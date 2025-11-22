прогноз на матч Примеры, ставка за 2.80

«Барселона» встретится с «Атлетиком» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 22 ноября и начнется в 18:15 по мск.

«Барселона»

Турнирное положение: После 12-и туров в испанской Примере «сине-гранатовые» занимают 2-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Барселона» отстает от «Реала» на 3 балла.

На своем поле каталонская команда выступает пока что безупречно. «Барселона» набрала максимальные 15 очков дома, пропустив за 5 встреч всего 3 гола при 16-и забитых.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Барселона» обыграла «Сельту» со счетом 4:2. До этого «сине-гранатовые» поделили очки с «Брюгге» (3:3) в общем этапе Лиги чемпионов.

В последних 3-х встречах Примеры команда дважды победила и однажды уступила «Реалу» со счетом 1:2. За этот отрезок «Барселона» также обыграла «Эльче» (3:1).

Не сыграют: Де Йонг (красная карточка), Гави и Тер Стеген (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Барселона» показывает отличные результаты на старте сезона, но «сине-гранатовые» по-прежнему отстают от «Реала» на 3 балла. Вся борьба еще впереди.

У «Барселоны» продолжает стабильно забивать голы нападающий Роберт Левандовский. Форвард входит в топ-3 лучших бомбардиров Примеры, забив 7 голов.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из Бильбао располагается на 7-й позиции в таблице Примеры с 17-ю очками в активе после 12-и туров. «Атлетик» отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 пунктов.

В гостях команда выступает гораздо хуже, нежели на своем поле. На чужом поле «Атлетик» набрал 4 очка из 15-и возможных, занимая по этому показателю 12-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда из Бильбао обыграла «Овьедо» со счетом 1:0, забив победный гол на 25-й минуте. До этого «Атлетик» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в Лиге чемпионов.

В прошедших 5-и матчах в Примере команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Эльче» (0:0). За этот отрезок «Атлетик» смог забить 5 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Альварес (допинг), Руиз де Галаррета (перебор желтых карточек), Эгилус, Прадос Диаз, Саннади и Уильямс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Атлетик» продолжает отчаянную борьбу за выход в зону еврокубков. Команде не хватает всего пары очков, чтобы претендовать на топ-6 в лиге.

«Атлетику» тяжело даются матчи против «Барселоны». В последних 3-х очных встречах команда трижды проигрывала «сине-гранатовых» (1:2, 0:2 и 0:3).

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах во всех турнирах «Барселона» ни разу не проиграла, забив за этот отрезок 10 голов

«Атлетик» проиграла в 3-х матчах во всех турнирах из последних 4-х

В последних 3-х очных встречах «Барселона» непременно обыгрывала «Атлетик»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.40, победа «Атлетика» — 6.80, ничья — за 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.45 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Барселона» уверенно обыграет «Атлетик».

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.80.

Прогноз: «Барселона» попытается активно начать встречу.

Ставка: Победа «Барселоны» в 1-м тайме за 1.85.