ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно Джованни РейнаЦена ожидания. Почему Рейна до сих пор не ушел из «Боруссии»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» огорчат дружину Черчесова?

    Ахмат — Крылья Советов: прогноз на футбол и ставка за 2.13

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»
    16 августа в 5-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Ахмат и "Крылья Советов". Начало встречи — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 20:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: «Ахмат» после четырех туров расположился на 12-й строчке. В активе грозненского клуба лишь три очка.

    На старте чемпионата «Ахмат» проиграл три матча и смог одолеть один раз соперника. Разница мячей — 2:5.

    Ахмат — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в последней встрече «Ахмат» смог одолеть «Зенит» со счетом 1:0.

    Ранее клуб уступил «Рубину» со счетом 0:2, московскому ЦСКА (1:2) и потерпел минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Ахмат» после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера провел два матча под его руководством.

    Команда смогла обыграть «Зенит», но поиграла «Оренбургу» в матче Кубка России со счетом 1:2. Встречи показали, что приход Черчесова смог взбодрить команду, однако пока рано говорить о конкретных изменениях.

    В этой встрече «Ахмат» способен на волне эйфории добиться нужного результата, но против команд с низким блоком будет не так просто. Собственно, мы это увидели в матче Кубка.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «Крылья Советов» после четырех туров находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды восемь очков.

    На старте сезона клуб из Самары дважды обыграл своих соперников и дважды поделил очки. Разница мячей — 8:3.

  • Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • Вчера

    • Последние матчи: в последнем матче «Крылья Советов» поделил очки с калининградской «Балтикой» (1:1).

    Ранее команда обыграла «Пари НН» (2:1) и разгромила «Ростов» со счетом 4:1. В первом туре «Крылья Советов» сыграли вничью против «Акрона»(1:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Крылья Советов» приятно удивляют на старте чемпионата своей атакой.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Стоит признать, что соперниками клуба из Самары не были клубы топ-3 прошлого розыгрыша чемпионата, даже так нельзя не отметить прекрасную игру коллектива на старте сезона.

    В этом матче «Крылья Советов» постараются с первых минут захватить контроль над игрой не ослаблять давление до последней минуты.

    Статистика для ставок

    • у «Ахмата» лишь одна победа на старте сезона

    • «Крылья Советов» пока не знает поражений в чемпионате

    • Команды не имеют проблем с составом перед этой игрой

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.69.

    Прогноз: ожидаем интересный, а главное, равный матч. По составу «Ахмат» выглядит солиднее, однако «Крылья Советов» на ходу и готовы удивлять.

    Считаем, что команды сыграют в атакующий футбол, однако в матче не будет разгромного счета.

    Ставка: Тотал больше 2.5 в матче за 2.13.

    Прогноз: как было сказано, на наш взгляд, команды равны и способны показать упорную борьбу на поле. Поэтому ставка на ничью выглядит логичной.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Грозин — Полпудников
  • Бои
  • Сегодня в 18:50
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лайал — Фария
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Туменов — Гордеев
  • Бои
  • Сегодня в 20:05
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мотидзуки — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ренн — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гасанов — Арышев
  • Бои
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Басилашвили — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75.
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ахмат — Крылья Советов: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 16.08.202520:30. «Крылья Советов» огорчат дружину Черчесова?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры