Динамо Мх — Зенит: Ставка (к. 2.0) и прогноз на чемпионат России 10 мая 2025 года

10 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Зенит». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: за три тура до конца команда Хасанби Биджиева идет на 11-м месте в таблице РПЛ с 27 очками.

Последние матчи: матч против «Акрона» получился не самым привлекательным и довольно закрытым. «Динамо» Махачкала сидела большими силами в обороне в надежде поймать соперника на контратаке, но сделать этого так и не смогла. В итоге, матч вообще закончился поражением для бело-голубых после гола Дзюбы на 70-й минуте.

Ранее было домашнее поражение от «Краснодара» (2:3) и в гостях от «Оренбурга» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

Состояние команды: на финише сезона у «Динамо» Мх появились проблемы в игре, пошли провалы в обороне, тренерский штаб даже после серии неудачных матчей усадил в запас основного вратаря Волка. Сейчас команда находится уже в трех очках от зоны стыковых матчей и не может чувствовать себя в безопасности.

«Зенит»

Турнирное положение: сейчас «Зенит» располагается на второй строчке в таблице РПЛ с 57 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: победа над «Пари НН» (2:1) получилась очень непростой. Соперник открыл счет в начале встречи и сразу сел большими силами в оборону. Первый тайм «Зенит» проиграл и выглядел ничем не лучше. Только после перерыва команда Сергея Семака включила максимальные обороты и смогла вырвать столь важные три очка. Героем встречи стал Соболев, оформивший дубль.

До этого была победа над ЦСКА (2:0) в Кубке России и ничья с «Динамо» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Вендел (п), Караваев (з).

Состояние команды: «Зенит» практически весь сезон без привычного запаса прочности, часто вырывая победы на характере и более высоком исполнительском мастерстве. У команды ушла легкость, а голы ей даются очень тяжело, не видно в команде и явного лидера. За три тура до конца чемпионата отставание от «Краснодара» составляет 4 очка.

Статистика для ставок

В первом круге «Зенит» выиграл со счетом 2:1

«Динамо» Мх подошло к этой игре серий из трех поражений кряду

«Зенит» не знает поражений в 8 матчах во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкалу дают 7,80, а на «Зенит» — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: осечка будет стоить «Зениту» чемпионского титула в команде отлично это понимают. «Динамо» будет сидеть большими силами в обороне в надежде взять хотя бы очко, но в итоге не устоит.

Основная ставка: победа «Зенита» плюс тотал меньше 3,5 за 2,0.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой питерцев в первом тайме.

Дополнительная ставка: «Зенит» выиграет первый тайм за 2,10.