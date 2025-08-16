Ахмат — Крылья Советов: прогноз на футбол и ставка за 2.13

16 августа в 5-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Ахмат и "Крылья Советов". Начало встречи — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: «Ахмат» после четырех туров расположился на 12-й строчке. В активе грозненского клуба лишь три очка.

На старте чемпионата «Ахмат» проиграл три матча и смог одолеть один раз соперника. Разница мячей — 2:5.

Последние матчи: в последней встрече «Ахмат» смог одолеть «Зенит» со счетом 1:0.

Ранее клуб уступил «Рубину» со счетом 0:2, московскому ЦСКА (1:2) и потерпел минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Ахмат» после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера провел два матча под его руководством.

Команда смогла обыграть «Зенит», но поиграла «Оренбургу» в матче Кубка России со счетом 1:2. Встречи показали, что приход Черчесова смог взбодрить команду, однако пока рано говорить о конкретных изменениях.

В этой встрече «Ахмат» способен на волне эйфории добиться нужного результата, но против команд с низким блоком будет не так просто. Собственно, мы это увидели в матче Кубка.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» после четырех туров находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды восемь очков.

На старте сезона клуб из Самары дважды обыграл своих соперников и дважды поделил очки. Разница мячей — 8:3.

Последние матчи: в последнем матче «Крылья Советов» поделил очки с калининградской «Балтикой» (1:1).

Ранее команда обыграла «Пари НН» (2:1) и разгромила «Ростов» со счетом 4:1. В первом туре «Крылья Советов» сыграли вничью против «Акрона»(1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Крылья Советов» приятно удивляют на старте чемпионата своей атакой.

Стоит признать, что соперниками клуба из Самары не были клубы топ-3 прошлого розыгрыша чемпионата, даже так нельзя не отметить прекрасную игру коллектива на старте сезона.

В этом матче «Крылья Советов» постараются с первых минут захватить контроль над игрой не ослаблять давление до последней минуты.

Статистика для ставок

у «Ахмата» лишь одна победа на старте сезона

«Крылья Советов» пока не знает поражений в чемпионате

Команды не имеют проблем с составом перед этой игрой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.69.

Прогноз: ожидаем интересный, а главное, равный матч. По составу «Ахмат» выглядит солиднее, однако «Крылья Советов» на ходу и готовы удивлять.

Считаем, что команды сыграют в атакующий футбол, однако в матче не будет разгромного счета.

Ставка: Тотал больше 2.5 в матче за 2.13.

Прогноз: как было сказано, на наш взгляд, команды равны и способны показать упорную борьбу на поле. Поэтому ставка на ничью выглядит логичной.

Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.50.