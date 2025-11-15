Швейцария уверенно лидирует в группе B, не пропустив ни одного гола и потеряв очки лишь раз — со Словенией. Швеция же едет в Женеву в состоянии кризиса. Последняя в группе, один набранный балл и смена тренера. Дебют Грэма Поттера в официальном матче станет проверкой, может ли новая структура хотя бы стабилизировать команду в концовке неудачной квалификации. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Швейцария: Кобель, Видмер, Элведи, Аканджи, Родригес, Аэбишер, Ридер, Джака, Ндойе, Эмболо, Варгас.

Швеция: Йоханссон, Свенссон, Хиен, Лагербьелке, Холм, Эланга, Айяри, Карлстрём, Бернхардссон, Сванберг, Нюгрен.

Швейцария

Сборная Швейцарии проводит один из самых ровных и убедительных отборов среди европейских команд. Три победы подряд — над Косово (4:0), Словенией (3:0) и Швецией (2:0) — задали ритм всей кампании, а нулевая ничья в Любляне в октябре лишь слегка притормозила команду, не нарушив общей динамики. Команда Якина остаётся непобеждённой уже восемь матчей, а за последние одиннадцать встреч уступила только Испании на выезде.

Фундамент успеха — оборона. Швейцария не пропускает в квалификации вовсе, играя дисциплинированно и надёжно. В линии защиты неизменно присутствуют опытные Мануэль Аканджи и Рикардо Родригес, а в центре поля Гранит Джака проведёт свой рекордный, уже 142-й матч за национальную команду.

При этом Якин лишился сразу нескольких важных игроков: отсутствуют Ремо Фройлер, Денис Закария, Ардон Яшари, Ноа Окафор и Зеки Амдуни. Но глубина состава остаётся достаточной, чтобы сохранить привычное качество игры. Швейцария не спешит, контролирует ритм и использует структуру, которая уже много лет приносит ей регулярные попадания на большие турниры.

Швеция

Швеция переживает один из самых тяжёлых отборов за последние десятилетия. Одно очко в четырёх матчах, всего два забитых мяча и три поражения подряд — так выглядела команда перед отставкой Йона Даля Томассона. Поражения от Косово (0:2 и 0:1) и Швейцарии (0:2) привели к смене тренера. Национальную сборную возглавил Грэм Поттер, и этот матч в Женеве станет первой официальной проверкой его идей.

Проблемы начинаются с состава. Травмированы Деян Кулушевски, Виктор Дьёкереш и Лукас Бергваль. Поттеру досталась команда, которую сложно быстро перестроить без основных атакующих футболистов, при слабости в структуре и балансе.

Тем не менее, у Швеции остаются Антони Эланга, Ясин Айяри, Беньямин Нюгрен, который забил за сборную дважды в этом году. В воротах ожидается Виктор Юханссон, а в защите — английская связка Крафт, Линделёф и Гудмундссон. Важно и то, что команда гарантировала себе путь в стыки через Лигу Наций — это позволяет играть без полной обречённости.

