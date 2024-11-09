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    Пора уже «Ростову» и победить

    «Ростов» — «Химки». Ставка (к. 1.76) и прогноз на чемпионат России 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Химки»
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    Николай Комличенко
    9 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Химки». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Химки

    Химки

  • Московская область
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    «Ростов»

    Турнирное положение: сейчас «Ростов» идет на 10-м месте в таблице РПЛ с 14 очками.

    Последние матчи: в 14-м туре чемпионата России команда Валерия Карпина сыграла вничью в гостях с московским «Динамо» (1:1). Обе мяча были забиты в первом тайме.

    Ростов — Химки: коэффициенты букмекеров

    За «Ростов» отличился Николай Комличенко, воспользовавшийся грубой ошибкой Лунева. «Динамо» ответило забитым мячом уже через две минуты. Второй тайм получился закрытым и без голов.

    В плей-офф Кубка России был обыгран «Спартак» (1:0) в гостях, а в чемпионате ранее было поражение дома от «Ахмата» (2:3).

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    • Не сыграют: травмы у Миронова и Эль-Аскалани.

    Состояние команды: постепенно «Ростов» начинает набирать кондиции и возвращать былую уверенность. В последнее время Карпин перешел на схему с тремя центральными защитниками, и команда стала гораздо меньше пропускать. Также увереннее стал действовать вратарь Ятимов, который стал снова первым номером и постепенно адаптируется к РПЛ.

    «Химки»

    Турнирное положение: подопечные Франка Артиги продолжают идти в зоне стыков в таблице РПЛ с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 14-м туре «Химки» сыграли вничью на выезде с «Факелом» (1:1). Уже на пятой минуте Руденко вывел подмосковный клуб вперед, но затем соперник перехватил инициативу и сравнял счет еще до перерыва, а во втором тайме имел все шансы взять три очка.

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    До этого было поражение дома от «Динамо» Москва (3:4) и в Кубке России от «Оренбурга» (0:2).

    Не сыграют: травмированы защитники Джикия и Луна.

    Состояние команды: уже заканчивается первый круг чемпионата, а Артига до сих пор четко не определился со стартовым составом. На каждую игру тасуются сочетания футболистов, их роли на поле, хорошо хоть стал придерживаться одной и той же схемы. Также гуляют разговоры о том, что в клубе есть задержки по зарплате, это точно не лучшим образом скажется на настроении игроков, у которых не за горами отпуск.

    Статистика для ставок

    • В Кубке России в этом году «Ростов» выиграл у «Химок» дома со счетом 3:1

    • Матч на поле подмосковного клуба завершился вничью 2:2, а по пенальти точнее были «Химки»

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Ростовом» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,76, а на «Химки» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

    Прогноз: обе команды играют в очень непредсказуемой манере и от них можно ожидать чего угодно. Но все-таки «Ростов» является более классной и тренерской командой с неплохим подбором футболистов, тогда как «Химки» набрали кучу игроков и не понимают, как их расставлять на поле. Пора уже команде Карпина побеждать, тем более свое поле и соперник более чем подходящий.

    Ставка: победа «Ростова» за 1,76.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с результативной победой «Ростова», «Химки» имеют обыкновение рассыпаться после нескольких пропущенных голов.

    Ставка: победа «Ростова» плюс тотал больше 3,5 за 4,40.

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    «Ростов» — «Химки»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Пора уже «Ростову» и победить
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