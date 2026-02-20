21 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Монако». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ланс — Монако с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланс» на один пункт опережает ПСЖ. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» разгромили «Париж» (5:0).
До того команда уверенно переиграла «Ренн» (3:1). Да и поединок с «Труа» завершился успехом (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Самсон Байду — травмирован.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила 4 раза кряду.
Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на вершине таблицы. «Кроваво-золотые» явно будут активно атаковать.
«Монако»
Турнирное положение: «Монегаски» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Монако» на 3 пункта отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монегаски» уступили ПСЖ (2:3).
До того команда уверенно переиграла «Нант» (3:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ниццей» (0:0).
При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эрик Дайер, Ансу Фати, Тило Керер, Кассум Уаттара — травмированы. Александр Головин — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Монегаски» крайне нестабильны. К тому же клубный лазарет фактически переполнен.
При этом «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и от последнего поражения от ПСЖ команда еще вряд ли отошла.
Команда в двух последних очных встречах уступила «Лансу». А вот в нынешней диспозиции «монегаски» намерены разжиться очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается дать бой действующему лидеру чемпионата.
Статистика для ставок
- «Ланс» забивает в среднем 2 мяча за матч
- «Монако» в 2 последних очных поединках уступил «Лансу»
- «Ланс» победил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.
Прогноз: «Ланс» мотивирован продолжить свой победный путь, и явно сразу активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, тогда как оппонент в последних матчах не преуспевал.
Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20