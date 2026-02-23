24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и КПР. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Саутгемптон — КПР с коэффициентом для ставки за 2.90.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» борются за попадание в стыковые матчи. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Саутгемптон» на 4 очка отстает от искомой шестой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Святые» не сумели переиграть «Чарльтон» (1:1).
До того команда в овертайме дожала «Лестер» (2:1). Да и еще один поединок с «лисам» получился успешным (4:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла четыре виктории. В этих поединках «Саутгемптон» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Святые» находятся на некотором подъеме. Команда не знает горечи поражений уже 7 матчей кряду.
Причем «Саутгемптон» традиционно успешно противостоит КПР. В пяти последних очных поединках команда пять раз обыграла соперника.
КПР
Турнирное положение: «Рейнджеры» привычно ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем КПР на 4 очка отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Рейнджеры» одолели забуксовавший «Халл Сити» (3:1).
До того команда дома была бита «Блэкберном» (1:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Чарльтоном» (0:0).
При этом КПР в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Рейнджеры» крайне нестабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом КПР в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «святых» команда не может обыграть уже долгих 13 лет.
Команда в пяти последних очных поединках уступила «Саутгемптону» с разницей в один гол. А вот виктория над «Халл Сити» должна по-хорошему завести «рейнджеров».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Саутгемптон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 1.72 и 2.00.
Прогноз: «Саутгемптон» мечтает подтянуться к топ-6, к тому же исторически успешно противостоит «рейнджерам».
Ставка: Фора «Саутгемптона» -1.5 за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Рейнджеры» не смогут рассчитывать на угодившего в лазарет лидера атак Румарна Баррелла
- В отличной форме пребывает хавбек «святых» Финн Азаз, настрелявший уже 7 мячей в текущем чемпионате
- «Святые» одолели КПР в 5 последних очных поединках
- «Саутгемптон» не проигрывает уже 7 матчей кряду
- «Святые» в родных стенах пропускают в среднем реже гола за матч