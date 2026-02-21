В субботу, 21 февраля, «Ланс» примет на своем поле «Монако» в рамках 23-го тура чемпионата Франции по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура чемпионата Франции по футболу «Ланс» — «Монако». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ланс»: Риссьер Робин, Челик Нидал, Ганиу Пьер, Сарр Маланг, Абдулхамид Сауд, Томассон Адриан, Булатович Андрия, Юдоль Матьё, Товен Флорьян, Сен-Максимен Аллан, Эдуар Одсонн.

«Монако»: Кён Филипп, Тезе Джордан, Керер Тило, Фас Ваут, Кайо Энрике, Закария Денис, Камара Ламин, Дьятта Крепен, Кулибали Мамаду, Адингра Симон, Балогун Фоларин.

«Ланс»

«Ланс» выступает выше всяческих похвал в нынешнем сезоне и в данный момент лидирует в чемпионате Франции, опережая главного преследователя (ПСЖ) на одно очко. На счету «кроваво-золотых» 52 набранных очка в 22-х турах, а разница забитых и пропущенных мячей сильно плюсовая (42:17).

Нынешняя победная серия «Ланса» составляет три матча, в которых поочередно были обыграны: «Гавр» (1:0), «Ренн» (3:1) и «Париж» (5:0). Отдельно стоит обратить внимание на малое количество пропущенных мячей, что говорит о качестве линии обороны. В 15-ти последних матчах «Ланса» во всех турнирах, команда добыла 14 побед и только одну встречу проиграла.

«Монако»

Для «Монако» нынешний сезон в Лиге 1 складывается не очень удачно. В данный момент «монегаски» даже не попадают в еврокубковую зону, занимая лишь восьмую строчку в турнирной таблице. На счету команды всего 31 набранное очко, а разница забитых и пропущенных мячей — 53:34.

В последних четырех турах чемпионата Франции «Монако» добыл две победы: над «Ренном» (4:0) и «Нантом» (3:1), остальные встречи завершил вничью — с «Гавром» (0:0) и «Ниццей» (0:0). Накануне «монегаски» провели матч 1/16 финала против ПСЖ и обидно уступили (2:3), ведя в счет по ходу той встречи.

Личные встречи

Между собой соперники играют с попеременным успехом, но в последнее время доминирует «Ланс», который выиграл две предыдущие очные дуэли: 4:0 дома и 1:4 в гостях.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16