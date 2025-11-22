В субботу, 22 ноября, «Барселона» примет «Атлетик» из Бильбао в рамках 13-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:05 Матч пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу», вмещающем 99 354 зрителя.

17:55 Главным судьей матча будет Хосе Санчес Мартинес.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Бальде, Кунде, Кубарси, Мартин, Фермин, Ольмо, Ямаль, Левандовски, Торрес.

«Атлетик»: Симон, Горосабель, Вивиан, Лапорт, Берчиче, Руис, Хаурехисар, Сансет, Гомес, Беренгер, Уильямс.

«Барселона»

После 12-и туров в испанской Примере «сине-гранатовые» занимают 2-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Барселона» отстает от «Реала» на 3 балла. На своем поле каталонская команда выступает пока что безупречно. «Барселона» набрала максимальные 15 очков дома, пропустив за 5 встреч всего 3 гола при 16-и забитых. В прошедшем поединке «Барселона» обыграла «Сельту» со счетом 4:2. До этого «сине-гранатовые» поделили очки с «Брюгге» (3:3) в общем этапе Лиги чемпионов. В последних 3-х встречах Примеры команда дважды победила и однажды уступила «Реалу» со счетом 1:2. За этот отрезок «Барселона» также обыграла «Эльче» (3:1).

«Барселона» показывает отличные результаты на старте сезона, но «сине-гранатовые» по-прежнему отстают от «Реала» на 3 балла. Вся борьба еще впереди. У «Барселоны» продолжает стабильно забивать голы нападающий Роберт Левандовский. Форвард входит в топ-3 лучших бомбардиров Примеры, забив 7 голов. Не помогут команде в отчетной встрече Де Йонг (красная карточка), Гави и Тер Стеген (у обоих — травмы).

«Атлетик»

Команда из Бильбао располагается на 7-й позиции в таблице Примеры с 17-ю очками в активе после 12-и туров. «Атлетик» отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 пунктов. В гостях команда выступает гораздо хуже, нежели на своем поле. На чужом поле «Атлетик» набрал 4 очка из 15-и возможных, занимая по этому показателю 12-ю строчку в лиге. В прошлом поединке команда из Бильбао обыграла «Овьедо» со счетом 1:0, забив победный гол на 25-й минуте. До этого «Атлетик» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в Лиге чемпионов. В прошедших 5-и матчах в Примере команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Эльче» (0:0). За этот отрезок «Атлетик» смог забить 5 голов при таком же количестве пропущенных.

«Атлетик» продолжает отчаянную борьбу за выход в зону еврокубков. Команде не хватает всего пары очков, чтобы претендовать на топ-6 в лиге. «Атлетику» тяжело даются матчи против «Барселоны». В последних 3-х очных встречах команда трижды проигрывала «сине-гранатовых» (1:2, 0:2 и 0:3). Не помогут команде в отчетной встрече Альварес (допинг), Руиз де Галаррета (перебор желтых карточек), Эгилус, Прадос Диаз, Саннади и Уильямс (у всех — травмы).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В 2 играх Ла Лиги победила «Барселона», дома 2:1, на выезде в Бильбао 0:3. Так же команды сыграли в 1/2 финала Суперкубка Испании, тогда «Барса» взяла верх со счетом 2:0.

За всю историю команды сыграли 245 матчей. В 125 играх победила «Барса», в 80 «Атлетик», оставшиеся 40 матчей завершились вничью.

