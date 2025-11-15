15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Швейцария и Швеция. Начало встречи — в 22:45 мск.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10-ю баллами в активе занимает первую позицию в группе.

Команда на три балла опережает Косово, которое занимает второе место (возможный плей-офф), и на семь пунктов третью в таблице Словению, поэтому в случае выигрыша оформит выход на мундиаль 2026 года.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разошелся мировой со Словенией (0:0).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на выездной арене одержал победу над как раз нынешним соперником со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Швейцария выиграла шесть раз при одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Брель Эмболо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Швеция

Турнирное положение: Швеция после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, четвертую позицию в группе с одним баллом в активе.

Команда на шесть пунктов отстает от второго в таблице Косова, поэтому может выйти на ЧМ-2026 только через плей-офф, а также на два очка — от третьей в квартете Словении.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Косова (0:1).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь на своей арене с результатом 0:2 проиграл как раз нынешнему сопернику.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Швеция проиграла, а в четырех последних матчах ни разу не выиграла.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Энтони Эланга и Ясин Айяри — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Швейцарии хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах Швеция проиграла и не забила

в трех последних матчах Швеции забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 4.20, успех Швеции — в 5.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. При этом в двух последних домашних поединках они не пропускали.

Между тем, в трех последних матчах гости не забивали.

2.05 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Швейцария — Швеция принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Швеции.

2.15 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Швейцария — Швеция принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15