В очередном экспрессе проанализируем две встречи ЧМ-2026 и игру чемпионата Белоруссии. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.95.

Испания — Австрия

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала

Чемпионы Евро‑2024 уверенно выиграли группу Н с 7 очками, постепенно раскачиваясь с каждым матчем. При этом Испания забила пять мячей и не пропустила ни одного.

Сначала была ничья с Кабо‑Верде (0:0), затем последовал разгром Саудовской Аравии (4:0) и непростая победа над Уругваем (1:0). Видно, что сейчас сборная Испании гораздо более сбалансирована и прагматична, чем двумя годами ранее, но фирменный атакующий стиль никуда не делся.

Сборная Австрии с большим трудом пробилась в плей‑офф, заняв второе место в группе J с 4 очками. Решающим стал триллер с Алжиром (3:3) в третьем туре: команда Ральфа Рангника спаслась от поражения, забив на 90+6‑й минуте. До этого Австрия уступила Аргентине (0:2) и уверенно переиграла Иорданию (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Сборная старается играть в атакующий футбол с постоянным прессингом, но это часто оголяет тылы и приводит к необязательным голам. Испания даже без Нико Уильямса легко способна этим воспользоваться и забить пару мячей.

Прогноз: индивидуальный тотал Испании больше 1,5 за 1,50 в основное время.

Португалия — Хорватия

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала

Игра Португалии на турнире пока оставляет вопросы: команда стала только второй в группе К с 5 очками, пропустив вперёд Колумбию (7). В первом туре португальцы не смогли переиграть ДР Конго (1:1).

Затем разгромили откровенно слабый Узбекистан (5:0) и сыграли вничью с Колумбией (0:0). Главная проблема сборной — отсутствие забивного нападающего; при этом в остальных линиях у команды есть игроки мирового уровня.

В группе L Хорватия финишировала на второй строчке после Англии с 6 очками — это можно назвать неплохим результатом. Сначала сборная в ярком матче уступила лидеру квартета (2:4), затем одержала победы над Панамой (1:0) и Ганой (2:1).

Обе игры получились очень непростыми: с Панамой мяч долго не шёл в ворота, и забить удалось только во втором тайме, а встреча с Ганой была равной — но сказался класс хорватов. В целом у Хорватии наблюдается дисбаланс в игре: лидеры постарели, а новых звёзд особо не видно. Даже с Криштиану на острие атаки Португалия должна обыгрывать нынешних хорватов.

Прогноз: победа Португалии за 1,79 в основное время.

«Минск» — «Динамо» (Минск)

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

Сейчас «Минск» располагается на 7‑м месте в таблице чемпионата с 19 очками — это нормальный результат для клуба (в прошлом сезоне «столичные» были пятыми). В 13‑м туре команда в гостях не смогла обыграть брестское «Динамо» (0:0).

До этого была ничья с одним из лидеров — витебским «Макслайном» (2:2) на своём поле — и поражение на выезде от «Барановичей» (1:2). Сейчас команду тренирует Артём Челядинский.

Самый титулованный клуб страны по праву возглавляет таблицу чемпионата с 30 очками. В прошлом туре минское «Динамо» неожиданно потеряло очки в матче с «Витебском» (1:1), а до этого уверенно переиграло «Неман» (3:1). Также команда одержала победу в Кубке Белоруссии над «Слуцком».

В этом сезоне коллектив Александра Шагойко демонстрирует очень сбалансированный футбол и намерен вернуть себе чемпионский титул. При этом сам наставник имеет вопросы к «Макслайну», где ранее работал. «Бело‑голубым» нельзя терять очки в этой игре — фактически это домашняя встреча.

Прогноз: победа минского «Динамо» за 1,47.

3.95 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,95.