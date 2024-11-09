Ростов
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«Ростов»
Турнирное положение: сейчас «Ростов» идет на 10-м месте в таблице РПЛ с 14 очками.
Последние матчи: в 14-м туре чемпионата России команда Валерия Карпина сыграла вничью в гостях с московским «Динамо» (1:1). Обе мяча были забиты в первом тайме.
Ростов — Химки: коэффициенты букмекеров
За «Ростов» отличился Николай Комличенко, воспользовавшийся грубой ошибкой Лунева. «Динамо» ответило забитым мячом уже через две минуты. Второй тайм получился закрытым и без голов.
В плей-офф Кубка России был обыгран «Спартак» (1:0) в гостях, а в чемпионате ранее было поражение дома от «Ахмата» (2:3).
Не сыграют: травмы у Миронова и Эль-Аскалани.
Состояние команды: постепенно «Ростов» начинает набирать кондиции и возвращать былую уверенность. В последнее время Карпин перешел на схему с тремя центральными защитниками, и команда стала гораздо меньше пропускать. Также увереннее стал действовать вратарь Ятимов, который стал снова первым номером и постепенно адаптируется к РПЛ.
«Химки»
Турнирное положение: подопечные Франка Артиги продолжают идти в зоне стыков в таблице РПЛ с 12 очками.
Последние матчи: в 14-м туре «Химки» сыграли вничью на выезде с «Факелом» (1:1). Уже на пятой минуте Руденко вывел подмосковный клуб вперед, но затем соперник перехватил инициативу и сравнял счет еще до перерыва, а во втором тайме имел все шансы взять три очка.
До этого было поражение дома от «Динамо» Москва (3:4) и в Кубке России от «Оренбурга» (0:2).
Не сыграют: травмированы защитники Джикия и Луна.
Состояние команды: уже заканчивается первый круг чемпионата, а Артига до сих пор четко не определился со стартовым составом. На каждую игру тасуются сочетания футболистов, их роли на поле, хорошо хоть стал придерживаться одной и той же схемы. Также гуляют разговоры о том, что в клубе есть задержки по зарплате, это точно не лучшим образом скажется на настроении игроков, у которых не за горами отпуск.
Статистика для ставок
- В Кубке России в этом году «Ростов» выиграл у «Химок» дома со счетом 3:1
- Матч на поле подмосковного клуба завершился вничью 2:2, а по пенальти точнее были «Химки»
- В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Ростовом» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,76, а на «Химки» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: обе команды играют в очень непредсказуемой манере и от них можно ожидать чего угодно. Но все-таки «Ростов» является более классной и тренерской командой с неплохим подбором футболистов, тогда как «Химки» набрали кучу игроков и не понимают, как их расставлять на поле. Пора уже команде Карпина побеждать, тем более свое поле и соперник более чем подходящий.
Ставка: победа «Ростова» за 1,76.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с результативной победой «Ростова», «Химки» имеют обыкновение рассыпаться после нескольких пропущенных голов.
Ставка: победа «Ростова» плюс тотал больше 3,5 за 4,40.