победа сборной Австрии — в 9.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 1.98.

Прогноз: Обе команды будут настроены победить и любят забивать, так что стоит ожидать голов как от «красной фурии», так и от «орлов».

2.23 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Испания — Австрия позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Обе забьют за 2.23.

Прогноз: Также можно поставить на то, что Испания забьет в обоих таймах.

2.15 Испания забьет в обоих таймах Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Испания — Австрия позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Испания забьет в обоих таймах за 2.15