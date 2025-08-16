Ахмат — Крылья Советов: прогноз на футбол и ставка за 2.13

Ахмат
Крылья Советов
«Ахмат»
Турнирное положение: «Ахмат» после четырех туров расположился на 12-й строчке. В активе грозненского клуба лишь три очка.
На старте чемпионата «Ахмат» проиграл три матча и смог одолеть один раз соперника. Разница мячей — 2:5.
Ахмат — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в последней встрече «Ахмат» смог одолеть «Зенит» со счетом 1:0.
Ранее клуб уступил «Рубину» со счетом 0:2, московскому ЦСКА (1:2) и потерпел минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Ахмат» после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера провел два матча под его руководством.
Команда смогла обыграть «Зенит», но поиграла «Оренбургу» в матче Кубка России со счетом 1:2. Встречи показали, что приход Черчесова смог взбодрить команду, однако пока рано говорить о конкретных изменениях.
В этой встрече «Ахмат» способен на волне эйфории добиться нужного результата, но против команд с низким блоком будет не так просто. Собственно, мы это увидели в матче Кубка.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «Крылья Советов» после четырех туров находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды восемь очков.
На старте сезона клуб из Самары дважды обыграл своих соперников и дважды поделил очки. Разница мячей — 8:3.
Последние матчи: в последнем матче «Крылья Советов» поделил очки с калининградской «Балтикой» (1:1).
Ранее команда обыграла «Пари НН» (2:1) и разгромила «Ростов» со счетом 4:1. В первом туре «Крылья Советов» сыграли вничью против «Акрона»(1:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Крылья Советов» приятно удивляют на старте чемпионата своей атакой.
Стоит признать, что соперниками клуба из Самары не были клубы топ-3 прошлого розыгрыша чемпионата, даже так нельзя не отметить прекрасную игру коллектива на старте сезона.
В этом матче «Крылья Советов» постараются с первых минут захватить контроль над игрой не ослаблять давление до последней минуты.
Статистика для ставок
- у «Ахмата» лишь одна победа на старте сезона
- «Крылья Советов» пока не знает поражений в чемпионате
- Команды не имеют проблем с составом перед этой игрой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.69.
Прогноз: ожидаем интересный, а главное, равный матч. По составу «Ахмат» выглядит солиднее, однако «Крылья Советов» на ходу и готовы удивлять.
Считаем, что команды сыграют в атакующий футбол, однако в матче не будет разгромного счета.
Ставка: Тотал больше 2.5 в матче за 2.13.
Прогноз: как было сказано, на наш взгляд, команды равны и способны показать упорную борьбу на поле. Поэтому ставка на ничью выглядит логичной.
Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.50.